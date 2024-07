La sorpresiva declaración de Andrés Nara sobre la separación de Wanda y Mauro Icardi

Andrés habla de la separación de su hija Wanda y Mauro Icardi

Este miércoles, Wanda Nara confirmó que se separó de Icardi. “Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro”, expresó en un comunicado que compartió en sus redes sociales. Un día después, el que opinó sobre el tema fue su padre, Andrés Nara. Lo hizo en Intrusos (América) y se sinceró con una sorprendente declaración.

“¿Le creés la separación a Wanda?”, le preguntó el periodista Guido Záffora. “Mirá, la verdad estoy en ascuas. No tengo ni idea. Con Mauro no tengo relación hace mucho, y no me interesa tener ningún tipo de relación. Con Wanda fuimos y vinimos con ciertas cosas, pero tampoco entiendo lo que está pasando”, indicó el progenitor de la futura conductora de Bake Off (Telefe).

También se le preguntó si creía que se trataba de “una movida de prensa”, a lo cual señaló: “Yo no creo que Wanda haga todo esto con motivo de prensa. Lo mismo con la enfermedad, yo le creo. Siempre tengo dudas con todo, pero de las dos cosas yo le creo. Si no es así, Dios dirá o me confundiré de vuelta”.

Más adelante dejó en claro que no tiene diálogo con la mayor de sus hijas. “No nos comunicamos. Tengo comunicación con Zaira, pero con Wanda no. No tengo trato, prácticamente”, dijo, sin remordimiento.

Previamente, Nara padre se refirió al escándalo policial que lo tiene en el ojo de la tormenta desde hace unos días junto a su pareja, Alicia Barbasola. Si bien intentó aclarar la situación, lo cierto es que el padre de Zaira y Wanda causó más dudas que certezas.

El hombre comentó que el caso está a manos de la fiscalía

Coincidiendo con la versión que le confió a Teleshow, Nara señaló que una mujer (con la que supuestamente tenía un proyecto de Streaming) entró a su habitación y le sustrajo dinero. “Yo previamente vi que estaban esos dólares y cuando volví le pregunté (a Alicia) si la dejó entrar, ella me contestó: ‘Sí, porque viste que tenemos el decodificador ahí...’. Cuando fui, ella desapareció y se fue con el auto sin saludar ni nada. Imagínate que, claro, me robó. Yo salí con mi camioneta, la intercepté y la encerré con mi auto”, continuó Andrés, quien explicó que toda esa secuencia causó un revuelo que llamó la atención de los vecinos de la zona.

“Vino la policía y la revisaron, pero no tenía la plata”, explicó y aseguró que su teléfono y el de su pareja están “intervenidos”. Lo que contó el hombre inquietó a Karina Iavícoli, quien señaló: “Me parece un poco raro el relato... No es creíble el relato, ¿se entiende?”. En un principio, Nara se mostró comprensivo con la periodista, aunque no pasó mucho tiempo para que su actitud lo sacara de quicio. “Me estás tratando de mentiroso. Con vos no quiero hablar. Ilústrate y después hablamos”, lanzó sin filtro ante la incredulidad por parte de la panelista. “Yo te digo lo que pasó”, añadió.

En otro momento de la entrevista, el mediático contó que el tema ya está siendo investigado. “La fiscalía tomó cartas en el asunto para aclarar mi situación y las circunstancias. Yo no voy a ir en contra de nadie, la plata no tiene nombre. Por más que diga que sí, ella dice que no”. También señaló que con base en su experiencia sabe que “no fue una viuda negra ni una chorra. Fue una oportunista y me los sacó, esa es mi intuición... Ahora, a nadie le gusta que le invadan su privacidad de dinero”.

