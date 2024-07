Los 8 escalones: la cábala con Taylor Swift que siguió el ganador de los 25 millones de pesos

Los 8 escalones entregó 25 millones de pesos

Una jornada histórica se vivió en el ya clásico ciclo Los 8 escalones (El Trece), programa de trivia de cultura general ya convertido en un ícono de la televisión. Se trata de una de las producciones más vistas no solo del canal, sino de la pantalla chica en general. Allí, los concursantes intentan ganar desde tres millones de pesos hasta un auto, un departamento o, incluso, el pozo especial de 25 millones de pesos -en una variante que comenzó en las últimas emisiones- tras contestar preguntas bajo presión y de variados temas mientras avanzan por una escalera de ocho peldaños para alcanzar el premio mayor.

Finalmente, la noche de la definición llegó y este lunes tuvo lugar el resultado. En esa ocasión, al último escalón llegaron los participantes Adrián y Sasha. El periodista Luis Otero, jurado invitado, fue el encargado de realizar la última pregunta: “¿La modificación de qué ley comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados el pasado 3 de julio?”.

Mientras Adrián se volcó por la opción “C” -Ley de blanqueo-, Sasha optó por la “D” -Ley de maltrato animal- y Guido en ese instante, para generar más tensión, detalló el cuadro de situación: “Contestan distinto, resulta que Adrián pone la opción “C” y Sasha pone la opción “D”. Bueno, en el caso que sea la opción “B” o la “A”, se acabó, Sasha festejás, Son 25 millones de pesos”. Y allí el jurado invitado detalló que había una respuesta correcta.

Sasha ganó en Los 8 escalones el premio de 25 millones de pesos

“Ah, bueno, porque si es la C, Adrián queda en la mínima diferencia. Ahora si es la D, Sasha, que se tiene fe, gana con creces, con suficiencia, con tres luces verdes”, detalló el conductor. Y fue justamente esa la respuesta correcta, la que permitió al participante hacerse acreedor del premio máximo. Al escuchar su nombre, su primera reacción fue desplomarse en el piso, en medio de los aplausos generalizados de todos los presentes, mientras una lluvia de papeles dorados comenzó a producirse en el estudio. De inmediato, familiares y amigos del participante corrieron a abrazarlo.

Las palabras de Guido resonaron en todo el ambiente: “Sasha se hace del premio mayor: 25 millones de pesos esta noche. El médico, nuestro médico, recién recibido”, detallaba. Fue entonces que intentando articular palabras en medio de la emoción el ganador aclaró: “No lo puedo creer”.

Pampita Ardoahin, una de las jurados históricas del ciclo, consultó: “Y la pulsera te trajo suerte. ¿Qué tenía el último dije, qué era?”, lepreguntó en alusión al preciado amuleto del que se había aferrado en esa final. “Esta decía: ‘you painted me golden’, que de hecho esta pulsera era para mi amiga Ivana y no la llegué a ver el día del recital”, al referirse a unos de los shows de Taylor Swift en la Argentina y al folklore que se generó a su alrededor con el tema de regalar pulseras con frases de sus canciones. Ante lo que continuó: “Y ella me dijo traé algo dorado y la que tuvo la idea de traer ‘friendship bracelets’ fue mi otra amiga Luisi, que está trabajando”, cerró al explicar los amuletos, para luego quebrar en llanto junto con quienes se encontraban a su alrededor.

Cabe recordar que en esta nueva particularidad del ciclo, los únicos habilitados para ser parte de la competencia son aquellos que al momento de presentarse en el casting contestaron al menos un 80% de las preguntas que les realizaron desde la producción, previo a su participación en el ciclo. De esta manera se definió esta nueva competencia en el marco del programa que noche a noche anima la pantalla de El Trece.