Dos exparticipantes de Gran Hermano confirmaron su romance en vivo: “Me gusta la pareja”

El beso de Florencia y Damián en la tribuna de Gran Hermano (Video: Gran Hermano, Telefe)

Este domingo, durante la gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe) dos exparticipantes sorprendieron a todos al confirmar su romance en vivo. Ante la pregunta directa de Santiago del Moro, Florencia Cabrera y Damián Moya no dudaron en hacer público el vínculo que los une.

“Beso, beso...”, pidieron los excompetidores y el público en la tribuna, mientras Florencia mostraba evidentes signos de nerviosismo. Sin embargo, fue Damián quien tomó la iniciativa y confirmó lo que todos esperaban. Ambos expresaron su felicidad por este momento especial que están viviendo.

El conductor del programa mostró su aprobación ante la nueva pareja y les brindó sus mejores deseos. Florencia admitió estar nerviosa pero feliz por la situación. Recordemos que ambos participantes estuvieron en diferentes etapas dentro de la casa más famosa del país, con Florencia en la primera etapa y Damián ingresando más tarde con el grupo de los “nuevos”.

Si bien el paso de Damián Moya por la casa de Gran Hermano (Telefe) fue bastante breve, esta experiencia marcó un antes y un después en su vida. Orgulloso de su participación en el ciclo, el joven bailarín decidió que debía recordarlo por el resto de su vida. Por ello, se puso en manos de un profesional y se realizó un tatuaje que sorprendió a más de uno en las redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, el muchacho de 28 años compartió el proceso creativo para la confección del diseño que realizó en su piel. Enseñando su antebrazo con el modelo, el exjugador fue capturando el proceso que le llevó tatuarse. Pero no era cualquier símbolo, sino que se trataba del logo del reality, cuyos colores azules y violeta neón resaltaron en contraste con esa parte de su cuerpo.

El resultado final lo compartió el profesional que lo tatuó, quien le sacó fotos al diseño que plasmó en Moya, que estuvo 41 días en la casa más famosa del país. Sin embargo, su cariño por el certamen que le abrió paso a la televisión era demasiado grande y no dudó en dejar constancia de ellos de una forma visible y llamativa, la cual causó un gran revuelo entre los fanáticos, quienes pronto se dividieron entre el apoyo y el asombro.

Damián Moya fue a tatuarse un particular diseño tras su paso por el reality

Catalina de GH rompió el silencio tras el video viral donde aparece a los besos con Damián

Semanas atrás, un video a los besos entre dos exparticipantes de Gran Hermano se viralizó. Los protagonistas de la imágenes fueron Catalina Gorostidi y Damián Moya. A pesar de los rumores previos sobre una posible atracción entre ellos, todo parecía haber quedado en una simple amistad. Sin embargo, este fin de semana circularon imágenes donde aparecen muy cerca y besándose a la salida de un boliche.

Ante la ola de comentarios y teorías, Gorostidi aclaró en una publicación en su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter): “Quiero aclarar simplemente que no hay ningún romance, no estoy saliendo con nadie. Un beso con algunos tragos arriba no le hace mal a nadie, ¡Estoy sola!”.

Cata a los besos con un ex compañero de Gran Hermano (Video: IG/LoMasPopuCom)

Todo se inició, cuando los fanáticos del reality comentaron la filmación de Cata y Damián. Ambos salieron a bailar en grupo a un conocido boliche, y al final de la noche, fueron captados muy acaramelados a la salida del local ubicado en la zona de Palermo. En las imágenes se observa cómo se acercan bastante y se dan un apasionado beso.

A pesar de los roces que tuvieron dentro de la casa, al salir, Cata y Damián dejaron entrever que existía una atracción entre ellos. Sin embargo, horas después, Catalina desmintió cualquier relación amorosa entre ambos, afirmando que simplemente se trató de beso “entre amigos”.