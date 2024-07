Tras su separación, Guillermina Valdés celebró su cumpleaños rodeada de amigos: “Den amor, el resto es cotillón”

Tras su separación, Guillermina Valdés celebró su cumpleaños rodeada de amigos (Instagram)

Este viernes 5 de julio Guillermina Valdés cumplió 47 años y decidió festejarlo desde el minuto cero. Después de haber blanqueado la separación de Joaquín Furriel, una relación que duró poco más de un año, la actriz celebró con todo. Con mucha alegría, la artista recibió el cariño de sus amigos al reunirlos en un bar.

A través de un posteo que subió al feed de su perfil de Instagram, la exmujer de Marcelo Tinelli compartió fotos y videos de la celebración, junto con un texto muy cargado de gratitud hacia sus más cercanos. En una de las piezas se ve cómo sus amigos le cantaron el “feliz cumpleaños”. “Dale que cumplís el 4 de julio, ahora”, se la escucha bromear a una de sus amigas cuando Valdés estaba a punto de pedir sus deseos, frente a las velas de la torta que le armaron, y en referencia a que faltaban unos segundos para que sean las 12 de la noche.

“Gracias a todas las personas que pasaron por mi camino estos 47 años de vida”, comenzó escribiendo Guillermina en el epígrafe de la publicación. “Dichosa de tanto amor y aprendizaje. Gracias infinitas. Gracias por todos los mensajes que recibo en redes también”, agregó a continuación. Por último, cerró su misiva con una especie de consejo tanto a sus seguidores como a sus seres cercanos. “Den amor, el resto es cotillón”, rubricó la mamá de Paloma, Dante, Helena (frutos de su vínculo con Sebastián Ortega) y Lorenzo (de su relación con Tinelli). En ese sentido, trascendió que Guillermina pasará todo el fin de semana festejando con sus cuatro hijos luego de haber brindado con sus amigos.

La separación de Joaquín Furriel

Fue Ángel de Brito el encargado de revelar la ruptura amorosa entre Valdés y Furriel al aire de LAM (América). Con el correr de los días, y en el mismo programa, la modelo habló por primera vez del tema y dio detalles inéditos del fin del vínculo. Allí, aclaró que es algo definitivo y reconoció qué fue lo que pasó entre ambos para que no puedan continuar.

Si bien Guillermina no suele hablar mucho de su vida privada, cada vez que le preguntan ella contesta de buena manera. Esta vez se la notó desanimada pero de todas maneras habló de lo que fue su noviazgo con Furriel. “Nos separamos. No quiere decir que no tengamos un vínculo lindo”, comenzó diciendo la modelo y agregó: “Las parejas a veces suceden y a veces no. No voy a hablar más, porque si no siempre termino hablando…”.

Con respecto a su relación actual con Joaquín, Guillermina aclaró: “Lo re quiero, es un amor de persona”. Y ante la repregunta del cronista Alejandro Castelo, sobre los motivos de la separación, Valdés contestó tajante: “No funcionamos como pareja, es la verdad. ¿Vos te pensás que te voy a decir a vos por qué decidí separarme? No, loco, no hay manera”, se excusó.

“¿Te llegaste a enamorar?”, insistió el cronista, y la actriz no quiso dar más detalles al respecto. “No, perdón pero no te voy a responder eso. Nunca expusimos la pareja, ¿por qué hoy te diría cuando está terminada lo que sentí?”, declaró la empresaria, que sin entrar en polémica fue amable y continuó con la nota, respondiendo si está abierta a volver a enamorarse: “Puede ser, sí. No voy a decir que me gustaría, porque las cosas me interpelan, suceden, me llegan, me atraviesan. Yo no busco”, concluyó.

Cabe destacar que, la modelo le confirmó su situación a Teleshow, minutos después de que LAM (América) contara la primicia. “Sí, nos separamos hace un par de semanas y tenemos un vínculo súper lindo. Lo quiero mucho a Joaco, es una hermosísima persona. Terminamos en armonía, él es un sol”, dijo la exmujer de Marcelo Tinelli en diálogo con este medio.