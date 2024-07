Con mucho dolor, Daniela Cardone recordó el día en el que su marido le sacó la tenencia de su hija, Brenda Gandini

Daniela Cardone lamentó el día que su marido le sacó la tenencia de su hija (Video: La Noche de Mirtha, El Trece)

Daniela Cardone se presentó en La Noche de Mirtha Legrand (El Trece) para participar de una de las mesazas de la diva de la televisión argentina. Este sábado, la exmodelo habló sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida: la pérdida de la tenencia de su hija Brenda Gandini a manos de su exmarido, Carlos Gandini. Durante la entrevista, Cardone se sinceró sobre el impacto emocional que este hecho tuvo en ella y cómo enfrentó esa etapa de su vida.

La exmodelo explicó que en ese entonces no era común que una madre perdiera la custodia de su hija, y relató las dificultades legales y personales que atravesó durante el proceso. A lo largo de la conversación, destacó el consejo de su madre, quien le sugirió que dejara de pelear con los abogados y esperara a que Brenda creciera y tomara sus propias decisiones.

“Tuviste una vida complicada, ¿no, Daniela?”, le preguntó Mirtha Legrand. “Sí, pero siempre guerrera”, reaccionó Cardone. “Por tu hija”, insistió la conductora, y la invitada asintió de inmediato. “Sí, mucho tiempo. Mamá me decía: ´Basta de abogados, basta. Nadie entiende. Ella cuando sea grande va a decidir y va a venir sola´”, reveló.

Daniela compartió que, a pesar de la separación, viajaba con regularidad para ver a su hija, incluso durante su estancia en España. Con el tiempo, madre e hija lograron superar las diferencias y hoy mantienen una relación cercana y sólida.

Además, Cardone expresó su orgullo por su otro hijo, Junior, de 29 años, fruto de su relación con el cirujano plástico Rolando Pisanú. Junior se destaca en la actuación y está involucrado en el teatro San Martín, dedicándose también a la enseñanza.

Daniela Cardone y su hija, Brenda Gandini, 1993

El 8 de agosto de 1984 nació Brenda Daniela, “tan rubia que creí que me la habían cambiado”, contó tiempo atrás en una charla con Infobae. Él estuvo en el parto, “aunque tan impresionado y panicoso que debía ser asistido cada cinco minutos”, recordó Cardone. Estaba muy cerca de descubrir un hecho que aniquilaría cualquier posibilidad de revinculación entre ellos: “Carlos me dejó por la empleada de casa, la misma que me había ayudado con las tareas y cuidados durante todo el embarazo”, relató. “Al tiempo se casaron y tuvieron un hijo”.

El año pasado, Daniela fue invitada a Intrusos (América), donde contó cuál fue la reacción de su hija mayor luego de escuchar la historia. “Lo conté porque siempre se dijeron tantas cosas que no eran y generalmente a un hijo nunca le querés explicar cómo fueron las peleas. Yo pensé que no era necesario explicarle, pero a la vez, con el correr del tiempo la gente habla tantas pel…, entonces en ese momento sentí que lo tenía que contar y lo conté”, comenzó expresando.

Y sorprendió al revelar que la actriz no conocía esa parte. “Tampoco sabía mucho, pero a Brenda le molestó mucho que haya hablado de esto, así que por respeto a ella no lo voy a hablar”. “Era muy chiquita, tenía 19 años, son cosas que pasan. Soy de guardarme las cosas, tengo mucha templanza con eso porque a veces la verdad duele y hay que decirla, pero me llegó en este momento decirla”, señaló. En tanto, y si bien trató de esquivar el tema para no generar otro enojo de Brenda, cerró: “Es mi vida, yo también tengo esta historia que la viví antes de que ella venga. Me destapé”.