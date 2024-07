Raúl Lavié fue internado y habló tras recibir el alta médica: “Estoy dispuesto a seguir adelante”

La palabra de Raúl Lavié en medio de su internación

El ámbito artístico se sumió en una gran preocupación al conocerse de la internación de Raúl Lavié por un problema gastrointestinal. El conocido cantante de tango permaneció por un par de días en el Sanatorio de la Trinidad, ubicado en la localidad bonaerense de San Isidro. Tras un breve paso por sus instalaciones, el compositor santafesino recibió el alta médica y compartió cómo se encuentra de salud a Teleshow.

“Agradezco el interés que ha despertado mi internación, que no fue tan larga, pero sí fructífera porque ya estoy bien”, le confió el músico a este medio luego de permanecer un par de días bajo observación médica. Además, esperanzado por su rápida evolución, el Negro comentó: “Estoy de regreso en casa y dispuesto a seguir adelante”.

Durante su estadía en la clínica, su esposa Laura Basualdo, con quien contrajo matrimonio en 2016 luego de más de tres décadas de convivencia, también compartió detalles respecto a la salud del compositor. “Lo atendieron impecable. Está bárbaro el negrito, preparando cosas para arrancar de nuevo. Se va a tomar esta semana y la otra tiene un montón de actividad. Está muy bien, gracias a Dios”, señaló la pareja del ícono del tango argentino.

El propio cantautor y su esposa llevaron tranquilidad a sus fanáticos

También indicó que el cantante recibió el visto bueno para dejar la clínica el pasado viernes, luego de someterse al cuidado de especialistas por un problema de colon. En un intento de aliviar la seriedad de la situación, la esposa del músico comentó a este medio: “Lo que sí, como le hicieron una limpieza total no sabes cómo tiene la voz, impecable, tiene las cuerdas maravillosas”, señaló. “Estamos muy bien, muy contento, Raúl es un tipo muy fuerte. Es muy sano el negro. Fue un susto, pero está muy bien”, expresó la esposa del reconocido artista en medio de su recuperación.

Cabe recordar que a mediados de junio del año pasado, Lavié despertó la preocupación de sus fanáticos al vivir un episodio antes de grabar un programa de televisión. Según el relato del propio artista, tuvo una descompensación mientras se encontraba tomando un té en su paso en el estudio de Noche al Dente (América), el ciclo que conduce Fernando Dente.

El cantante de tangos habló de su descompensación (Video: LAM - América)

Respecto a esta situación, el intérprete de éxitos como “Balada para un loco” contó que se atragantó con un poco de miel que había en el fondo de la taza de la infusión que estaba bebiendo. “Antes de grabar me tomé un tecito con miel, lo terminé, quedó la miel abajo, seguí comiéndola y se fue para el otro lado, me quitó la respiración y bueno, decidimos suspender la grabación porque eso me afecta la voz para cantar”, indicó a un cronista enviado por el equipo de LAM (América).

En un intento de llevar tranquilidad a sus seres queridos y fanáticos, señaló: “Suele ocurrir que muchas veces la gente se atraganta con un objeto sólido, eso es peor porque se va al esófago, pero en mi caso la miel se quedó ahí y me impedía respirar. Tremendo. Pero estoy bien, fue un accidente”. “Lo importante es tomarlo con calma, seguir, tratar de respirar, hasta que vaya bajando todo y hasta el final. Ahora ya estoy bien. Ya vino el médico y me explicó que no me pudo hacer nada, porque si el atragantamiento hubiera sido con un objeto sólido sí porque te hace un ejercicio para expulsar lo que te hace mal, lo que está obstruyendo la respiración, pero como la miel se pega y queda en ese lugar, no pudo hacer nada para sacarla. Hubo que esperar a que vaya saliendo sola”, relató respecto al tenso episodio que vivió y que alertó a todos, pese a que él mismo señaló que “van a tener Lavié para rato”.