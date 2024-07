Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale, una vez más en la pantalla de El Trece

Como cada fin de semana, Mirtha Legrand y Juana Viale abren las puertas de sus programas para conversar sobre los temas más importantes de la actualidad. En la pantalla de El Trece, la Chiqui y su nieta dan vida a un clásico de la televisión, adaptado a los tiempos que corren y con los invitados más diversos.

En La noche de Mirtha -sábado a las 21.30-, se sentarán a la mesa el periodista deportivo Gastón Edul, uno de los cronistas que sigue el día a día de la Selección Argentina, flamante bicampeona de América; la modelo y DJ Daniela Cardone, el actor Diego Pérez, protagonista de Toc Toc, ya un clásico de la cartelera nacional, y el periodista especializado en policiales Paulo Kablan, quien seguramente tendrá información precisa sobre la desaparición de Loan, el chico de cinco años del que no se sabe nada hace más de un mes, y mantiene en vilo al país.

Conociendo a la Chiqui, seguramente indagará en el coqueteo mediático entre Edul y Nati Jota, quienes intercambiaron guiños virtuales mientras el periodista se encontraba en Estados Unidos siguiendo los pasos de la Scaloneta. El shippeo Natul, propio de los tiempos en redes sociales, no tardó en viralizarse en las redes sociales. Al regreso del cronista al país, dieron una nota juntos y expresaron sus posturas.

Daniela Cardone y su look Marilyn Monroe

“Yo siempre la jodo y lo digo sin tapujos porque lo hablo con ella en privado. Tenemos química, y ahora lo volcamos al laburo. Ella es muy divertida, Nati entiende todo”, dijo Edul en charla con Socios del espectáculo. “Gastón es un copado, tenemos la mejor de las ondas”, agregó Nati, quien no se animó a decir si podría enamorarse de él: “No lo conozco tanto todavía, pero es lo más”.

Por su parte, Almorzando con Juana -domingos a las 13.45- estarán José María Listorti, quien reparte su tiempo entre la conducción de 100 argentinos dicen y el regreso a las tablas con sus excompañeros de ShowMatch Pachu Peña y Sebastián Almada; el periodista Leo Paradizo, también presente en el reciente título de la selección, y los actores Favio Posca, quien presenta su nuevo unipersonal Transensual, y Alejandro Paker, quien se luce junto a Flor Peña en la versión teatral de Mamma Mia!, el musical basado en las canciones de ABBA.

Precisamente la actriz de Casados con hijos estuvo el fin de semana pasado en la mesa de Mirtha y juntas revelaron el desencuentro que tuvieron en el pasado. “Fue algo político, me parece”, sostuvo la Chiqui: “Pero porque pensábamos distinto, ¿por qué?”. Con gesto reconciliador, la conductora afirmó: “Pero ahora ella está más tranquila”.

José María Listorti, actual conductor de 100 argentinos dicen (Instagram)

Entre risas, la figura de Mamma Mía destacó que “la grieta está distinta, ya no es una grieta ideológica, ahora siento que es una grieta humana. Ahora me encuentro con gente que estaba enfrente mío, todos de este lado. Cuando uno va creciendo va pensando en las ideas, qué Argentina me gustaría para mis hijos”.

Fiel a su estilo, la conductora indagó aún más y preguntó: “Contame, cuál te gustaría, qué tipo de país”. Con tono serio, Peña expresó: “No es esta Argentina actual. Me parece que en este momento necesitamos poder conversar ciertas cosas como no me gusta que haya tanto odio, que naturalicemos la violencia, no me gusta que escrachen periodistas. Podemos construir una Argentina más justa”. En cierta coincidencia con su invitada, la anfitriona detalló: “A mi el hambre es lo que más me preocupa”. Y para cerrar el tema, expuso otra de sus inquietudes: “Me preocupa mucho la gente que despiden, que los echan. Tenés miedo, donde encontrás otro trabajo. ¿Dónde?”.