Furia de Gran Hermano confesó que quiere conocer a Javier Milei y reveló qué le preguntaría (Video: Telefe)

Tras quedar eliminada de Gran Hermano 2023 semanas antes de la gran final, Juliana Furia Scaglione continúa su recorrido por diferentes programas de Telefe. La doble de riesgo se convirtió en la protagonista más polémica de esta edición, cosechando amores y odios con sus actitudes, y, a más de una semana de su salida, sigue dejando tela para cortar.

En ese sentido, este miércoles visitó el noticiero de la mañana del canal y expresó por primera vez públicamente su deseo de conocer a Javier Milei, incluso reveló qué preguntas le haría. También comentó que le gustaría hacer política, que es un tema que le interesa particularmente y que se formará para ejercerla.

“Yo creía que había hiperinflación, porque pensé que con el cambio de gobierno se disparaba todo. La persona que está es muy inteligente. Si lo dejan trabajar va a hacer grandes cosas. Hay que darle tiempo. Me gustaría conocerlo, si tiene tiempo... Por reglamento no podemos hablar de política ni religión en el reality, pero siempre tiraba comentarios sobre El Peluca”, señaló la exparticipante, haciendo alusión a uno de los apodos con el que se menciona al primer mandatario en las redes.

En el aire de Buen Telefe, Furia contó de qué hablaría y qué tiene ganas de saber si tiene la oportunidad de dialogar con el Presidente. “Le quiero preguntar cómo está, cómo le está yendo, si se siente contento. Él tiene toda una historia de cómo llegó a este estrellato. Cada cuatro años hay que elegir presidente y hay que respetar”, concluyó.

Previamente, Furia le había dado una entrevista profunda a Verónica Lozano para el ciclo Cortá por Lozano, también del canal de las pelotas. En modo psicoanálisis, potenciado por la profesión de psicóloga de la conductora, la jugadora habló de todo: desde sus gritos y enojos que marcaron el puso de la casa, pasando por su infancia hasta su relación con Mauro Dalessio. con quien tuvo sus idas y vueltas y lo terminó pagando caro.

Furia habló de su vínculo con Mauro en la casa

“Creo que el juego lo perdí cuando abrí mi corazón. Yo de Mauro me enamoré”, aseguró Furia, en un mano a mano picante en el que ni ella ni Lozano se guardaron nada. “Si te corro del juego, ¿en la vida siempre fuiste así?”, le preguntó la conductora a la doble de riesgo, apenas se sentó en el diván del estudio. “Sí, porque fui competidora, entonces siempre intenté llegar al podio, o prepararme para ganar un premio. Lo que es el deporte me preparó en el juego, son grandes valores…”, señaló Juliana, quien aseguró que “quería transmitir una mujer más fuerte, porque creo que es lo que falta en la sociedad, porque a las mujeres las apagan mucho”.

Estas palabras despertaron especialmente la curiosidad a la conductora. “Vos, Juli, antes de ser Furia, ¿eras distinta? ¿La vida te golpeó y decidiste fortalecerte de algún lado y utilizar el entrenamiento…?”, le consultó. “No, el entrenamiento me salvó. Yo perdí a mis papás y si elegía otro camino, como les conté a los chicos, que hubiera sido salir de joda o salir a bailar para ocultar el dolor, no me hubiera servido. Lo que hice fue entrenar. Yo creo que me salvó de no caer en una depresión porque la muerte de los padres es algo muy fuerte”, explicó la exjugadora, quien a los 26 años se quedó sin su madre por un cáncer de mama y, a los 31, sin su padre.