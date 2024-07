La confesión de Furia sobre su juego en Gran Hermano: las disculpas de la jugadora

La confesion de Furia sobre su juego en Gran Hermano: las disculpas de la jugadora

Desde su ingreso en Gran Hermano, y tras casi 200 días de convivencia, Furia generó todo tipo de situaciones en el reality. Esto provocó que incluso la casa se dividiera entre quienes la apoyaban y quienes criticaban sus acciones. Así las cosas, la jugadora aprovechó su reingreso en la casa para disculparse con sus excompañeros y explicar su juego. El video se dio a conocer este viernes en la última edición de La Noche de los ex (Telefe).

Mientras Lisandro, Carla, Isabel, Martín, Emmanuel, Bautista, Lucía y Nicolás estaban sentados a la mesa, Juliana contó que lo primero que había hecho al salir del juego era comprarse cigarrillos. Fue entonces cuando los jóvenes le advirtieron que tenía que dejar de hacerlo y ella se excusó: “Estoy fumando menos, porque me hacía la loca, actuaba de Rebelde Way. Hace 11 años no fumo. Entré a la casa. Se fue la Chula, también es tu culpa. Y la culpa de Catalina. Se fueron. Me dejaron sola con esa Agostina, y ella quería jugar con Lisandro”.

Tras comentar el comienzo de su angustia, Furia detalló lo peor que le sucedió en esa situación. “Y un día vienen a gritarme, y Bautista me dice: ‘te dijeron que te alejes de Agostina’. Y ahí empecé a delirar de una manera que no te explico”, sostuvo la doble de riesgo. Al escuchar sus palabras, los demás jugadores no pudieron ocultar su sorpresa y expresaron frases como “Paren las rotativas” y “El autoconocimiento está muy bueno”.

Luego, Juliana continuó explicando la estrategia que implementó en ese momento del reality: “Se llama fabular, dentro de la casa mi personaje fabulaba. Y aparte soy muy creativa, entonces yo me creo mis propias historias y es como una película. Quiero que sepan que para mí es divertido vivir así, inventando cosas o creando cosas, aunque no sean reales. Porque creativamente eso es un artista. Para poder sobrevivir acá adentro, y estando sola, ¿qué hacía? Creaba personajes chicos. Vos sabés que sacan todo de contexto”.

El momento crucial de la confesión de la doble de riesgo vino cuando Furia pidió perdón por lo que les había hecho pasar a los demás: “Así que ahora cada uno va a decir, en su boquita, ‘Furia no está loca. Furia es un personaje’. Mil disculpas. Al que no entendió mi personaje y se sintió dolido. Lo siento mucho, cariño. Pero bueno, es un juego. Y mi única manera de echar gente era rompiéndole los huevos y la paciencia. Yo dije que era insoportable. Perdón”.

Darío opinó sobre las actitudes de Furia en Gran Hermano

Una vez que terminó el tape, Darío, quien había sido invitado a La Noche de los ex, opinó sobre las actitudes de Furia: “Noto un gran cambio, creo que tiene que bajar algunos cambios y estar más serena. Dejarla a Juliana que trabaje y no a Furia, relacionarse de lo laboral, aprovechar este momento. Que no se suba a la ola. Ella es una artista, lo vi desde el humor, una capacidad increíble. Lástima que apenas pude charlar con ella”.

Aún así, y tras la insistencia de Roberto Funes Ugarte, el vendedor de autos tuvo que detallar su opinión: “Ella quiere aclarar una situación que obviamente está relacionado con el afuera. Yo no la conozco de antes, lo conozco ahí adentro. Entonces por un lado el sobrenombre lo trae de afuera y hay algo que tiene que ver con eso. Dentro de la casa nunca le creí nada porque me convenía verlo así. Y segundo, creo que si hay algo en ella, en su personalidad, que tiene que ver con lo que se vio en la casa”.