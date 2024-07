Elizabeth Vernaci contó el motivo por el que no conduce eventos: “No aguanto”

Elizabeth Vernaci explicó por qué no conduce eventos (Video/Confrontados-Canal 9)

Al margen de su labor en radio, televisión o streaming, a Elizabeth La Negra Vernaci le llegan propuestas para conducir todo tipo de eventos. Sin embargo, en las últimas horas dio a conocer que tuvo que decirle que “No” a algunos ofrecimientos porque sufre de “ataques de pánico”.

“Odié tanto hacer televisión porque no quería arreglarme, maquillarme y pintarme todos los días y, ahora, la radio tiene streaming, y te obligan a estar todos los días como una puerta. Entonces, detesto haber dejado algo que en ese momento no quería hacer y ahora tener que hacerlo obligadamente. Una tarada, pero bueno, me pasó así”, comenzó diciendo en diálogo con Susana Roccasalvo para el programa Confrontados (El Nueve), sobre cómo sufrió la colocación de cámaras en los programas de radio que conduce en los últimos años.

“Tampoco puedo hacer conducción de eventos porque me agarran ataques de pánico”, contó a continuación ante la sorpresa de Roccasalvo. “No aguanto a la gente cerca”, puntualizó La Negra entre risas, fiel a su estilo desenfadado.

Este año celebró los 20 de Pop, una de las emisoras donde trabaja

Días atrás, Vernaci se convirtió en noticia luego de burlarse de la reacción de las compañeras de Vicky Juariu Braier al revelar su embarazo, algo que generó cierta indignación en las redes sociales.

A principios de julio, en el estudio de Cortá por Lozano (Telefe), la panelista sorprendió con un enigmático sobre una famosa embarazada. Después de algunos minutos, reveló que la protagonista era ella misma y todo fue alegría y emoción. Verónica Lozano, Sol Pérez, Costa, Vicky Xipolitakis, Paola Juárez y Mauro Szeta corrieron a abrazarla.

Pese a que el tierno momento invadió de dulzura las redes sociales, Vernaci no lo tomó de la misma manera. “Yo sé que le han pasado cosas a Juariu, pobrecita, que ha pasado un cáncer hace un tiempo largo. La queremos, es una mina hermosa. Pero ¿en serio? ¿Están todas gagá o están todas con ganas de embarazarse?”, opinó al aire de La Negra Pop (Pop FM 101.5), su show radial. “O también le pasa lo que le pasa a las brujas de Eastwood, que si le pasa a una le pasa a todas. Dale… no podés ponerte tan histérica… Es un embarazo. Demasiado locas”, prosiguió Elizabeth con su humorada.

Acto seguido, pusieron el fragmento del programa en el que Juariu anuncia que está embarazada, y la locutora siguió imitándolas en vivo. “Ay, un perrito… ¿En serio? Esta es la que más nerviosa está, Sol Pérez. Mirá cómo están”, describió La Negra. “Hasta Costa está nerviosa que por el culo no queda…”, cerró en modo irónico. Las declaraciones de Vernaci no pasaron inadvertida en redes sociales, donde recibió un fuerte repudio por parte de los usuarios. Incluso, Ángel De Brito se atrevió a opinar. “Qué mujer resentida con la vida (de otras) tenés que ser para burlarte del embarazo de Juariu y la felicidad de sus compañeros”, dijo el conductor de LAM (América).

En septiembre del año pasado, Vernaci festejó su cumpleaños número 62

En septiembre del año pasado, Vernaci festejó su cumpleaños número 62 con una gran fiesta, reuniendo a sus seres queridos más íntimos y familiares para disfrutar de un día en estrecho contacto con la naturaleza, lleno de música y karaoke. En sus redes sociales, La Negra y sus amigos compartieron las imágenes más destacadas de esta celebración.

La conductora expresó su gratitud en su cuenta de Instagram: “Me encanta celebrar mi cumpleaños, disfruto de adaptar la celebración a donde me lleva la vida. Adoro rodearme de las personas que quiero, quienes forjan mi identidad y me colman de alegría, risas, conversaciones y afecto. Agradezco a mi familia y amigos por su presencia, los regalos, los brindis y la risa incesante. Los aprecio profundamente”.

En esta oportunidad, Vernaci invitó a sus seres queridos y amigos más cercanos a una espectacular fiesta al aire libre en una finca. Entre los famosos se encontraban figuras como Claudia Fontán, Nancy Dupláa, Marley, Lizy Tagliani, Damián Betular, La Barbie, Humberto Tortonese, Tamara Pettinato, Romina Pereiro y Teté Coustarot, entre otros.

En las imágenes se pudo ver que en la fiesta se divirtieron haciendo karaoke y también se deleitaron con pizzas y una variada mesa de postres con tortas de diversos estilos para degustar. Durante este dulce momento, los invitados le cantaron el “Feliz Cumpleaños” a Vernaci. Incluso se tomaron fotografías junto a ella en un marco que exhibía el letrero “Black Barbie”, en alusión a su apodo.