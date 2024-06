Juana Repetto mostró la reacción de su hijo al ver por primera vez su nueva casa en construcción: “Mi compañero de aventuras”

Juana Repetto grabó la reacción de su hijo al visitar su nueva casa en construcción (Video: @juanarepettook)

Durante las últimas semanas, Juana Repetto compartió los avances de la construcción de su nueva casa en su cuenta de Instagram y sorprendió a su millón y medio de seguidores con la reacción de Toribio, su hijo mayor, al ver el lugar por primera vez.

Todo se remonta al año pasado, momento en que la actriz y su familia compraron, con mucho esfuerzo, un terreno en el que comenzaron a construir su nueva casa. A pesar de los obstáculos iniciales, la obra finalmente empezó. Así la cosa, por estos días, la influencer visitó la el lugar junto a Toro y compartió su alegría con sus followers.

“En 2023 compramos con mucho esfuerzo un terreno para construir nuestra propia casita y así lo vive mi niño mayor, con tanta emoción que no me entra el alma en el cuerpo del amor y felicidad que me genera”, escribió Juana en un reel mostrando los avances.

La alegría de ella se extendió a su hijo mayor. “El día que le di la sorpresa, la primera vez que fue a la obra y los avances, ahora es fan de ir. Una vez más, mi compañero de aventuras eligiendo ser parte a la par. Ya les mostraré al más pequeño también viviendo el proceso”, comentó Juana con emoción.

Juana Repetto compartió los avances de la obra de su nueva casa (Video: @juanarepettook)

Sin embargo, el camino hacia la construcción de su casa fue fácil. A finales de marzo, Juana compartió en sus historias de Instagram los problemas que enfrentó al iniciar la obra. La construcción se atrasó casi un mes debido a un grave problema con el terreno. “Empezaron a hacer el pozo, se atrasó todo un montón... Cuando empezamos a plantar la casa nos venimos a enterar de que el terreno tiene menos metros de los que pagamos. Gravísimo”, reveló por ese entonces.

Según explicó, la situación era aún más complicada de lo que parecía, ya que no se había resuelto el problema con los metros del terreno. A pesar de esto, decidió seguir adelante con la obra para no perder más tiempo y dinero. “Estamos empezando a construir porque no queremos perder más tiempo”, afirmó Juana, subrayando que cada mes de retraso implicaba costos adicionales de alquiler y pérdida de ingresos para los constructores contratados.

Juana Repetto en el terreno donde están construyendo su próxima casa (Instagram @juanarepettook)

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto también detalló que el agrimensor encargado de certificar el espacio advirtió que, en terrenos baldíos, no tenía la obligación de medir el espacio con precisión. Este “corrimiento” de terrenos habría causado una disminución en los metros de su propiedad. “Se llama ‘corrimiento’. Viene arrastrándose desde que todos los terrenos se fueron corriendo un poquito. Como el mío es el último en ser construido, quedó en el medio”, explicó Juana.

Y siguió: “Esto puede ser un problema eterno. Podrían pasar seis meses con suerte y yo sin poder construir. Y eso a mí me genera una pérdida enorme de dinero, de energía y demás”, lamentó en ese momento. A pesar de los contratiempos, se mostró optimista y continuó con la obra. “Estoy chocha y emocionadísima que arrancamos”, expresó en una de sus publicaciones, acompañada de una selfie con las máquinas trabajando en el terreno.