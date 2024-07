Gran Hermano: una por una, las joyitas que pasaron detrás de escena

Del fogoso beso de Flor Regidor a Nicolás a la aparición de la hermana gemela de Lucía en la tribuna, las perlitas de la final (X)

Una vez más, la casa de Gran Hermano (Telefe) apagó sus luces tras nombrar a su ganador: Bautista Mascia. En una emocionante espera junto al subcampeón Emmanuel Vich y Nicolás Grosman, el uruguayo se llevó todos los reflectores del programa. Si bien hubo algunos detalles que pasaron desapercibidos por los televidentes, los usuarios estuvieron atentos desde sus hogares y supieron sacarle jugo a las joyitas de la gala del domingo.

A través de las redes sociales, los fanáticos dejaron constancia del minuto a minuto de la resolución. Si bien el título del ganador era el dato más jugoso, las risas no se hicieron esperar ante los momentos fallidos durante la noche. El primero se trató del blooper fashion de Florencia Cabrera, quien lució un vestido naranja que acaparó las miradas. Inadvertidamente, durante su lugar junto a los exjugadores, la modelo se descuidó y quedó al descubierto su ropa interior, lo cual quedó captado entre las cámaras.

Lejos del festejo con Nicolás, el vestido de la modelo le jugó una maal pasada (Gran Hermano - Telefe/DGO)

Otro de los detalles que no se pasó por alto fue la ausencia de Marcos Ginocchio, el ganador de la temporada previa. Todo indicaba que iba a formar parte del elenco de esa noche junto a otros de sus compañeros, pero el Primo decidió disfrutarlo a solas. Desde la comodidad de su casa, el salteño vivió los momentos más emocionantes previo a la gran final.

En paralelo, los otros excompetidores disfrutaron de la alfombra azul, siendo Coty Romero y Lucila La Tora Villa el encuentro que más esperaban tras la confirmación de la relación de la correntina con Nacho Castañares, la cual no se dio porque evitó cruzarse con ella y entrar de la mano de Roberto Funes.

El salteño decidió disfrutar de la final a solas (Instagram)

Lejos de La Tora, Coty pasó por la alfombra azul con su look (Gran Hermano - Telefe/DGO)

En cuanto al detrás de escena, uno de los pormenores que llamó la atención del público fue la distribución de camerinos. Mientras que Juliana Furia Scaglione disfrutó de una habitación y otras dos exjugadoras, Carla Chula Di Stéfano e Isabel De Negri, el cual contaba con un televisor plano y un amplio sillón de color gris. En paralelo, el resto de sus excompañeros fueron acomodados en un solo camarín. Lisandro Navarro, Hernán Ontivero, Martín Ku, Axel Klekyalo y Williams López eran las figuras que debieron hacer lo posible para preparar sus mejores galas dentro de pocos metros cuadrados. Esto dejó sin palabras a los seguidores de los hermanitos, quienes viralizaron las imágenes en las redes.

La gran diferencia entre los camarines de los exjugadores (Gran Hermano - Telefe/DGO)

Respecto a lo que no se vio en el estudio, Lucía Maidana tuvo la oportunidad de ser acompañada por su mamá y su gemela, Jacinta, quienes sorprendieron por su parecido. También uno de los protagonistas de la noche, Nicolás, quien supo quedarse con el tercer lugar, fue tema de conversación en las redes, ya que no solo tuvo un emotivo reencuentro con su padre, sino que también con Flor Regidor, con quien mantuvo una relación durante su estadía en la casa, y no dudó en plantarle un fogoso beso ante los presentes.

Finalmente, un momento que desató tensión a minutos de conocerse el finalista del ciclo fue un rumor en la plataforma X. Varios usuarios comentaron que, en el programa se adelantó al ganador, a lo cual juntaron una imagen como presunta prueba. Sin embargo, todo volvió a retomar su calma cuando se percataron que se trataba de una captura del momento en que los tres finalistas brindaron con sus copas, a casi una hora antes de conocerse al campeón de esta edición.

La versión del presunto error que causó revuelo a minutos del resultado final (X)

En ese sentido, los fanáticos pudieron disfrutar de los últimos momentos de sus figuras favoritas tanto afuera como adentro de la pantalla chica. Muchos de ellos decidieron atesorar cada uno de los detalles, en especial luego de siete meses de emisión continua. Ahora, los recuerdos quedan a lo ancho del espacio y en sus memorias ante la inminente llegada de otra temporada que les promete vivir una nueva historia llena de emociones.