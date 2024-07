La exultante noche de Furia junto a Emmanuel: “Solo tomé el micrófono y brillé”

La divertida noche de Furia junto a Emmanuel: "Solo tomé el micrófono y brillé" (Video: IG/@furiascaglione)

La famosa fiesta Bresh, conocida por su ambiente festivo y su selecta convocatoria de personalidades del espectáculo, tuvo un evento destacado este fin de semana con la presencia de Juliana Furia Scaglione, exparticipante de Gran Hermano, y Emmanuel Vich, quien definió la finalísima del reality con Bautista Mascia. Además de la presencia de casi todos los integrantes de la última edición del programa conducido por Santiago Del Moro.

Furia, quien ganó popularidad durante su participación en la edición más reciente del ciclo de Telefe, fue una de las figuras centrales de la noche cuando junto a Emma interpretó Bad Romance de Lady Gaga y se autobautizaron como Furemma. Con su carisma y energía, la joven doble de riesgo no solo se presentó como invitada especial sino que también participó activamente en la animación del evento. Vestida con un look vibrante y moderno, se mostró siempre sonriente y cercana con sus seguidores, quienes no dudaron en pedirle fotos y autógrafos.

Además, Furia compartió su entusiasmo en las redes sociales. En una publicación donde mostró las imágenes de su presentación, escribió: “Magic persons, solo tomé el micrófono y brillé. Gracias Gente, a pedido del público... Somos esos los que se atreven. Te amamos Lady Gaga, somos tus Monsters. Improvisación escénica. ¡Somos únicos. Vamos Furiosos!”.

La divertida noche de Furia junto a Emmanuel, auto-bautizados con Furemma

Fiel a su estilo verborrágico, Juliana también publicó un texto que hablaba sobre las personas mágicas, y decía: “Las personas mágicas existen. Aparecen de la nada, son aquellas que saben ganarse la confianza rápido y de forma inesperada. De pronto, un día llegan a tu vida, empiezan a hablar de todo, de alegrías, daños, experiencias, penas y heridas. Cuando te das cuenta, no recuerdas como era tu vida antes de que las conocieras. Así son las las personas mágicas. Y allí están, llegan a tu universo para darte un aire más liviano, para brindarte su amistad, su mano y elevar su energía juntos. Llegan para abrazarte y muchas veces para quedarse”, reflexión que podría estar dedicada a Emma, su único amigo que logró durante su permanencia en el reality.

El texto que publicó Furia en sus redes sociales

Con esta participación en la Bresh, Furia y Ema demostraron que su popularidad y talento trascienden más allá de sus respectivos ámbitos. La noche fue una celebración del talento joven y emergente, y dejó en claro que tanto Furia como Ema tienen un futuro prometedor en el medio.

Recientemente, Juliana Furia Scaglione dijo que podría llevar a juicio a sus fanáticos en caso de no cumplir con algo que les pidió desde que salió de la casa del célebre reality show. De invitada en Se Picó, show de streaming que se emite por el canal República Z y que conduce otro exhermanito, Gastón Trezeguet, una fanática furiosa le mandó un saludo a la doble de riesgo y finalizó su mensaje con “Aguante la Furioneta”. “No, la Furioneta no. Voy a decirlo acá, aprovecho tu programa”, comenzó diciendo Furia luego de oír a su fan.

“Hay algo que pedí, lo pedí hace semanas atrás y ellos no lo cumplieron, y es que le saquen mi nombre a lo que es una especie de concesión o no sé qué carajo tienen por una cuenta que se llama Furia Oficial o algo así”, desarrolló Scaglione.

Furia, la participante más polémica de la última edición de Gran Hermano

“Yo lo que quiero es que le saquen la palabra ‘Furia’. Es por un tema económico y por un tema legal. Si ustedes no le sacan el nombre, yo tengo que iniciarles un juicio y tengo que reclamar mis derechos. Mi marca está registrada”, amenazó la exparticipante del reality show que condujo Santiago del Moro hasta la final, ganada por el uruguayo Bautista Mascia.

“Necesito que todas las cuentas quiten el nombre, los que realmente están generando ingresos con eso. No los que no están generando. Necesito que, si ‘la Furioneta’ no hace eso, que es la que controla todo eso, voy a empezar acciones legales. Necesito que le saquen mi nombre, se los pido por favor”, insistió Furia en su punto.

“Les agradezco todo lo que hicieron por mí, pero hasta acá llegó. Es suficiente. Muchísimas gracias por todo, pero sáquenle el nombre”, cerró con su característico estilo vehemente.