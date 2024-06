Analía Franchín volvió a la televisión en medio del dolor por la muerte de su hermana: cuáles fueron sus palabras

Analía Franchín volvió a la TV, tras la muerte de su hermana (Video: A la Barbarossa, Telefe)

El pasado miércoles 19 de junio por la mañana, falleció Sandra, hermana de Analía Franchín, tras una dura batalla contra diversas adicciones y un diagnóstico de HIV positivo. Tenía 61 años y estaba internada debido a un cuadro de neumonía que no pudo superar. Al momento de conocer la noticia, según pudo saber Teleshow, Franchín estaba fuera de cámara y fue contenida por sus compañeras Noe Antonelli y Nancy Pazos. Este lunes, la periodista se reincorporó al ciclo y, tras un breve intercambio con la conductora, agradeció las infinitas muestras de cariño recibidas.

“Hola, Analía. ¿Estás bien? Te queremos”, le dijo Georgina Barbarossa en los minutos iniciales del programa. Visiblemente triste y con el dolor a flor de piel, la panelista se limitó a decir: “Sí, mi amor. Muchas gracias. Permitime agradecer la cantidad de mensajes, de gente, que he recibido. Muchas gracias por tanto amor, en serio”. Lío Pecoraro agregó: “Merecidos (mensajes)”. “Ya lo sé. Muchas gracias. Gracias, de verdad”, contestó Analía, sin ánimo de profundizar en el doloroso tema.

Sandra y Analía eran hermanas por parte de padre. En 2017, Franchín había compartido la difícil historia de su hermana: “A mis dos hermanas, el padre las abandonó. Cuando él subió y le dijo a mi madre que se iba con otra mujer, mi hermanita, que es mi hermana mayor y en ese momento tenía cinco años, se colgó, desesperada, del parabrisas del auto porque su papá se iba. Y la arrastró una cuadra. Mi hermana terminó internada. Nunca más mis hermanas vieron a su padre”.

Horas después del fallecimiento, Analía expresó su angustia a través de las redes sociales. “El dolor me inunda, ¿cómo despedirte si desde que tengo uso de razón mi objetivo fue que ‘tuvieras un día feliz en tu vida’?”, comenzó escribiendo en la publicación dedicada a su hermana. “Capaz lo logramos al menos unas horas en la playa o en alguna que otra Navidad. Hoy estoy muy enojada. Mucho con los demonios que te invadieron toda la vida y las personas que te ayudaron a acunarlos”, continuó.

La conmovedora despedida de Analía Franchín a su hermana Sandra

“Ya se me va a pasar. Seguramente el día que me mandes alguna señal de que pudiste finalmente derrotarlos”, señaló Analía en ese mismo posteo, el cual estuvo acompañado de un video y algunas fotos de su hermana a lo largo de su vida. “Te abracé y besé hasta el último momento. Lamentablemente, no me alcanza”, reconoció en medio del angustioso momento que se encuentra atravesando junto a sus seres queridos.

Sosteniendo esa línea, agregó: “Alguien me dijo: ‘Te mando un abrazo fuerte de esos que te sostienen mientras vos soltás…’. No sé si estoy preparada para eso hermanita. Pero te quiero decir que siento orgullo de haber estado en tu vida (muy revoltosa, por cierto) pero te volvería a elegir”. A modo de cierre, escribió: “Te amo hoy y siempre mi enana hermosa. Gracias por estar. Sé libre (nos debemos ver una vez más Bohemian Rhapsody juntas)”.

El deceso de la hermana de Franchín fue confirmado a Teleshow por ella misma, quien se enteró durante un corte del programa que conduce Barbarossa. Pronto la contuvieron sus compañeras de equipo, mientras que la presentadora hizo lo posible para continuar con la emisión. “Lo que pasa es que... bueno, después vamos a hablar. En fin, en un ratito vamos a...”, explicó con los ojos llenos de lágrimas, por lo que debió ser asistida por el periodista Lío Pecoraro. “Perdón, nos acaban de dar una mala noticia y estamos todos un poco movilizados acá en el estudio”, sumó.