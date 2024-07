Matías Defederico habló sobre el flamante noviazgo de Cinthia Fernández y Roberto Castillo

La expareja de la bailarina opinó sobre su relación con el abogado (Video: A la tarde - América)

Las versiones de romance entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo comenzaron antes de lo previsto. Ambos intentaron acallarlas y señalar que su relación se trataba de algo meramente laboral, pero la confirmación por parte de la bailarina terminó con las especulaciones. “Sí, estamos de novios”, le confió al periodista Ángel de Brito. En medio del culebrón mediático, Matías Defederico, el exmarido y padre de las hijas de la modelo, decidió hablar al respecto.

Fue este miércoles, en la emisión de A la Tarde (América). Uno de los cronistas interceptó al exfutbolista y le consultó sobre la nueva pareja de Fernández. “Todo bien, nada para decir. Lo conozco (a Roberto), la verdad, la mejor, pero no tengo diálogo con él”, señaló sobre el flamante novio de su exmujer.

Sosteniendo esa línea, Defederico fue consultado respecto a la empresaria: “No tengo relación con Cinthia, no hablo más que porque es la mamá de las nenas”. Y una vez más hizo hincapié en el letrado, a quien dejó en claro que no conoce y que no puede hablar sobre él. “No soy así”, se definió.

La bailarina y su flamante novio, con quien comenzó a salir hace aproximadamente un mes (Instagram)

En un intento de desviar el tema, Matías se refirió a su presente: “Estoy enfocado en el streaming que estoy haciendo, y sí obvio que entrás a las redes y ves todo este movimiento, pero no es algo que me afecte a mí directamente. Es de la mamá de mis hijas”. Ante la mención de su proyecto, el cronista le consultó: “¿A la pareja del año la invitarías?”. De inmediato, el exdeportista señaló: “Cuando quieran, yo no tengo problema. Me serviría muchísimo. Para mí hay cosas que no se mezclan, siempre lo dije. Nosotros vamos a ser familia siempre, yo me manejé de otra manera. Yo soy así, no puedo estar en tu cabeza…”.

Mientras que él se desentendió de la vida amorosa de Cinthia, la exmujer de Castillo lanzó durísimas frases contra ambos. En diálogo con Luis Ventura, Daniela Vera Fontana dejó en claro su enojo ante la noticia y los calificó de “sinvergüenzas”.

Daniela Vera Fontana junto al abogado, con quien se encuentra saliendo Fernández (Instagram)

“Hace un mes que terminamos. Nos separamos hace exactamente un mes. No puede mentir con eso Roberto Castillo, salvo que tenga miedo de que lo haya visto antes”, aseguró, a través de la conversación por WhatsApp que mantuvo con el periodista y luego fue reproducido en el ciclo. En ese sentido, Ventura comentó que la arquitecta “le preguntó si era verdad que salía con Cinthia Fernández y él le dijo que sí. ¡Se lo confirmó!”.

“Son dos sinvergüenzas. Ese 25 de mayo estuvo en el acto del colegio de su hija, después de eso hubo una pequeña discusión de pareja y, sin justificativo, él decidió irse”, añadió con una gran molestia ante lo ocurrido. A la par hizo alusión a que Fernández la bloqueó en las redes sociales, lo cual causó revuelo con Cora Debarbieri, quien es cercana a Cinthia: “Yo en ese momento era la mujer de su abogado. ¡Bastante chiquilina y cul… sucio! Hace tiempo que no veo sus publicaciones”.

Habló la exesposa del abogado que relacionan con Cinthia Fernández (Video: A la tarde - América)

En medio de la furia y angustia, la expareja del abogado lanzó: “Yo confiaba en mi marido. Aparte él me había mirado a los ojos cuando empezaron los rumores con Cinthia y me dijo que ella no era su tipo de mujer. Ella necesita cámara para vivir y él aprovecha la cámara”. Sosteniendo esa línea, Daniela expresó: “Cora, te quiero decir que desde hace tiempo se vienen riendo de mí a mis espaldas. La estoy pasando…”.

Además, Ventura comentó que “una de las nenas me preguntó si esa mujer que estaba en la foto, por Cinthia, era la nueva novia de su papá. Lo que Daniela Vera espera es que el papá se haga cargo y lo cuente él a sus hijas”.