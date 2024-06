El conmovedor recuerdo de Natalia, la hija de Guillermo Coppola, a su madre: “Gracias por enseñarme a ser quien soy”

El Recuerdo De Natalia Coppola A Su Madre

Natalia Coppola rindió un sentido homenaje a su madre, la primera esposa de Guillermo Coppola, en el día en que habría cumplido 78 años. Conocida cariñosamente como Yeya para sus allegados, la joven abrió su corazón y destacó cómo la mujer la formó desde sus primeros años de vida, las enseñanzas que le dejó y cómo su legado sigue presente en sus nuevos proyectos laborales y personales.

“Yito para los íntimos, Yeya para todos y la uno para mí. ¡Feliz cumple mamita hermosa!”, comenzó su relato Natalia, fruto de la relación de la homenajeada con el representante de exfutbolistas. “Seguramente estarás celebrando, porque hoy el cielo está de fiesta. Solo quiero contarte que hoy cumplirías 78 años”, destacó en la publicación realizada en su cuenta de Instagram, donde de inmediato se sumaron varios allegados a dejarles sus saludos.

Tras ello, destacó: “Te honro, te adulo y te dedico hoy este canal @yitotvstream, hoy un proyecto que estamos realizando juntos con Fide”, al referirse a la iniciativa del canal de streaming que lleva por nombre a la homenajeada y que simboliza un doble propósito: cumplir un sueño personal y rendir tributo a su madre, lo que destacó como “un momento de felicidad para nosotros y un homenaje para vos”, al destacar el espacio que comparte junto con su pareja, Adrián, chef y empresario, que incluso tiene un restaurante en la zona de Villa Lugano dedicado a las pastas.

La conducta, que se refirió como “la uno” a su madre, destacó las enseñanzas brindadas durante su vida. Decidida a seguir adelante, enfatizó su determinación de avanzar con este proyecto como un acto de coraje, subrayando la importancia de continuar con la misión iniciada en memoria de su madre.

Fernanda Callejón y Natalia Coppola son parte del canal de streaming

“Me animé a salir a la luz con algo que siempre quise realizar. Sé que vos nunca me dejaste dar este paso para cuidarme y resguardarme de que nada me pase”. destacó al momento de explicar su decisión de volcarse a los medios. Así, para finalizar, expresó: “¡Gracias por enseñarme a ser quien soy! Por tenerme cortita, para que nunca me suba a un bondi del que podría salir herida. Pero hoy, en esta vida, decidí animarme e ir para adelante. Para atrás solo para tomar envión. Te amé, te amo y te amaré”, cerró al reafirmar la forma en que fue criada.

Quien también se encuentra en ese proyecto es María Fernanda Callejón, que fuera luego pareja del representante. En charla con Teleshow la actriz recordó a la mujer al momento de presentar el programa Olvidaaate, en la plataforma: “Yeya -Isabel, la primera mujer de Guillermo- y Natalia iban a entrenar a un gimnasio que tenía el dueño de Ski Ranch -previo a que se convierta en un restaurante- y cuando nos conocemos con Nati, Guillote ya estaba con Monique, y él para mí era el Tío Gui que me dejaba entrar a los boliches, a New York City. Ahí en el gym entrenando, Natalia y Yeya decían que ‘esta tiene que ser la novia de papá’ y no es que Natalia nos presentó, pero fue un poco la celestina. Ella siempre hacía referencia a eso, y su mamá también, y eso era maravilloso, porque nos llevábamos muy bien”.

Respecto de su relación con Natalia, afirmó: “Para mí es familia, lo he dicho siempre públicamente. Hemos pasado tantas cosas juntas, imaginate siete años al lado de Guillote”. Ante ello, la hija mayor del representante no dudó en descartar: “Mi única madrastra”, lo que dejó en shock a la actriz quien solo atinó a intentar taparse la cara y lanzar un “uy, dios mío”.