Georgina Barbarossa habló sobre la muerte de Sandra, la hermana de Analía Franchín: “Nos sacó de eje”

Georgina Barbarossa hablo sobre el fallecimiento de la hermana de Analia Franchin

El último miércoles 19 se vivió un momento extraño al aire de A la Barbarossa (Telefe) al volver de un corte comercial. A Georgina Barbarossa, conductora del ciclo, se la notó conmovida, algo nerviosa y muy angustiada. “Lo que pasa es que... bueno, después vamos a hablar. en fin, en un ratito vamos a...”, dijo la conductora con los ojos vidriosos. Al notar su incomodidad, el periodista Lío Pecoraro decidió intervenir. “Vamos a estar con Gran Hermano, con todo lo lindo que tenemos para el programa de hoy. ¿Querés que te ayude?”, le dijo. Finalmente, Georgina blanqueó la situación: “Perdón nos acaban de dar una mala noticia y estamos todos un poco movilizados acá en el estudio”, dijo.

Lo que había ocurrido es que se enteraron de la muerte de Sandra, hermana de Analía Franchín, quien se desempeña como panelista en el ciclo. La mujer tenía 61 años de edad y venía de pelear largamente contra distintas adicciones y también con un diagnóstico de HIV positivo. Sus últimos días de vida los pasó internada y fue una neumonía la que complicó su cuadro hasta llegar al triste desenlace. La noticia de la muerte fue confirmada por la propia Franchín en diálogo con Teleshow pero hoy jueves la propia Georgina contó qué fue lo que había pasado en el programa de ayer.

“Ayer nos vieron mal cuando volvimos del corte. Estábamos todos totalmente desencajados porque Analía Franchín recibió la noticia de que había fallecido su hermana en ese momento. Y como se puso muy mal, todos estuvimos muy mal y desencajados, y yo tenía que continuar con el programa. Pero no podía decir que en ese momento se había muerto Sandra porque no sabíamos si los familiares y los amigos sabían”, contó la conductora.

“Todos me llamaron para preguntarme: ‘¿Qué te pasó?’, porque estábamos todos emocionados y llorando. Y la verdad que nos sacó de eje totalmente. Así que la acompañamos a ella y a toda su familia porque es una compañera maravillosa. La queremos muchísimo y la acompañamos en este momento de dolor tan profundo”, agregó Georgina.

El incomodo momento que vivio Georgina Barbarossa al aire al recibir una triste noticia

Luego tomó la palabra Noe Antonelli, panelista del ciclo y quien ayer contuvo a Franchín cuando supo que Sandra había fallecido. “Hace más de 10 años que la conozco a Analía, y sé de la lucha que ha tenido ella por su hermana y por la nueva ley de salud mental, para que se hable de este tema, para que se hable de la salud mental en televisión. Esto no hace más que confirmar lo difícil que es tener una paciente con problemas de salud mental en la familia. Y por eso el dolor que todos sentimos porque la hemos visto durante muchos años cuidar a esa hermana con un amor, como no la cuido nadie nunca”, dijo.

“Un beso enorme para Analía y toda la familia porque realmente es una gran gran hermana, gran hija. Te mandamos un beso enorme, te queremos y te abrazamos”, cerró Georgina y pasó a otro tema.

Sandra y Analía eran hermanas por parte de padre. “A mis dos hermanas, el padre las abandonó. Cuando él subió y le dijo a mi madre que se iba con otra mujer, mi hermanita, que es mi hermana mayor y en ese momento tenía cinco años, se colgó, desesperada, del parabrisas del auto porque su papá se iba. Y la arrastró una cuadra. Mi hermana terminó internada. Nunca más mis hermanas vieron a su padre”, había contado Franchín en 2017 acerca de la dura historia de vida de su hermana.

Sandra, hermana de Analía Franchín, tenía 61 años

Días atrás, la propia Franchín había expuesto en A la Barbarossa el padecimiento de su hermana a raíz de un desafortunado comentario de Juliana Furia Scaglione adentro de la casa de Gran Hermano (Telefe). “Me importan las declaraciones que hizo Furia, referentes al HIV. A ella se le permite decir una serie de cosas que no son correctas. No se puede, en el 2024, decir una cosa así”, dijo Barbarossa. Ante eso, Franchín dijo: “A mí me toca en lo personal. Mi hermana tiene HIV y, gracias a Dios, recibe un tratamiento como muchos enfermos de HIV”, aseguró la panelista, quien se mostró indignada con Juliana. “Furia, atrasa. Entiendo que en los ‘80 teníamos miedo de acercarnos a una persona con sida. Yo estaba en la primaria. Pero que Furia diga ahora: ‘¿Qué tengo? ¿HIV?’. No”, dijo.

“Estaría bueno que le expliquen a Furia que con una persona con HIV podés tomar mate, podés dormir, podés tener relaciones sexuales cuidándote con la profilaxis adecuada. ¡Desasnen a esta mujer, por favor!”, insistió Analía muy enojada por las declaraciones de la participante.

“Ella es libre de hacer lo que quiera, pero con este tipo de cosas que atañen a un montón de gente que pasa por esta enfermedad, estaría bueno que le hagan un explicativo. Y lo que digo no es para condenarla. Pero uno no puede decir ‘¿qué tengo HIV?’, como si fuera un agravio”, cerró Franchín.