El reencuentro de cuatro exChiquititas en un divertido día de spa: anécdotas, risas y proyectos compartidos

La divertida juntada de las exChiquititas: "Queremos ser catadoras de spa" (Video: Instagram)

A más de 25 años de Chiquititas -la exitosa tira infantil que Cris Morena produjo por Telefe, y que fue un semillero de actores y actrices- hasta el día de hoy, algunas de sus exintegrantes mantienen un vínculo. Tal es el caso de Georgina Mollo, Solange Verina, Sofía Recondo y Jimena Piccolo que, el pasado fin de semana, disfrutaron de un día de spa, en el que compartieron anécdotas, muchas risas y hasta proyectos a futuro.

En diálogo con Teleshow, Solange fue la encargada de plasmar en palabras lo que vivieron. “Nos juntamos porque somos amigas y, cada tanto, organizamos algún encuentro. Además, estamos con ganas de armar algo juntas. Todavía no sabemos si en teatro o en streaming, pero andamos en eso”, comenzó diciendo la actriz que se puso a cargo de la organización de la juntada.

“Cada vez que nos vemos, nos matamos de risa. Recordamos anécdotas de antes y de ahora, porque la verdad son muchos años conociéndonos”, agregó sobre el reencuentro de las cuatro jóvenes que iniciaron sus carreras en la novela infantil protagonizada por Romina Yan y Gabriel Corrado.

En cuanto a la jornada que vivieron, la actriz contó que, además de distenderse en la piscina climatizada, realizaron otras actividades. “Anduvimos en bici, charlamos y tomamos vinito. Ahora la idea es seguir conociendo spas”, aseguró Solange a este medio.

Desde la izquierda: Georgina Mollo y Jimena Piccolo; Solange Verina; y las tres junto a Sofía Recondo (Instagram)

Una vez de regreso a su hogar, la exChiquitita compartió un video de los divertidos momentos vividos con sus amigas. “¡Qué lindo que es este lugar! ¡Qué paz!”, se la escuchó decir cuando entró al establecimiento. Además del clip, les dejó un mensaje a sus seguidores. “Vengo a decirles que estoy muy dispuesta a proponerme para ser catadora, catadoras porque ya incluí a las chicas, de spa”, bromeó y se entusiasmó con la posibilidad de hacer realidad ese proyecto.

“Vamos a recorrer un spa por mes y vamos a contar qué onda cada uno”, continuó. “Esto es una cosa que yo quiero hacer, sé que las chicas me van a seguir, sé que ustedes se van a copar, ahora falta que nos inviten a los spas”, siguió desde su cuenta que tiene casi 60 mil seguidores.

Después contó una anécdota del fin de semana. “Anduvimos en bici, unas que nos dieron en el spa, y hubo una de nosotras que se cayó”, relató a modo de enigmático y con una breve encuesta en sus historias, para que el público adivinara de quién se había tratado. Luego mostró los resultados. El mayor porcentaje, con un 45%, se lo habían dado a ella. “Gracias por la poca fe que me tienen. Muy copados”, escribió en forma irónica, para provocar las risas de todos.

Solange Verina, Jimena Piccolo y Georgina Mollo cuando trabajaban en la tira Chiquititas junto a Romina Yan, Gabriel Corrado, Agustina Cherri y gran elenco (Instagram)

En la historia siguiente, Solange reposteó la publicación de Georgina Mollo, en donde su amiga aclaró la verdad sobre la caída del rodado. “Perdón, pero no llegué a caer. Me desconcentré, me desvié del camino y caí. Pero casi parada, tipo llegué a saltar a tiempo”, explicó “Georgi” para dejar sentado que el accidente no había sido tal como lo había descrito su amiga. En el reposteo, Solange escribió: “Acá, la aclaración de la damnificada”.

A pesar del tiempo, “las chufas” mantienen su vínculo intacto, en el que atesoran recuerdos y anécdotas de sus comienzos en la actuación mientras proyectan nuevas aventuras juntas. De hecho, hace dos años, Georgina y Solange volvieron a trabajar juntas en una obra en el Multiescena de la calle Corrientes, Un Balcón Con Vistas. Para Georgina, fue un regreso a su camino artístico después de casi media vida alejada de la actuación y, en el caso de Solange, después de la pandemia, que cortó con todo tipo de producciones teatrales.