El “Mini” de Duro de Domar se refirió al motivo detrás de su internación: “Le agradezco a Dios estar vivo”

Desde su internación, Juan Carlos Velázquez se refirió a su delicado estado de salud (Video: Mitre Live - Radio Mitre)

Hace menos de una semana que Juan Carlos Velázquez, conocido como el “Mini” de Duro de Domar, tuvo que ser internado de urgencia. Luego de conocerse el inesperado declive en su salud, el humorista habló sobre la evolución de su caso en una entrevista con Juan Etchegoyen por Mitre Live. En ese marco, dio todos los detalles de su situación, la cual aseguró que estuvo “complicadísima”.

“Me agarró una gripe común parecía, y viste que uno no le da mucha bola, y después se fue agravando y llegó un momento que no podía respirar, ni caminar. Tuve que decirle a mi hermano que me traiga al hospital urgente y resulta que tenía neumonía y las arterias tapadas”, explicó al inicio de su participación en el ciclo en línea. Al ser consultado sobre los síntomas que tuvo en ese entonces, el comediante señaló que “sentía un dolor de pecho fuertísimo, me costaba caminar, me costaba hacer dos pasos, hasta me costaba ir al baño. Así que le dije a mi hermano: ‘bueno, llévame al hospital urgente porque yo no doy más’. Justo mi mamá está internada en el piso de arriba porque también estaba engripada”.

En ese sentido, explicó que su caso es complicado, ya que tiene seis stent. “Hace diez años me los había puesto, seguí con los medicamentos, pero nunca seguí el tratamiento como lo tenía que seguir, y se me taparon las arterias y acá estoy. Me están limpiando todo y me hicieron cateterismo, todas esas cosas”, indicó el exintegrante del ciclo de Roberto Pettinato.

“Juan, en el relato que me daban ayer, me cuentan que cuando llegabas al hospital donde estabas te descompensaste… bueno, ahí ocurre la mayor preocupación, ¿fue así?”, le consultó Etchegoyen, a lo cual Velázquez le respondió que llegó “muy mal, no daba más. Le pedí a los médicos que me llevaran a terapia porque no daba más”.

El humorista sintió un fuerte dolor en el pecho y su hermano lo llevó al hospital

También se refirió al momento que despertó la preocupación de los médicos: “Se ve que tenía la glucemia alta y me dieron un medicamento que no podía despertar, quedé somnoliento, así se llama, no tenía reacción y urgente fueron a hacerme unos estudios. Yo te digo la verdad, estaba lo más bien, estaba comiendo con mi hermano y le dije ‘me voy a dormir la siesta’, nada más. Los médicos estaban desesperados porque no sabían qué hacer, no me podían despertar, no tenían reacción. Gracias a Dios estoy muy bien y gracias a mi Dios me permite seguir vivo, pero fue un susto”.

“¿Qué te dijo el médico cuando te despertaste?”, le preguntó el entrevistador. Lejos de evadir la pregunta, Juan Carlos le reveló: “Yo no estaba enterado de nada de lo que había pasado, ellos me empezaron a contar todo. Para mí estaba viviendo un sueño, con un montón de médicos delante de mí, había como siete, todos muchachos. Yo por dentro decía ¿qué está pasando? No entendía nada. Se ve que en un segundo me desvanecí”.

“No me fui a ningún lado. Mirá que me preguntaron, ‘¿te fuiste a algún lado allá arriba?’”, comentó, entre risas, en un intento de restarle seriedad al tema. “No, no, no me fui a ningún lado porque lo hubiera dicho. Es como si me hubiese dormido, que no podía despertarme. Esa fue la sensación, pero no pasó nada, no vi nada, no era mi vida”, aseguró.

Tras explicar que lo insoportable que era el dolor que le impedía respirar, el “Mini” se mostró agradecido con Dios, a quien le tiene una gran devoción y dejó en sus manos su salud. “Yo tengo una fe tremenda, confío tanto en Dios y siempre en todo lo que me pasa, él toma controles. Si nosotros confiamos en él vamos a salir adelante. Es tan importante la confianza en un Dios, donde la ciencia no pueda llegar ahí llega Dios”, sentenció al final de la entrevista.