La emoción de Nicole Neumann en su primer paseo con Cruz: “Muerta de amor”

A días de volver a ser mamá, Nicole compartió cómo es su día al lado de su hijo Cruz (Instagram)

La vida de Nicole Neumann cambió radicalmente ante la llegada de Cruz, el hijo que tuvo con su marido Manu Urcera el pasado 18 de junio. A días de darle la bienvenida, la modelo adaptó su rutina para darle los cuidados al recién nacido, el cual no despega de su lado. Con gran alegría, enseñó paso a paso los detalles de su tiempo con el bebé y celebró el primer paseo.

“¡Hola sol! Hola calorcito que nos permitió pasear afuera un ratito hoy. Mis días últimamente… muerta de amor, ¡claro!”, escribió la flamante madre junto a un carrusel de imágenes que dejó en evidencia cómo se la pasó con Cruz. Allí se los vio paseando en compañía de una de las mascotas de la familia, descansó al lado de su mamá, tuvo su tiempo de estimulación con el espacio que le prepararon y hasta fue mimado con un sinfín de besos. La tierna publicación obtuvo más de 77 mil ‘Me gusta’ en Instagram, donde los usuarios dejaron comentarios llenos de cariño y alegría.

El posteo de la modelo que enterneció a sus seguidores

“Qué hermosura”; “Me muero de amor”; “Cuánto amor, disfruten del solcito”; “Sos una mamá excelente”; “Qué linda esa mamá radiante y feliz con su varoncito”; “Qué lindo verte feliz”; “Cuánta ternura esos piecitos”; fueron algunas de las reacciones que se destacaron por parte de los internautas en la plataforma de Instagram. También tuvo notoriedad el mensaje de su pareja y padre de su hijo, quien escribió: “¡Los amo, linda!”.

También aprovechó para detallar cómo es su mañana, en la cual no solo se ocupa de Cruz sino también de sus hijas, producto de su anterior relación con Fabián Cubero. “Modo mañana 7 AM (ida al cole): el agua que tomé toda la noche mientras amamanto, el café que quedó sin tomar (pues teta reclamó) y el alcohol en gel constante”, escribió Neumann en sus historias, donde subió una imagen de sus elementos indispensables a la hora de cuidar al recién nacido.

Nicole disfruta de sus primeros días al lado de su bebé

Una de las mascotas de la familia, quien acompaña al pequeño a todos lados

Cabe recordar que esta nueva etapa no se basó completamente en ternura y alegría, ya que se vio en el centro de atención de la polémica. Luego de recibir el alta médica de la Maternidad Suizo Argentina, la jurado de Los 8 Escalones se mostró disfrutando de una sesión de maquillaje a manos de una amiga, quien la preparó para su regreso a casa. Las redes hicieron eco de su decisión, por lo que las reacciones se hicieron notar rápidamente y las críticas salieron disparadas.

Segura de su decisión, Nicole salió a responder a quienes opinaron al respecto. “Me da mucha gracia, la verdad, sobre todo mujeres que no tienen ni idea cuál es la realidad”, expresó en un video que compartió en su cuenta oficial. “Obviamente, tengo la panza hinchada, me duele la cicatriz, y todo eso… Pero, ¿voy a mostrar eso? No. Son intimidades mías, de mi marido, y de mi bebé, en el peor de los casos. Y muestro lo que tengo ganas”, expresó en otro momento del clip, mientras aprovechaba que su bebé descansaba a su lado.

La modelo enseñó cómo es el inicio de sus mañanas, tras la llegada de su hijo (Instagram)

Sosteniendo esa misma línea, aseveró: “Además de eso, Cruz había ya tomado la teta, así que me vestí, salí, nos vinimos a casa, llegué, me saqué una foto para tener de recuerdo y chau maquillaje: me clavé la joggineta, la remera y el corpiño para amamantar. Me llamaron mucho la atención las ganas de criticar a alguien que no conocés, que no sabés la interna, que no sabes cómo fue el detrás, ni idea de nada”.

Y a modo de cierre, Neumann sentenció: “Soy muy feliz, cuidando a mi bebé, con esta familia tan linda. Sean felices. Vean un poco sus vidas. Y no juzguen que no tienen ni idea, no conocen, desconocen por completo y van a hacer más felices”.