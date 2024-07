Emoción, color y alegría: desde Luisana Lopilato hasta Marcelo Tinelli, los famosos vibraron con la Selección

Marcelo Tinelli y el Tirri en la Copa América (Video: Instagram)

Famosos de diferentes ámbitos celebraron la reciente victoria de la Selección Argentina frente a Canadá en lo que representó su pase a la final en la Copa América. Distintas personalidades del mundo del entretenimiento mostraron su apoyo al equipo liderado por Lionel Scaloni.

Luisana Lopilato, Wanda Nara, Antonela Roccuzzo, Marcelo Tinelli y Flavio Mendoza se destacaron entre las figuras que festejaron el triunfo de 2 a 0. Algunos presenciaron el encuentro en los Estados Unidos, mientras que otros lo hicieron desde sus hogares frente al televisor. Ataviados con prendas y accesorios representativos de los colores celeste y blanco, estos famosos compartieron imágenes y mensajes a través de sus redes sociales, demostrando su pasión y patriotismo. El triunfo del combinado argentino fue recibido con emoción por sus seguidores y fanáticos del fútbol.

La imagen compartida por Luisana Lopilato tras el final del partido entre Argentina y Canadá

Una de las publicaciones más esperadas era la de Lopilato, teniendo en cuenta que horas antes expuso un divertido dilema por el encuentro de fútbol entre su país de origen y el de su esposo, el cantante canadiense Michael Bublé. La actriz siempre ha mantenido su espíritu nacionalista y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales con motivo del partido y de la celebración del 9 de julio, Día de la Independencia argentina. “Desde hace 16 años vivo en Canadá, pero mi corazón siempre está en Argentina. Hoy, en una fecha patria y con la Copa América en juego, quiero compartirles cómo represento a mi país desde lejos, en mi esencia y en mi familia,” escribió en su cuenta de Instagram.

Luisana Lopilato, entre Argentina y Canadá

La pregunta sobre a quién pensaba alentar en este crucial partido no se hizo esperar. En palabras de la propia Lopilato: “Tengo la respuesta”. En un video publicado en su cuenta se mostró caminando por un bosque mientras vestía la camiseta de la Selección Argentina con el número 10 de Lionel Messi, y agitaba una bandera de Canadá. Con este gesto, la actriz expresó su apoyo simultáneo a ambos equipos, para mostrar y reconocer su orgullo por sus dos hogares. Con el resultado ya decretado, en las primeras horas del miércoles también compartió una imagen haciendo alusión al tema.

Fede Hoppe en la Copa América

Marcelo Tinelli se encuentra desde el comienzo de la competencia en los Estados Unidos, y desde sus redes sociales se muestra activo y compartiendo cada uno de los detalles, tanto las fechas de partido como en los momentos de descanso. En esta oportunidad, se lo pudo ver acompañado por su primero Luciano El Tirri, además de su hija Juanita, Fede Hoppe y algunos amigos. Incluso, en el entretiempo, tuvo el placer de intercambiar algunas palabras con Ubaldo Pato Fillol, arquero campeón del mundo en 1978, quien se encontraba cerca suyo. Entre ambos, comentaron las instancias de ese primer tiempo y cómo lo vivieron.

Wanda Nara, con nuevo peinado, vibró con el partido por la Copa América

Luego del cimbronazo que generó la noticia de su separación de Mauro Icardi, otra de las figuras que se mostró en las redes alentando a la Selección fue Wanda Nara, quien para esta oportunidad decidió innovar con un nuevo corte de pelo, que por lo expresado fue realizado por ella misma: “Mi flequillo está más rebelde que yo. Quién me mando”, acompañado de la imagen de una tijera. Con la camiseta puesta, el final de su mensaje refiere: ”Otra final, vamos Argentina”.

Nico Vázquez en el estadio en EEUU

El actor Nico Vázquez fue otro de los que se encontraba en las tribunas alentando al equipo, y en momentos en que se puso a grabar un video, ocurrió el segundo gol del equipo gracias a la magia de Lionel Messi, y así lo detalló en sus redes: ”Cuando estás grabando y justo viene el gol. Y encima del mejor de todos, del capitán. Solo viajé por este partido, quería estar. Difícil no quedarme hasta el final, pero agradecido por vivir esto y con hermanos de la vida. ¡Qué hermoso equipo es este! ¡Qué orgullo! ¡Nos regalan otra final! Aguante Argentina, carajo. Vuelvo el finde para hacer teatro, que es lo que amo y que me va espectacular. Más no se puede pedir. ¡Gracias Dios y gracias a la vida!”.

Flavio Mendoza y su hijo Dionisio

Completamente emocionado se lo pudo ver a Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, quien ya con eñ pijama puesto siguió cada una de las instancias del cotejo desde su domicilio, tal como lo retrató el padre en un video compartido en su perfil de Instagram. Allí se lo pudo apreciar no solo gritando los goles y festejando junto con los grandes, sino también incluso pateando una pelota.

Antonela Roccuzzo junto con sus hijos en la cancha

“¡Otra final! ¡Vamos Argentina!”, fue el escueto mensaje publicado por Antonela Roccuzzo, que pese a su brevedad emocionó a todos sus seguidores que no dudaron en acompañar el sentimiento. El texto, en tanto, incluyó una serie de imágenes en que se la vio acompañando a los menores desde las tribunas.

Lizy Tagliani en la Copa América

También Lizy Tagliani fue parte de los espectadores que se encontraron en las tribunas siguiendo cada una de las instancias del partido, y luego fue parte del ciclo Por el mundo, conducido por Marley, en su edición especial compartiendo cada una de las particularidades del torneo.