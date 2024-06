Fuerte cruce entre Virginia, Eliana Guercio y Laura Ubfal por Furia de Gran Hermano: “Yo sí tengo dignidad”

Virginia y Eliana Guercio tuvieron un fuerte cruce en vivo

Falta cada vez menos para la gran final de Gran Hermano 2023 que será el próximo siete de julio y los participantes que aún siguen en juego viven momentos decisivos dentro del reality. Este domingo, tras una tensa jornada, con cinco nominados en placa, los fanáticos tomaron su decisión y eligieron a Virginia Demo para que sea la última mujer eliminada. En un mano a mano, tal como venía palpitándose en las redes los últimos días, quedaron Virginia y Furia, pero una vez más Juliana Scaglione mostró toda su fuerza y la standupera, que se volvió un fenómeno en las redes, fue quien tuvo que agarrar su valija y despedirse de sus compañeros.

Pero este martes volvió a discutir con otras dos mujeres, Virginia enfrentó al panel que debate de manera diaria el programa y protagonizó un furioso cruce con dos de ellas: Eliana Guercio y Laura Ubfal quienes expresaron su fanatismo por Furia y la defienden. “Cuando hablas de dignidad yo quisiera saber en qué entra ahí cuando intentaste incitar a la violencia provocando un empujón de Furia a Florencia para que la pudieran sacar, o cuando le dijiste que era una caca humana”, le consultó Eliana a lo que Virginia le explicó: “Yo no le dije a Flor que provoque nada, yo dije ‘si Furia te empuja, la sacás’.

De todos modos, sacan las cosas de contexto”. “Pero cuando hablamos de dignidad, hablemos con toda la propiedad de la palabra”, le insistió la panelista, a la exparticipante quien se puso firme en su postura: “Yo tengo muchísima dignidad. Por eso siempre le contesté a Furia”. “No me iba a quedar callada ni por miedo ni por paj.. cuando estaba ofendiendo a mi hija y haciéndole pasar unos días que, teóricamente, los familiares iban para pasarla bien. Se la agarró de la nada, porque mi hija no le hizo absolutamente nada, le hizo pasar días feos y yo me calenté”.

Por su parte, Virginia cerró indignada: “Entonces yo hablo de que tengo dignidad porque le iba a contestar aunque el fandom después me saque. Me importa un cho…”, concluyó. Aunque la cosa no terminó ahí, Demo también discutió con Laura Ubfal y en el medio de un ida y vuelta le planteó picante: “En algún momento puedo terminar de hablar algo o vamos seguir así…”, comentó causando la risa del resto del panel. A lo que la periodista se defendió: “No, es que te quiero preguntar para que contestes”. En tanto, Virginia le dijo sin filtro: “Es que te estoy contestando, parece que ven otro programa ustedes”, concluyó en respuesta a ambas panelistas que son defensoras de Furia.

Virginia arremetió contra Laura Ubfal: “Parece que ves otro programa”

Virginia explicó sus dichos contra Bautista. En ese mismo programa, la exparticipante tuvo la posibilidad de esclarecer sus dichos sobre Bautista Mascia cuando en diálogo con Delfina, la hija de la humorista, se encontraba dentro de la casa. Allí, en una charla entre ellas y Florencia, la integrante más joven de la casa había destacado que Bautista tenía el apoyo de toda la gente de Uruguay, ante lo que Virginia expresó: “Sí, pero todo Uruguay es menos de una ciudad de Argentina, gorda”. Fue en ese momento en que su hija intentó minimizar el impacto que pudieran tener sus declaraciones, pero todo fue en vano, ya que Virginia continuó: “Eso es lo que yo digo, está en Gran Hermano Argentina y aún así llegó hasta acá. Es un montón”. Fue allí que Delfina insistió en la necesidad de que su madre se calle, y ya en forma más directa: “Bueno sí, pero no lo digas más a eso mamá. Quedás como el or...”. Pero Virginia continuó: “Bueno, pero Flor dijo que tiene a todo Uruguay. Por eso Argentina tiene que...”, instante en que la joven no la dejó terminar: “¡Pero a Argentina si le gusta Bauti, le gusta!”.

Fuerte discusión entre Virginia y las panelistas del debate de Gran Hermano

Sus expresiones repercutieron de inmediato y en las redes sociales comenzaron a cuestionar el tenor de sus dichos. Ante ello, fue Ceferino Reato quien trajo el tema a debate para tratar de dejar en claro lo que la mujer pensaba a la distancia de sus palabras. “La verdad que fue una pelotudez, puede pasar. No sé qué mierd… me pasó por la cabeza.” “No sé por qué se me pasó eso por la cabeza, él es un amor y lo dije siempre. Y Franco, el hermano que entró, es todo lo que está bien y se lo dije a Bauti”, siguió.

Acto seguido, Virginia intentó explicar sus dichos: “Yo sé por qué lo dije, y quizás es una pelotudez, y reconozco que fue una pelotudez, no fue por Uruguay en principio, pero hubiese sido por cualquier jugador. ¿En qué sentido? Yo soy una mina grande, veo que el país está para el culo, la gente está del ort..., entonces yo lo que digo es lo siguiente, ¿hacen un Gran Hermano en la Argentina y gana uno de otro país? La put… madre, ¿no hay un put… argentino que pueda ganar? Viene por ese lado”. “Esto por Dios es así, lo que pensé es que tenemos un país herido, gente que está mal, hay un entretenimiento hermoso que es argentino, como el Gran Hermano argentino y gana una persona de otra nacionalidad. Juro por mis hijos que fue así, ¿hacemos un Gran Hermano y no lo gana un argentino? ¿Estamos tan para el ort..? Pero es una pelotudez lo que dije y pido disculpas”, cerró la última eliminada del certamen.