Nicki Nicole sorprendió a sus fanáticos con una declaración de su intimidad en un programa de España

La intérprete se sinceró y dio a conocer un detalle personal sobre ella (Video: Casa Madrid - Twitch)

Tras su separación de Peso Pluma a inicios de este año, Nicki Nicole se vio alejada de cuestiones amorosas. En el último tiempo se mostró reservada y no confirmó nada con respecto a tener sentimientos hacia otras personas. A excepción de su última participación en una charla en directo con Lit Killah y los streamers Carrera, Nil Ojeda y Spreen en el ciclo Casa Madrid, quienes la dejaron expuesta respecto a un detalle de su vida.

En medio de un clima relajado, la compositora se puso a charlar con Angie Velasco, otra de las influencers presentes en la transmisión que se llevó a cabo en España, donde la artista se encuentra realizando su gira por diferentes ciudades. Durante el desarrollo del encuentro, la joven aprovechó para preguntarle a la creadora de contenido sobre su orientación sexual. “¿Sos bi o te gustan (las mujeres)?”, le preguntó la cantautora, quien recibió una respuesta afirmativa de su parte. “¿Sabes que yo últimamente creo que también?”, señaló Nicki mientras chocaba las manos con su compañera. No pasaron muchos minutos para que se diera cuenta de su error al hablarlo ante la cámara. “¡Uy! ¿Para qué lo dije?”, expresó mientras miraba al frente de reojo y se tapaba la cara. Por su parte, los otros presentes comenzaron a reírse por su reacción avergonzada.

La cantante en medio de la transmisión, tras hablar de su orientación sexual (Casa Madrid - Twitch)

“¡Saliste del closet, amiga!”, señaló Velasco mientras la intérprete de “Ojos verdes” se levantaba de su lugar y continuaba ocultando su rostro ante la declaración que hizo públicamente y la agarró por sorpresa al darse cuenta que lo había dicho ante miles de usuarios que estaban viendo la transmisión.

Cabe mencionar que, luego de la traición por parte del rapero mexicano, la compositora no se mostró con otra potencial pareja. Su escandalosa separación la llevó a atravesar momentos muy duros debido a la exposición ante los medios y tan solo el tiempo curó sus heridas. Esto fue mencionado por ella en una entrevista que realizó en el programa La Heladera, en la que explicó: “Lo loco es que yo no soy una persona mediática, entonces no disfruto de los medios de comunicación”.

La compositora habló de la exposición mediática (Video: La Heladera)

Sosteniendo esa línea, Nicki comentó: “Siento que quizás una persona que es más una celebrity, o que es parte de lo que es el mundo mediático, dice ‘qué bueno, puedo aprovechar esto para salir en la tele’. A mí me da mucha timidez. Yo en mi música me explayo, pero los medios de comunicación y sobre todo los medios amarillistas, son cosas que no me gustan. No disfruto de ver mi nombre en un título al prender la tele. Es algo que no podés controlar y lo mejor que podés hacer es no darle tu atención”.

Respecto a sus primeras apariciones ante el ojo mediático, Nicole aseguró que “al principio fue algo heavy, simplemente sucedió y fue algo chocante, sobre todo porque siento que mi vida hizo un cambio, y la gente pasó de escuchar mi música a creer que era una persona mediática”. Ella misma dejó en claro que no fue para nada sencillo, en especial luego de comenzar a tener ataques de pánico.

Sin embargo, el acompañamiento de su equipo y los fanáticos le dieron la fuerza necesaria para salir adelante: “Por eso hoy en día me cuido bastante, no solo por mí, sino porque sé que hay mucha gente en mi equipo. Sería muy egoísta de mi parte ir a excesos o extremos y después decir que cancelo la gira. Eso no va conmigo”.

La exposición por su ruptura la llevó a vivir incontables momentos incómodos, incluso preguntas inesperadas. Tal como le ocurrió en una entrevista a mediados de abril, cuando le consultaron si su relación con su expareja la benefició o la perjudicó. “¿Me estás jodiendo?”, le indicó a uno de los periodistas que la entrevistó, a quien le intentó dejar en claro que se trata de transitar el dolor y que es “parte de un proceso” remarcó Nicki.