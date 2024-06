Polémica versión sobre las acciones legales que iniciaría la hermana de Furia de Gran Hermano contra Telefe: la palabra de Coy

Polémica versión sobre la hermana de Furia de Gran Hermano: "Le mandó tres cartas documento a la producción" (Video: LAM, América)

A menos de una semana de la eliminación de Furia de la casa de Gran Hermano 2023, el impacto que está teniendo fuera del reality parece replicar el que tuvo dentro. En LAM sorprendió Yanina Latorre asegurando que Georgina Scaglione, la hermana de Juliana más conocida como Coy, buscaría demandar a la producción de Telefe e incluso aseveró que esto estaría generando un enorme malestar.

“La preocupación de la producción de Gran Hermano no solo es Furia, también es la hermana. Se está empezando a desmadrar todo”, comenzó diciendo. “Tres cartas documentos ya mandó Coy. La primera, que es una por la que dijeron que no pasaba nada y que no tenían miedo es acusando de fraude por el tema de los votos. Siguen insistiendo con esto de la unificación, de lo que invirtieron, pero el tema es que la diferencia es de 2 millones de votos. Es imposible si averiguan con un escribano y con las compañías telefónicas cambiar dos palos de votos”, señaló la panelista, que reemplaza a Ángel de Brito en la conducción por sus vacaciones.

Yanina Latorre aseguró que Coy, la hermana de Furia, le habría mandado a la producción de Gran Hermano 2023 tres cartas documento (Foto: GH, Telefe)

“Se fue por el 65% de de votos en contra. Eso no le preocupa a la producción”, comentó. “Las otras dos cartas son más fuertes. En una le reclaman la salud mental de ella, como que habría empeorado en la casa. Y le reclama la salud física por la enfermedad que tiene. Después le reclaman el tema de la alimentación, porque una de las cosas más importantes en la enfermedad que tiene ella es la alimentación, que no fue del todo correcta ni tenía una alimentación aparte”, detalló.

“Otra de las cosas por las que están acusándolos es por el que llaman Gran Primo, que es el psicólogo que los atiende en el confesionario. Ella los acusa de que la habría incentivado dentro del confesionario a hacer gran parte de las cosas que hizo dentro de la casa. Estas son todas las acusaciones”, aseveró Yanina, sobre las graves acusaciones.

Coy, en diálogo con Teleshow, desmintió la información que dio Yanina Latorre

Teleshow se comunicó con Coy, tras los fuertes rumores que lanzó Yanina, y fue tajante al desmentirlos. “Falso”, señaló, con brevedad sobre el trascendido que, según palabras la propia influencer habría generado un conflicto interno dentro de la producción del programa. “Empezaron a haber internas entre ellos en la producción y se están empezando a todos a echar culpas”, contó.

“Le echan la culpa a dos caprichos. Uno el de Santiago del Moro que quería que sea la ganadora. Le encantaba Furia y se nota que le encanta. Claramente como conductor, siempre hizo una diferencia entre ella y los demás. Te da rating porque la avala, porque a otras los calló, los retó, los enseñó y a ella no”, pormenorizó, sobre el supuesto conflicto.

Furia se encontró con sus fans y se sacó fotos tras salir de Gran Hermano 2023

“El segundo capricho es de la producción. Obviamente que la seguían sosteniendo, no la retaban y no la paraban. No es que digo que haya habido fraude de votos, no la frenaban, ni la contenían. No le decían ‘hasta acá' o la sancionaban o la echaron antes por sanción, como le pasó a Brian Lanzelotta. El día que él la tocó a la que era su novia, Rial entró a la madrugada y lo sacó”, comparó.

Incluso Yanina aseguró que la intención de Coy, dichos que negó a este medio, es que habría iniciado una colecta para pagar las penalidades que impondría el canal para romper el contrato que la une con Furia. “La última placa levantó 250 mil dólares. O sea, imaginate que la sostenían por esos dichos. Entonces están muy preocupados”, señaló la “angelita”. “Ganaron guita, la sostuvieron, hicieron rating, pero se le está empezando a complicar todo”, concluyó.