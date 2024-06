A Karina La Princesita le extraviaron la valija en un vuelo y sorprendió con su reacción: “Lo importante es la actitud”

Karina la princesita tuvo inconvenientes con su valija en un vuelo (Video: Instagram)

En ese sentido, este jueves Karina La Princesita se presentó en la provincia de Tucumán para dar uno de sus shows, pero ocurrió un imprevisto que no estaba en sus planes: ella y todo su equipo de trabajo llegaron a destino, pero su equipaje no. “No tengo qué ponerme, si me ven cantando en jogging ya saben”, les contó a sus seguidores, algo preocupada.

A raíz del episodio, sus fanáticos quisieron saber cómo estaba y si la aerolínea le había resuelto el conflicto. Siempre dispuesta a interactuar con los usuarios, la cantante filmó unas historias de Instagram en las que detalló lo ocurrido de manera reflexiva.

“Me están preguntando mucho si mi valija llegó. De hecho, la aerolínea también me está preguntando si llegó. Y la respuesta es no, no llegó. Pero hay algo que quiero destacar y es la actitud que ponemos frente a algunas cosas. A ver, en otro momento en mi vida, yo que soy de ponerme del traste, no sé si fácilmente, pero con algo así me hubiese puesto”, comenzó diciendo la artista sorprendida por cómo se tomó lo que estaba pasando.

”Obvio me estresé porque tuve que buscar que ponerme, pero estoy bien. Y hoy en el día también se me presentaron un montón de cosas y, en otro momento, hubiese estado por el piso y no estoy por el piso; lo cual significa que tanto trabajo en mí está dando sus frutos. Estoy muy contenta por eso. Quería decirlo. Qué importante es la actitud que ponemos frente a todo”, concluyó la cantante feliz por sus avances a nivel emocional.

Apareció la valija de Karina la princesita (Video: Instagram)

Unas horas después de haber hecho esa reflexión donde se mostró feliz por la actitud que tomó frente al imprevisto, la cantante subió otro video confirmándole a sus seguidores que el percance tuvo un final feliz: finalmente, le llevaron su valija al hotel. “Estoy saltando”, escribió en una historia de Instagram, mostrando que el equipaje ya estaba con ella.

A mediados de mayo, Karina fue invitada al programa de Mirtha Legrand y relató cómo batalló para superar la depresión y los ataques de pánico.“¿Estás bien, Princesita?”, comenzó preguntándole la diva, a lo que la cantante respondió: “Sí. A veces las cosas que te generan angustia se sienten en el cuerpo también. Más allá de que es en el cerebro. Y yo veo mucho al corazón y al cerebro, como cuando te habla el ángel y el diablo. A veces el corazón te hace ir, por un lado, que vos sabés que no te conviene y la cabeza por otro”.

Al escuchar las palabras de La Princesita, Mirtha profundizó: “Tuviste crisis de angustia, ¿no?”. Con mucha calma, la artista siguió relatando: “Sí tuve. Puede que todavía no estoy recuperada del todo. Pero me estoy ocupando”. Con la idea de continuar la charla, Legrand siguió: “¿En qué se basa tu tratamiento?”. “Estoy haciendo terapia con el psicólogo. En algún momento estuve con el psiquiatra también, con medicación. Hay que entender la medicación también”, devolvió la cantante.

Karina La Princesita contó cómo superó la depresión y los ataques de pánico (Video: El Trece)

Mientras Karina recordaba aquellos difíciles días, la Chiqui le consultó: “¿Qué sentías, Karina? ¿Qué síntomas tenías? ¿Te molesta hablar de esto?”. Con suma tranquilidad, la intérprete de “Sin Vergüenza” contó: “No, para nada. Tengo muchos conocidos que, en su momento, les recetaron alguna pastilla para dormir, después dejaron de ir al médico y la siguen consumiendo. Yo entendí que es algo bastante particular. Gradualmente, te va haciendo efecto, tarda en hacer efecto, son pequeñas dosis y para dejarla no es: ‘Ya estoy bien, la dejo’. Así como la subiste de a poco, la vas bajando de a poco también. Yo cometí el error de sentirme bien y dejarla y que me agarre una crisis terrible. Hoy ya la dejé, pero la fuimos dejando junto con la psiquiatra de a poco”.

Sorprendida con la situación que había tenido que atravesar su invitada, Mirtha le preguntó si había trabajado en esas condiciones. “Lo que a mí me pasaba era que convivía con una angustia. En realidad la angustia la tenemos todos, pero hay algunos que la sentimos por encima de lo normal”, sostuvo La Princesita.