La emotiva foto del reencuentro de Dalma y Gianinna Maradona con Dieguito Fernando y la reacción de Verónica Ojeda

Gianinna, Dalma y Dieguito Fernando Maradona en el Partido de la Paz, celebrado en Roma en 2022 (Photo by Andreas SOLARO/AFP)

Desde antes de la muerte de Diego Armando Maradona, que la paz estaba lejos de reinar en el entorno familiar. La relación entre sus hijas mayores, Dalma y Gianinna, con una de sus exparejas, Verónica Ojeda y su hijo Dieguito Fernando, era uno de los tantos conflictos internos. Tras el fallecimiento del exfutbolista en noviembre de 2020, y, con el paso del tiempo, la relación parece ir camino a sanar, según lo que se desprende de un nuevo encuentro.

Lejos del ojo público, Dalma y Gianinna posaron con el nene de 11 años, los tres bien cerca, abrazándose y sonriendo a cámara, en un clima más distendido a las poses protocolares que habían mostrado en el pasado. La reunión quedó capturada por una de las jóvenes, quien lo subió a sus historias de Instagram con el tema “Había una vez…”, perteneciente a Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Cabe mencionar la coincidencia entre los hermanos se dio en medio de Tango D10S Fan fest, en homenaje a su padre, el cual tendrá lugar en Miami en el marco de la Copa América. Allí también están anunciados los otros herederos -Diego Junior y Jana-, los campeones del mundo Oscar Ruggeri y Mario Kempes, y otras personalidades del deporte y el espectáculo.

La primera en subir la tierna postal con sus hermano fue Gianinna, a través de su cuenta en la plataforma de Meta (Instagram)

Tan solo unas horas más tarde, Ojeda replicó la imagen en sus historias, la cual sorprendió a más de uno debido a la tirante relación que mantenía con las hermanas del pequeño. Pero todo parece haber quedado en el pasado, tal como explicó Dalma a LAM (América) hace unas semanas, luego de que los cinco herederos coincidieran en un homenaje al Diez en Nápoles. “Vamos a ser hermanos siempre, hay un niño en el medio que no tiene nada que ver y que si él pide que quiere vernos hay que estar ahí”, señaló la primogénita del Diego.

“Obviamente, voy a aceptar la decisión de Verónica, que es la mamá, pero si él se manifiesta que nos quiere ver, ella no se opone. Ahora elegimos poner como prioridad a Dieguito. Todos vamos a querer lo mejor para Dieguito”, sumó en ese entonces, y destacó la actitud de su madre, Claudia Villafañe.

Verónica Ojeda compartió la imagen en su cuenta personal (Instagram)

“Existió esa charla porque surgió de ella, vino a hablar y mi mamá, que es la mejor persona del universo, me dijo: ‘Sentate y charlá’”. “Hubo varios encuentros, pero cuando yo al principio no quería saber nada, fue mi mamá la que me dijo que lo hiciera. Santa Claudia”, explayó la muchacha en el ciclo conducido por Ángel de Brito.

Por su parte, Verónica, y su pareja, el abogado Mario Baudry, quienes escucharon esa entrevista desde el estudio del programa, se manifestaron al respecto. “Cuando entran a jugar los menores, uno tiene que dejar los personalismos de lado y ella está en un proceso de mamá donde está perdiendo a su hijo porque él está empezando la adolescencia. Era importante que Dieguito tuviera su momento en la presentación en Nápoles”, comentó el letrado al respecto.

La primogénita de Diego Maradona y la madre de Dieguito Fernando hablaron de su reconciliación (Video: LAM - América)

En otro momento de la entrevista, la expareja de Maradona se refirió a su vínculo con Claudia Villafañe. Si bien reconoció que tuvieron un fuerte enfrentamiento en el pasado, ella explicó: “Con Claudia superbién, superbuena relación, ahí en Nápoles estuvimos juntas, hablamos un montón de los hijos, de los nietos. Obviamente que vamos a pensar diferente siempre, tenemos caracteres muy fuertes, pero es parte de la vida”. Respecto a los hermanos de su hijo, a quienes vio durante su viaje a la ciudad italiana, comentó: “De las chicas, tengo más relación con Gianinna porque ella habla con Dieguito. Con Jana, muy esporádicamente. A Junior lo veo solamente en los eventos, no nos llevamos mal, pero no tienen relación con su hermano”.

También aprovechó para hablar del nene, quien es el más pequeño de los herederos del Diez: “En este momento Dieguito no quiere hablar de su papá. Ese enojo es porque no está, porque no está presente. En su corazoncito quiere verlo, y no está. Cuando Diego murió, Mario le dijo que mire al cielo y que le hable”. “Pero hoy está enojado. Tiene 11 años y pasó un montón de cosas con su edad. El evento de Nápoles lo disfrutó por estar con sus hermanos. Está empezando a tomar dimensión de quién fue su papá. ¡El carácter que tiene este nene!”, expresó en alusión a su comportamiento.