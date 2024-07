Reapareció el Turco Naim en redes y mostró cómo son sus días tras su separación de Emilia Attias

El Turco Naim

El Turco Naim continúa en el exterior tras haberse ido del país poco antes de que se diera a conocer su separación de Emilia Attias. Con el correr de las semanas, poco a poco, va mostrando cómo son sus días lejos de su familia y su hogar. Y en las últimas horas, se reportó desde Montañita, Ecuador, donde fue visto tomando un café y leyendo un libro. “Estudio con el amigo James”, escribió.

La publicación se trata de Método del Actor Studio, del autor Robert H. Hethmon. Un libro considerado una pieza maestra de la literatura teatral, que al parecer Naim comenzó a leer para perfeccionar su trabajo como artista.

Un día antes, el actor había publicado la foto de una fruta típica del país sudamericano, la pitahaya, junto a un ejemplar de El Tao del Jeet Kune Do, una publicación de la autoría de Bruce Lee. Estos posteos llegan en medio del duelo por su reciente separación de la actriz tras 20 años de estar juntos y una hija en común.

Según pudo saber Teleshow, entre los tantos proyectos del Turco Naim está dando vueltas un programa que se emitirá por YouTube, del que ya filmó varios capítulos, y cuyas grabaciones retomará en el mes de agosto.

Días atrás, Naim dialogó con la prensa y se refirió al momento que atraviesa lejos de su familia. “No estuve ni deprimido, ni tirado en un sillón porque estoy haciendo el streaming ‘Vamo a ver qué sobra’. Filmé dos streamings por La Canchita TV, que es por donde sale el Turco García y en 15 días sale el primer capítulo. Filmé 12 capítulos antes de venirme acá. Estoy diseñando un bar de playa en Ecuador, no me escapé de Ecuador. Vine a diseñar un bar de playa de una amiga mía que vive en Miami y ahora voy a ir a Miami a diseñar otro bar, una parrilla gourmet y a hacer un streaming de fútbol”, señaló.

“De ahí vuelvo. Tengo una película que estoy terminando que se llama La calavera y el estreno de MacAnimals de Disney, donde soy uno de los protagonistas. El malo. Te imaginarás que trabajo me sobra. Dicen cosas de la diferencia de edad que a mí nunca me pesaron, ni a ella tampoco. Estuvimos 19 años. Imaginate que si hubiera pesado la diferencia de edad hubiera sido el primer año”, expresó el actor.

Una de las publicaciones del Turco Naim en su cuenta de Instagram

“Estoy entrenando todos los días, estoy mejor que nunca. Estoy muy feliz. Amándola. Y nunca voy a hablar mal de mi familia que es Emilia. La adoro y Dios dirá lo que la vida tiene deparado para nosotros. Hoy es así, hoy es estar cada uno tratando de rehacerse, de hacer su vida, porque es dolorosa una separación, como todo, por la costumbre que uno genera, por los proyectos en común. Pero lo más sano, familiarmente, fue ponernos de acuerdo en esto. Hablamos todos los días, tenemos toda la onda y tenemos un sol en común que tenemos que cuidar, que se llama Gigi”, destacó, sobre su hija Gina, de 7 años.

“Hablan muchas cosas y está bien, es parte del juego y no me molesta que hablen. Cada uno es libre de decir lo que quiera, por eso estamos en democracia y es lo interesante. No hay que enojarse de las cosas que digan: ni malas ni buenas”, concluyó.

Emilia Attias y El Turco Naim (Captura de video)

Naím Sibara Secchiari, reconocido por su versatilidad artística, inició su carrera en el programa de humor VideoMatch, conducido por Marcelo Tinelli en la década de los 90. Su participación en el ciclo televisivo no solo le otorgó popularidad y experiencia, sino que también le presentó a Emilia, en ese entonces actriz y modelo, quien se convertiría en su esposa. El encuentro ocurrió durante la grabación de una cámara oculta para el programa. Tal como ellos mismos destacaron después, en ese instante establecieron una conexión.