Tamara Báez publicó una imagen sin sus pestañas postizas y cambió completamente su look

Tamara Báez

Durante el tiempo en el que la madre de Jamaica prescindió del mencionado procedimiento cosmético, sus fans se mostraron muy empáticos con el proceso. Aunque el cambio en su mirada fue bastante notorio, Tami no dejó de mostrarse “al natural”, utilizando alguna técnica de delineado para probar nuevos estilos y sentirse más cómoda.

La publicación de Tamara Báez

Sin embargo, la fuerza de la costumbre pareció prevalecer en la decisión de Báez. Aunque se sabe que con los productos y técnicas correctas, las extensiones no deberían causar daño alguno a sus pestañas, los especialistas le sugirieron que si realmente desea recuperar las propias, debería dejarlas descansar entre una sesión y otra.

Este episodio refleja la constante presión y el dilema que enfrentan muchas influencers y figuras públicas en cuanto a mantener su apariencia y la expectativa de sus seguidores. A pesar de su breve intento de cambio, Tamara Báez continúa siendo un referente para sus seguidoras, mostrando que la belleza también está en la autenticidad y en el cuidado personal.

Tamara Báez con pestañas y sin pestañas

Recordemos que a fines de mayo, la exnovia de L-Gante pasó por el quirófano para realizarse una cirugía estética y mostró los resultados. Según explicó a través de sus historias de Instagram, la joven hacía meses que deseaba colocarse implantes mamarios y, después de mucha espera, eso finalmente se concretó y se animó. “Los sueños se cumplen”, reveló, para sintetizar aquel momento.

Thiago Martínez, el novio de Tamara Báez, contó cómo fue la operación de la influencer (Foto: Instagram)

En ese sentido, tanto ella como su novio Thiago Martínez, publicaron varias fotos del minuto a minuto, en donde mostraron cómo él la acompañó en todo momento. “Salió todo bien”, escribió el joven con una selfie que se tomó junto a la influencer recostada en la cama de la clínica. “Ya en casita”, relató Tamara, mientras compartía con sus seguidores que le habían dado el alta del hospital y el plan de videojuegos y amor que tuvieron en pleno posoperatorio de ella.

“Pronto estarás celebrando aquello por lo que tanto has luchado, aquello que te hizo pasar días sin dormir bien y aquello que tanto has estado esperando”, le dedicó Thiago como mensaje a su novia. Mientras que la mediática le dedicó unas palabras a Jamaica, su hija. “Mi vida, fanática de su tetina. Te amo, perdón por esto. Ya va a estar bien mamá”, escribió.

Por último, Tamara se filmó haciendo reposo en su hogar y le reveló a sus fanáticas cómo se sentía. “Gente, no puedo creer que tengo tetas. O sea me desperté de la anestesia llorando de la alegría y ahora creo que no caigo. Estoy feliz. Muy feliz y la gente que me conoce sabe que yo esperé mucho este momento. Gracias por tirarme buena onda. Las amo, chicas. Gracias por seguirme y levantarme el autoestima, se los agradezco de corazón”, cerró.