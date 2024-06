La conmovedora despedida de Analía Franchín a su hermana Sandra: “Sé libre”

A través de las redes sociales, la periodista se despidió de su hermana Sandra con un emotivo posteo (Instagram)

A sus 61 años falleció Sandra, hermana de Analía Franchín, luego de luchar por varios años contra diferentes adicciones y un diagnóstico de HIV. El deceso de la mujer sumió en una profunda tristeza a la panelista de A la Barbarossa (Telefe), ya que no solo tenían una relación estrecha, sino que también estuvo para acompañarla a lo largo de los momentos más difíciles de su vida. Horas después de su partida, expresó su angustia a través de las redes sociales.

“El dolor me inunda, ¿cómo despedirte si desde que tengo uso de razón mi objetivo fue que ‘tuvieras un día feliz en tu vida’?”, comenzó escribiendo en la publicación que le dedicó a su hermana. “Capaz lo logramos al menos unas horas en la playa o en alguna que otra Navidad. Hoy estoy muy enojada. Mucho con los demonios que te invadieron toda la vida y las personas que te ayudaron a acunarlos”, continuó.

“Ya se me va a pasar. Seguramente el día que me mandes alguna señal de que pudiste finalmente derrotarlos”, señaló Analía en ese mismo posteo, el cual estuvo acompañado de un video y algunas fotos de su hermana a lo largo de su vida. “Te abracé y besé hasta el último momento. Lamentablemente no me alcanza”, reconoció en medio del angustioso momento que se encuentra atravesando junto a sus seres queridos.

El emotivo posteo de Franchín a su hermana, quien falleció en la mañana de este miércoles (Instagram)

Sosteniendo esa línea, agregó: “Alguien me dijo: ‘te mando un abrazo fuerte de esos que te sostienen mientras vos soltás…’. No sé si estoy preparada para eso hermanita. Pero te quiero decir que siento orgullo de haber estado en tu vida (muy revoltosa, por cierto) pero te volvería a elegir”. A modo de cierre, escribió: “Te amo hoy y siempre mi enana hermosa. Gracias por estar. Sé libre (nos debemos ver una vez más Bohemian Rhapsody juntas)”.

La despedida de la periodista recibió un sinfín de comentarios por parte de figuras del mundo del espectáculo y sus seguidores, quienes la apoyaron en este momento tan duro. Patricia Sosa, Marley, Gastón Pauls, Graciela Alfano, Carla Peterson, Claudia Villafañe y Pachu Peña fueron algunos de los tantos nombres que resonaron entre los mensajes de apoyo. Por parte de sus seguidores también hubo palabras de aliento y cariño por lo ocurrido.

Una de las postales de su infancia que eligió la panelista para despedirse a su hermana (Instagram)

Sandra,la hermana de la panelista, quien luchó contra varias adicciones y un diagnóstico de HIV (Instagram)

Sandra durante sus años de juventuda (Instagram)

El deceso de la hermana de Franchín fue confirmado a Teleshow por ella misma, quien se enteró durante un corte del programa que conduce Georgina Barbarossa. Pronto la contuvieron sus compañeras de equipo, mientras que la presentadora hizo lo posible para continuar con la emisión. “Lo que pasa es que... bueno, después vamos a hablar. en fin, en un ratito vamos a...”, explicó con los ojos llenos de lágrimas, por lo que debió ser asistida por el periodista Lío Pecoraro. “Perdón, nos acaban de dar una mala noticia y estamos todos un poco movilizados acá en el estudio”, sumó.

Este jueves volvió a referirse a ello, al final de su programa, donde comentó: “Ayer nos vieron mal cuando volvimos del corte. Estábamos todos totalmente desencajados porque Analía Franchín recibió la noticia de que había fallecido su hermana en ese momento. Y como se puso muy mal, todos estuvimos muy mal y desencajados, y yo tenía que continuar con el programa. Pero no podía decir que en ese momento se había muerto Sandra porque no sabíamos si los familiares y los amigos sabían”.

Georgina Barbarossa hablo sobre el fallecimiento de la hermana de Analia Franchin al final de su programa (Video: A la Barbarossa -Telefe)

“Todos me llamaron para preguntarme: ‘¿Qué te pasó?’, porque estábamos todos emocionados y llorando. Y la verdad que nos sacó de eje totalmente. Así que la acompañamos a ella y a toda su familia porque es una compañera maravillosa. La queremos muchísimo y la acompañamos en este momento de dolor tan profundo”, sumó la conductora del ciclo.

Cabe mencionar que el vínculo de la panelista y su hermana era muy fuerte. “A mis dos hermanas, el padre las abandonó. Cuando él subió y le dijo a mi madre que se iba con otra mujer, mi hermanita, que es mi hermana mayor y en ese momento tenía cinco años, se colgó, desesperada, del parabrisas del auto porque su papá se iba. Y la arrastró una cuadra. Mi hermana terminó internada. Nunca más mis hermanas vieron a su padre”, contó Analía en su paso por PH, Podemos hablar (Telefe), a mediados de junio de 2017.

La periodista se refirió a las adicciones que sufría su hermana y cómo lidiaba con ellas (Video: PH, Podemos hablar - Telefe)

También en ese entonces se refirió al difícil estado de salud de Sandra. “Es pelearla día a día. La ayudamos un montón, porque es una pelea. Dios quiero que no, pero creo que ya la perdió, lamentablemente”, reconoció en ese entonces en el ciclo de Andy Kusnetzoff. “Es muy difícil y te marca, porque se empiezan a generar discusiones en la familia: que si vos pensás que lo hace a propósito, si no lo hace a propósito, si se lo buscó o no”, explicó. Y sumó: “Mi papá ya falleció, pero esto ha traído muchos conflictos entre mis padres. Uno decía ‘yo creo que lo elige’, el otro que no. Yo creo que nadie lo elige. Claramente, es una enfermedad y es tremenda. Eso terminó generando una depresión en mi mamá. La adoro a mi hermana, no le echo la culpa”.