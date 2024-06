El incidente doméstico que sufrió Furia tras su salida de Gran Hermano: “Me salvé”

Furia mostró el incidente doméstico que vivió

Hace tan solo unos días, Juliana Furia Scaglione abandonó la casa de Gran Hermano (Telefe). Si bien su comportamiento le sumó dar la atención necesaria para llegar a las últimas instancias, no fue lo suficiente para quedarse. Progresivamente se le fueron otorgando ciertas libertades, entre ellas el acceso a su celular y el regreso a su hogar. En este último tuvo lugar un inesperado incidente que causó preocupación entre sus seguidores.

“Por dios, no saben lo que me pasó. Yo en este lugar caliento el agua, ¿viste? Bueno, había una caja con muchos regalos, no me di cuenta y se empezó a incendiar”, reveló la exparticipante en sus historias de Instagram, donde subió un video del estado en que quedó su cocina. “Ahora, salvé los regalos que me dio una chica muy divina…”, explicó mientras enseñaba el estado de la caja que le dio una fanática junto a otras personas, cuyos nombres estaban escritos en la caja de cartón que sufrió algunos estragos por la hornalla que quedó encendida.

Respecto a la persona que le dio el presente, la doble de riesgo señaló: “Es una señora que, incluso, me vestiste, me regalaste todo, ¡te amo, nena!”. “Pero bueno, me salvé, ¡casi incendio mi casa!”, resaltó en un intento de restarle importancia al hecho que vivió en su hogar, a pocos días de retomar su vida diaria, al cual regresó luego de pasar un par de días en el hotel que le dio la producción del ciclo.

Cabe mencionar que hace poco que la excompetidora tiene en su posesión su teléfono celular. Su primera publicación fue tan solo unos días atrás, cuando subió unas fotos de su paso por el estudio de reality. Eso no fue todo, ya que también le dio su agradecimiento a los furiosos, nombre con el que bautizó a su grupo de fanáticos. Siendo la plataforma de Meta la predilecta para comunicarse con sus seguidores, la joven expresó sus sentimientos en sus redes, donde se originó su fandom el pasado 11 de diciembre.

La exparticipante enseñó cómo casi se incendia por completo una caja de regalos

“Primera historia después de seis meses sin celu, sin contacto con el exterior, sin saber nada del afuera, siendo jugadora Joker, Dios, qué emoción”, comenzó el mensaje de Scaglione en su regreso a su cuenta personal. “Amo fuerte todo el amor que me brindan, es muy fuerte todo esto para mí. Tan fuerte que no tengo palabras para describir lo que siento. Son tan grandes, pensar que le hablaba a una cámara todos los días sin saber que existían. Todo esto se lo debo a mi hermana Coy, Rubí, mi cuña, a Rocío, y a ustedes, ¡siempre!”, continuó.

Respecto al proceso que le espera afuera de la casa, ella señaló que se encuentra en “periodo de protocolo para ir de a poquito recuperando y adaptándome a la vida, a esa vida que es la real”. También hizo mención a su paso por el certamen, a lo cual comentó que amó “fuerte” esa experiencia.

El primer mensaje de Furia tras recuperar el manejo de su teléfono celular y sus redes sociales (Instagram)

Una vez más, en alusión a sus adeptos, comentó: “¡Furiosos ataquen! Pronto vamos a festejar esta locura. A disfrutar mucho juntos y pronto subo todas las cartitas, regalos y demás que me acercaron. Porque ahora los regalos se vienen para ustedes, ¡me debo al público y así va a ser!”.

Como agradecimiento, Juliana se refirió a todos los panelistas del ciclo, a quienes tildó de ser “el verdadero ojo de Gran Hermano”, a los televidentes y, para sorpresa de varios, a Gastón Trezeguet y Cristian Urrizaga, conocido popularmente como Cristian U, dos figuras que pasaron por la casa del programa y mostraron su apoyo incondicional hacia ella desde que puso un pie en el recinto.