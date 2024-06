El dolor de Victoria Vannucci por la muerte de su madre: “Soy lo que soy gracias a ella”

Victoria Vannucci y su madre, María Inés Godoy, en una postal inédita que la exmodelo compartió con Teleshow

Victoria Vannucci anunció con profundo dolor la muerte de su madre, a quien acompañó hasta sus últimos días. María Inés Godoy falleció a los 72 años, luego de luchar contra un cáncer de mama grado 2, que se disparó durante la pandemia. “Fue la mejor madre del mundo”, sintetizó la exmodelo en diálogo con Teleshow y repasó las enseñanzas que recibió de la mujer que le dio la vida.

Junto a sus hermanas Florencia y Maysa, Victoria estuvo al lado de su madre en este período difícil. “Jamás vi luchar a alguien tanto como ella. Fue un ejemplo de resiliencia, sus ganas de vivir eran inspiración... ¡Ella es mi inspiración!”, expresó con orgullo y gratitud. “Soy lo que soy gracias a ella”, resumió Victoria que, por estas horas, colocó un crespón negro en su cuenta de Instagram a modo de luto.

Radicada en Utah junto a sus hijos, Vannucci viajó a Buenos Aires para apuntalar a María Inés. “Me pidió que le sostuviera la mano hasta el final, y sus deseos fueron cumplidos. Estuve con ella desde el comienzo de su enfermedad hasta el último respiro que fue ayer, lunes 5:45 pm. Se fue escuchando mi voz y la de mis hermanas”, destacó Vannucci, quien acercó a María Inés a la religión a la que se aferró en sus momentos más difíciles. “Se fue conmigo y mi rabino al lado. Ella se aferró al judaísmo hace 2 años. Se fue judía y de manera judía”, afirmó.

María Inés Godoy tenía 72 años

En una entrevista pasada con Teleshow, Victoria había abierto su corazón para hablar del vínculo con su familia, que se resquebrajó durante sus años de alta exposición mediática. “Ellos no merecían nada de eso. Con el tiempo yo aprendí a verlo y ellos a entenderlo. No me avergüenza reconocer mis errores”, expresó en uno de sus regresos a Buenos Aires para acompañar a María Inés durante el tratamiento de su enfermedad. Y para sanar esos vínculos que tanto le afectaban.

“Lamentablemente, todo lo que viví en el pasado me dejó sola: sin ellos, sin amigos, sin mi país”, reconoció. Internamente, los coletazos de aquellos tiempos, de “brutal inmadurez e inexplicable arrogancia”, debilitaron los vínculos familiares. Hasta cortarlos. “Sí, atravesamos situaciones muy difíciles. Pero los años, que también me ayudaron a crecer, fueron depurando lo peor. Limpiaron. Y fue así que sanamos”, agregó.

Las visitas recientes de Victoria al país profundizaron este reencuentro familiar, que se mantuvo cada vez más sólido, hasta que el corazón de María Inés dejó de latir.

Victoria Vannucci con sus hijos, Indiana y Napoleón

La noticia golpea a Vannucci en pleno relanzamiento de su carrera profesional, abocada al proyecto de gastronomía saludable “Pachamama” y tras el lanzamiento de una línea de cosméticos. En el plano personal, afronta en buenos términos su divorcio de Matías Garfunkel, luego de algunas idas y vueltas. Y en este sentido, semanas atrás, había compartido en redes su felicidad por una noticia que involucra a Indiana, de 11 años, y a Napoleón, de 9, los hijos que tuvo con el empresario.

“Quiero presentar a mi hermosa Argentina y a Estados Unidos, a Israel y al mundo por primera vez a mis hijos”, dijo en una publicación en su cuenta de Instagram. “Es la primera vez en 13 años que logré romper la barrera del miedo y sentir orgullo en decir que como madre y mujer llevan legalmente el nombre Indiana Garfunkel Vannucci y Napoleón Garfunkel Vannucci”, agregó la extenista, entusiasmada porque este logro signifique “un gran avance para las mujeres, que las ayude a que consigan sus objetivos”. “somos quienes les damos la vida. Merecemos que nuestro apellido forme parte de ellos también”, concluyó.

Esta noticia se conoció luego de que Vannucci y Garfunkel llegaran a un acuerdo por su divorcio, sobre el que se tejieron las más diversas hipótesis. Allegados a la exmodelo aseguran que no hay ningún bien para repartir. Además, ella confesó a mucha gente de confianza que salió a trabajar para mantener a sus hijos y que es una fantasía de la gente de que Matías sigue siendo millonario.