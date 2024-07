Mica Viciconte le hizo una broma a las hijas de Nicole Neumann y el video se volvió viral

La modelo asustó a las hermanas Cubero (Video: Instagram)

Desde que empezó su relación con el padre de su hijo Luca, Mica Viciconte supo ganarse el corazón de sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, producto de su relación previa con Nicole Neumann. La panelista y las pequeñas demostraron en incontables oportunidades su fuerte vínculo, en especial a través de las redes sociales. Pero, en esta oportunidad, la mujer traspasó los límites con una particular broma hacia las menores, lo cual ocasionó revuelo por parte de los usuarios.

“En esta casa siempre hay que estar atento”, escribió la marplatense en una publicación que subió a su cuenta personal en la plataforma de Instagram. Junto a este texto se podía apreciar un video en el que se ve a las dos mayores mirando el celular de la influencer, quien permanecía parada a su lado. Si bien todo parecía transcurrir con normalidad, de repente Allegra emitió un grito entre sorprendida y asustada, que quebró la calma hogareña.

“Me cag... toda”, señaló la adolescente entre risas, mientras su hermana mayor mantenía la calma y la más chica todavía no había aparecido en cuadro pero a juzgar por las palabras de su padre, podría ser cómplice de la situación.

“¡China, vos sabías esto!”, exclamó Fabián Cubero hacia Sienna, quien observaba la situación recostada en el sillón junto a las mascotas de la familia y su propio celular. Y con una sonrisa llena de picardía que la hacía culpable.

“Me encanta cómo se llevan”, “buena vida para todas esas familias ensambladas que se llevan bien por el bienestar de sus hijos”, “Amo la naturalidad con la que se muestran dentro de la cotidianidad de una familia”, “cómo disfrutan estas chicas en la casa de Fabián”, “buena convivencia, y es lo que se desea”, “se nota que Mica las adora”, fueron algunas de las tantas reacciones que se destacaron en la sección de comentarios de la publicación que superó los 72 mil ‘me gusta’ en pocas horas.

Cabe mencionar que Viciconte siempre supo dejar entrever su vínculo con las pequeñas, en especial con la primogénita de Cubero. Durante el año pasado, Indiana decidió mudarse con ellos luego de una discusión con su madre. En ese periodo de tiempo quedó en claro la complicidad diaria con la que se manejaban ambas, lo cual llevó a que aclarara cómo era su relación con la adolescente.

“Nunca quise ocupar el rol de madre de alguien que no es mi hija”, y eso sacando a Indiana en general, pero es muy difícil no involucrarse en situaciones diarias y las terminas cuidando como si fueran tuyas, yo estoy para acompañar; las adoro y las amo, hace seis años que convivimos”, expresó durante su entrevista con Catalina Dlugi para la Once Diez, a mediados del año pasado. También hizo alusión a cómo se lidia con los menores de familias ensambladas, a lo cual ella sentenció que “los problemas no son los chicos, el problema son los grandes, cuando involucran a los pequeños”.

A su vez, la exintegrante de Combate hizo alusión a la buena relación de Luca con sus hermanas: “Tiene presente todo el tiempo a la hermana, está, se divierte, es muy a favor. Él pasa por las habitaciones, las busca, ver que se divierten, que son compinches, me encanta, celebro que tenga hermanas y que se amen”. También mencionó cómo es la organización familiar con cuatro chicos a su cargo, ya que en varias oportunidades las tres nenas pasan el tiempo en su casa. “Es la misma, sin Luca nos cambiaba, pero estando él y un chico más, no cambia”, sentenció Mica en base a su experiencia como madre primeriza y, además, conviviendo con las hermanas Cubero en los últimos años.