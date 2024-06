Soledad Pastorutti saludó a su hija Antonia por sus 14 años: tiernas imágenes y una reflexión sobre la maternidad

Soledad Pastorutti y su hija Antonia, quien hoy cumple 14 años (Fotos/@sole_pastorutti)

El 10 de junio del 2010 nació Antonia, la primera de las dos hijas que Soledad Pastorutti tuvo junto a su pareja Jeremías Audoglio. En aquel momento, la folklorista decidió pausar por un tiempo sus actividades con el objetivo de abocarse especialmente al cuidado de su primogénita, algo que años más tarde hizo con la llegada de su segunda hija, Regina.

Así las cosas, este lunes Antonia cumplió 14 años y La Sole se volcó a su cuenta de Instagram para dedicarle unas emotivas palabras. “¡Feliz cumpleaños amor de mi vida! No elegí ser mamá, fue un deseo profundo, imparable, un milagro! No me detuve a pensarlo, siquiera”, comenzó la cantante en la publicación, donde resumió parte del recorrido de su hija con un carrusel de fotos y videos.

“Es posible que ese deseo responda a un mandato familiar, es posible que haya querido repetir la historia, quizás… No lo sé, no me importa. ¡Lo único que puedo decir es que sin dudas es lo mejor que me pasó en la vida!”, siguió la intérprete de “Tren del Cielo”.

“Ser mamá no se aprende en ningún lugar, es el arte de multiplicar las horas y el amor. Es conocer el miedo verdadero y nuestra fortaleza real. Es la culpa, la impotencia, la sabiduría, el aprendizaje constante. Es quitarse el velo de los ojos. Transitar cada día con la mayor intensidad posible. ¡Es vivir y amar sin límites! Soy artista, soy cantante y soy mamá. Gracias Anto por darle sentido a todo”, dijo y cerró su carta emotiva con lo que vendrá dentro de doce meses: “El año que viene, 15″.

A la izquierda, Antonia y Regina, las hijas de Soledad Pastorutti y sus mascotas. A la derecha, Antonia en el jardín con la bandera

Entre los múltiples comentarios que recibió la publicación, se destacaron los de algunas amigas famosas de la cantante, como Patricia Sosa, que escribió: “Qué linda sensación la de ser mamá. Feliz cumple Anto. Disfruta de la vida”. Otra que también compartió la alegría fue Verónica Lozano: “Feliz cumple Antonia hermosa”, comentó.

En las redes sociales, Soledad suele mantener un perfil reservado acerca de su intimidad familiar y, principalmente, comparte aspectos de su carrera artística, entre ellos, conciertos, lanzamientos musicales, colaboraciones con otros artistas y participaciones en programas de televisión. Sin embargo, de vez en cuando, ofrece a sus seguidores pequeños vistazos de su vida personal, como en esta ocasión.

En febrero pasado, por ejemplo, cuando celebró en público los 11 años de Regina, su segunda hija, también compartió una reflexión. “Muy feliz cumpleaños a ‘El abrojito de mi vida’. Imposible contarte por acá cuánto te amo y todas las cosas lindas que te deseo. Abrazos y besos infinitos como este amor que siento por vos”, escribió la intérprete de temas como “A Don Ata” y “Brindis” en el posteo que subió a su cuenta de Instagram en aquella oportunidad.

En la publicación en cuestión, Pastorutti expresó su amor y deseos positivos hacia la menor y acompañó sus palabras con la canción “Eres”, un tema dedicado a sus hijas que forma parte de su álbum “Vivir es hoy”.

“Son dos nenas muy felices. Por suerte están viviendo otro momento del mundo. Se expresan, hay un intercambio mucho más fluido en la comunicación. Tengo la preocupación, especialmente con Antonia, que está entrando en la adolescencia, de cómo manejar la situación. Viene avanzado todo, ¿viste? Yo dejo que ella maneje los tiempos porque hay cosas que ellos mismos dicen: ‘No, mamá, esto yo no quiero hablarlo’. Creo que no hay que dar información de más. De hecho, lamento que reciban tanta información a través de los medios que existen hoy”, le dijo la propia Soledad a Infobae en 2023 a la hora de hablar sobre su maternidad.