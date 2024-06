Preocupación en un show de Coldplay: un fan se cayó sobre las luces al intentar subir al escenario

Una persona se cayó sobre las luces en pleno show de Coldplay al intentar subir al escenario y debieron asistirlo (Video: Tiktok)

En las últimas horas se volvió viral un video que causó gran impacto luego de mostrar lo que había sucedido con un fanático en uno de los shows de Coldplay. El hecho ocurrió en Atenas, durante el concierto de la banda británica, cuando un espectador intentó subirse al escenario y se tropezó por encima de un conjunto de luces y cayó al vacío. El episodio fue registrado por otro seguidor de la banda mientras capturaba escenas del recital. En ese momento, los músicos interrumpieron el concierto y se asomaron al borde del escenario. “Stop, stop, stop”(Paren, paren, paren), pidió de inmediato Chris Martin apenas ocurrió el episodio.

Según se pudo ver en las imágenes, el fanático habría intentado mostrarse frente a miles de personas con una bandera israelí que llevaba colgada sobre los hombros y se cayó a la parte inferior del escenario. En ese momento, la banda, que se encuentra con su exitosa gira “Music Of The Spheres Tour” por Europa detuvo el show para auxiliar a la persona accidentada. El video en cuestión, que fue publicado en la red social TikTok, permitió apreciar el instante exacto en el que el fan se cayó y cuando Chris Martin interrumpió la performance para que lo rescaten, y para pedirle a sus compañeros que dejen de tocar y evaluar lo que había sucedido.

De inmediato, el líder de la banda inglesa se acercó para socorrer a la persona. Arrodillado en el borde del escenario intentó darle la mano para poder sujetarlo y así rescatar al accidentado. “¿Estás bien?”, le preguntó el cantante al fan que intentó subirse al escenario.

Pese a que podría haber terminado en tragedia, el fanático fue atendido y no presentó lesiones graves, por lo que el grupo pudo continuar con su show. Además, el equipo técnico y de producción de Coldplay le dieron un ligero refrigerio para que pudiera equilibrar su salud.

Pese a la preocupante situación, Chris Martin le puso un toque de humor al acontecimiento. En ese momento, dijo frente a su público que el fan quería “acercarse” al pianista Jonny Buckland porque es “muy atractivo” y sumó: “Lo entiendo, lo entiendo. A mí me pasó lo mismo”. Una vez que finalizó el espectáculo, el medio Page Six dio más información acerca de la persona accidentada. Según trascendió, se trata de Guy Hochman, un hombre que es comediante. Él había anunciado previamente a través de su cuenta de Instagram que planeaba subirse al escenario y envolver al cantante con la bandera israelí. “Estaré allí pronto, oliendo el sudor de Chris Martin”, había adelantado en sus redes sociales.

Cabe destacar que, a pesar del susto, el grupo pudo continuar con su show e incluso interpretó un adelanto de su nueva canción llamada “All My Love” ya que está pronta a salir pero aún no se hizo oficial su lanzamiento. “Tenemos una nueva canción que se suponía que no escucharían hasta septiembre, pero la voy a tocar ahora”, le contó el cantante a todos los presentes y acto seguido comenzaron a sonar los primeros acordes del tema.

“Sería mejor si no publicaras esto en Internet. Sé que es difícil. Pero queremos que trates esto como un ensayo entre nosotros. Se llama ‘All My Love (Todo mi amor) que es lo que sentimos por todos ustedes”, agregó el artista y empezó a entonar algunas estrofas de la canción. “Pasamos por momentos bajos, por el sol, por tormentas. Todos los colores del clima. Pasamos por momentos altos, en cada rincón del cielo. Aun así lo mantenemos todo junto. Tenés todo mi amor”, expresó.