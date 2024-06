Catalina Gorostidi se fue de la gala de Gran Hermano tras su cruce con Santiago del Moro: los motivos

Catalina abandonó la gala de Gran Hermano tras su discusión con Santiago del Moro

En los últimos días un desafortunado comentario por parte de Furia cuestionando a Marisol, la novia de Martín, el Chino, causó gran revuelo, repercusión y crítica por parte de los espectadores de Gran Hermano 2023. “A mí no me podía ni ver. ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca? Conectó con toda la casa pero conmigo no. ¿Yo qué tengo? ¿VIH? ¿Tengo olor a mierda? ¿Qué tengo?”, fue el comentario repudiable de Juliana Scaglione en referencia a los enfermos de HIV -SIDA.

A raíz del debate que generaron estas declaraciones, Santiago del Moro, conductor del reality de Telefe, dio su visión de tema, lo que generó un tenso ida y vuelta al aire con Catalina Gorostidi, exparticipante de esta edición.

Tras el picante cruce entre el conductor y la pediatra, en las redes sociales se filtró un video de Cata yéndose del estudio y mostrándose molesta en diálogo con alguien de la producción. Para saber qué había pasado, Teleshow se comunicó con Gorostidi, quien explicó los motivos por los que decidió irse de la gala de este lunes.

“Nadie me sacó del estudio. Después de que me respondió Santi, la tribuna de Furia me empezó a gritar de todo, como por ejemplo put.., etc. Entonces me re calenté y me fui”, sostuvo Catalina. De acuerdo a su testimonio, con el correr de los minutos su enojo fue disminuyendo. “Estuve media hora afuera y volví cual reina. Después me fui a comer con todos los chicos”, concluyó la exparticipante, que terminó la noche junto a sus excompañeros en un restaurante de Martínez.

El cruce de Catalina y Santiago del Moro

Catalina enfrentó a Santiago del Moro (Video: Telefe)

“Los chicos han pasado casi siete meses adentro de la casa. Yo les pido con una mano en el corazón, si ustedes tuvieran siete meses una cámara las 24 horas del día ¿no dirían algún tipo de cosa que para el afuera puede ser cancelable?”, expresó el conductor, que de inmediato fue interrumpido por la tribuna, que se volcó masivamente a cuestionar ese tipo de justificación.

Tras pedir silencio, continuó con su relato pero ya en tono sarcástico refiriéndose a quienes allí se encontraban y quedaron eliminados del reality: “Bueno, ustedes son seres elegidos, son seres angelados”, para retomar el ejercicio de redescubrirse a uno mismo: “¿En ningún momento opinaron del cuerpo ajeno? ¿En ningún momento opinaron de la vida de la vecina?”, para ser nuevamente interrumpido, ante lo que tuvo que callar a la tribuna con un simple, pero efectivo “por favor, respeto que estoy hablando”.

Para continuar con las preguntas para que los demás reflexionen: “¿En ningún momento señalaron a alguien y lo criticaron por lo que se puso? ¿En ningún momento dijeron tal o cual tiene celulitis? ¿No le dijeron a esta mujer que era vieja, a ella?”, instante en que señaló a Virginia Demo, quien se mostró sorprendida por haber entrado en este juego de preguntas sin haber tenido intenciones de hacerlo.

Al darle la palabra a Catalina que le estaba pidiendo expresarse al respecto, la médica se refirió también sobre los puntos de conflicto que se venían tratando en el programa y a la vez se enfrentó con la tribuna. “Perdón, voy a decir algo”, aseguró la exparticipante, momento en que los gritos de los presentes en el estudio no cesaban, a quienes intentó callar utilizando una vieja frase que acuñara Moria Casán: “Por favor, el decorado se calla”. En ese momento expresó: “Yo como médica, voy a decir que el HIV es algo muy importante, es muy cancelable de ella y ninguna persona de acá dice un chiste o hace un comentario de que porque te acercás a una persona te contagiás... esas cosas hay que educarlas”. Del Moro, por su parte, le respondió aclarando que “eso no está en discusión”, a lo que la exparticipante explicó que no está en discusión, pero hay que aclararlo”. Para cerrar el tema, el conductor fue letal: “Se lo aclarás a ella el día que salga”.