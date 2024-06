El polémico plan de Furia contra los exparticipantes de Gran Hermano: “¿Se animan?”

El plan de Furia contra los exparticipantes de Gran Hermano (Video: Instagram)

Desde que salió de la casa más famosa del país, Juliana Scaglione no paró de ser noticia. Polémica y controvertida, amada y odiada, Furia fue la revelación de esta nueva edición de de Gran Hermano y sigue generando contenido aún fuera del reality. Mientras recorre programas, explica su plan de juego y responde a las críticas, no para de sumar seguidores, su fandom de Furiosos, que harían cualquier cosa para complacerla.

Desde el primer momento que quedó afuera del concurso, comenzó a recibir críticas por sus dichos y actitudes polémicas pero también, el afecto de su público. Y cuando recuperó su celular pudo ponerse en contacto con ellos de primera mano, desde todas sus redes sociales hasta un trato más directo a través de un canal de difusión en Instagram. Bajo el nombre de Furioneta, la doble de riesgo usa el espacio para hablarles a diario a las 154 mil personas que se sumaron para no perderse detalle de su vida.

Ahora usó el mismo canal para armar un plan de ataque y defensa ante posibles críticas de los exparticipantes. Es que hoy a Juliana le toca ir por primera vez a La noche de los ex, el programa satélite de GH que cubre las fiestas que se arman los viernes en la casa y que conduce Roberto Funes Ugarte junto a un panel de participantes tanto de estas como de todas las ediciones del ciclo. Y no todos la quieren y avalan su juego al borde de los límites.

Furia junto a su hermana, Coy

“Hoy voy a `La noche de los ex’ y va a haber panelistas que saben que se las picaron conmigo. Necesito algo importante”, comenzó contando Furia en un video. “Todos sabemos que hay gente que no resiste el archivo. Recuerden que todos los que están sentados ahí son jugadores, y yo tengo contenido para hablar de cada uno”, agregó y les encargó un pedido muy especial.

“¿Ustedes se animan a ver el archivo oculto de cada uno de ellos? Esto es, buscar el pasado de cada panelista que está ahí sentado. Solamente los que hablaron mal de mi. Les dejo laburo”, aclaró la exparticipante. Risa mediante, señaló a su hermana como la ideóloga del plan: “Coy me dijo que haga eso, ¿es así? ¡Adiós!”.

Dentro del panel del ciclo en cuestión se encuentran Gustavo Conti y Ximena Capristo, dos denominados antifuriosos. También forman parte alternadamente figuras como Alfa, Ariel Ansaldo, Nacho Castañares, La Tora, Nadia Epstein, Yésica Osito y Cristian U, entre otros. El viernes pasado, la participante se había negado a asistir y fue el propio Ugarte quien explicó los motivos.

“Les quiero contar algo que se ha especulado mucho sobre el tema porque, claro, hoy tiene que estar Furia aquí”, comenzó diciendo el presentador. “Lo que pasa es que, como es una semana atípica, han sido semanas largas de 15 días y demás, estuvo de inmediato que salió de la casa, con Santiago y los analistas, y obviamente, después de todo lo que ha pasado, no hubo tiempo para que la pudiesen seguir entrevistando”, expresó con respecto al trabajo que hace el equipo de profesionales del canal, quienes deben evaluar cómo se encuentran los jugadores tras el aislamiento dentro de la casa.

Hace una semana, así expresaba su enojo Ximena Capristo luego de que la bajaran de "La noche de los ex" por la posible presencia de Furia (Video: Instagram)

Unas horas antes del mismo día, Ximena Capristo, una de las analistas de ese ciclo, había hecho una denuncia en sus redes sociales. La actriz mostró su indignación luego de que desde el programa le pidieran no asistir al programa: “Viernes a la noche, ¿qué hago yo?, voy todos los viernes a La noche de los ex, como corresponde, desde el 15 de diciembre. El programa arrancó en diciembre, pero justo hoy viernes, después de esta salida tan pero tan polémica, me dijeron que no vaya. Yo ya tenía mi look, divino, preparado, soñado, como todos los viernes. pero justo no tengo que ir. ¿Qué será, no?”.