Preocupación por la salud de Fernanda Iglesias: se descompensó minutos antes de salir al aire en LAM

Fernanda Iglesias se descompensó minutos antes de salir al aire en LAM (Video: LAM, América)

El lunes llamó la atención la ausencia de la periodista Fernanda Iglesias en el panel de LAM (América). Muchos se preguntaron si estaba de vacaciones o había faltado por algún motivo personal; sin embargo, la periodista reapareció hoy en el programa y contó los motivos.

“¿Qué te pasó ayer, Fernanda?... Nos dijimos nada ayer, pero te descompusiste minutos antes de arrancar (el programa)”, comenzó diciendo Ángel de Brito, conductor del ciclo en el inicio del programa de este martes.

“Estaba prolijita acá esperando que empiece el programa y de golpe me empieza a agarrar un dolor en el pecho, que subió hasta la mandíbula y dije ‘acá la quedo’. He tenido ataques de pánico, pero estaba mal cuando me pasó”, respondió Iglesias.

“Llegué bien con buena onda, estaba bien, tomé un cafecito… En un momento le dije a Pepe (Ochoa), productor del ciclo, ‘no me siento bien’ y vino la ambulancia”, contó Fernanda.

“¿Qué te dijo el médico?”, quiso saber De Brito. “Me fui al camarín, vino el SAME, me tomaron la presión y me midieron el oxígeno (en sangre). Estaba asustada, pero con el maquillaje no se notaba si estaba pálida o que… Para mí estaba alta porque suelo tener 9-5 y me dio 13-7. El oxímetro me dio 99″, señaló la periodista.

Fernanda Iglesias contó todo lo que le pasó el lunes por la noche (Foto: Captura de TV)

“Me decían que vaya a la guardia, pero cuando llegué a mi casa llamé a mi obra social. Llegó una ambulancia, me hicieron un electrocardiograma y salió bien. La médica me dijo que puede ser alguna angustia o algo emocional, y que tiene que ver con el síndrome del corazón”.

Sobre cómo siguió la noche del lunes, Fernanda manifestó: “Ahora me recomendaron ir al cardiólogo. Ya me había pasado otras veces, pero tuve ataques de llanto y de tristeza. Vino Pablo (su expareja) y me abrazó. Tuve un montón de sensaciones porque sabía que después de ese abrazo él se iba a ir.

La panelista dejó entrever que está transitando el duelo de su separación, el cual dura dos años, según reveló ella misma en un diálogo con sus compañeras del programa. “Se va a cumplir un año, ahora estoy bien, fue solo un momentito de extrañar”, completó.

El día que Fernanda Iglesias dio detalles de su separación

El año pasado, Fernanda Iglesias tomó la decisión de irse a probar suerte a Europa pero a poco de haber viajado regresó a la Argentina dejando sorprendidos a todos sus colegas. Asombrados por verla otra vez trabajando en el país, la periodista confirmó que se había separado del productor Pablo Nieto, quien fue su pareja durante 14 años. En ese sentido, ella confesó que vivió “cosas muy duras” en el exterior y dio detalles de la ruptura.

Fernanda Iglesias anunció su separación de Pablo Nieto (Video: LAM, América)

En un momento, el conductor de LAM le preguntó qué fue lo que la llevó a tomar la decisión, entonces Iglesias aseguró: “Fui obligada a tomarla porque pasaron cosas. Son 13 años juntos, 14...”.

“Cuando te volviste de España, mucha gente decía que fue por tu marido, y ahora se suma esto. También mucha gente pensaba que vos estabas separada cuando te fuiste”, le acotó De Brito. “No, no estaba separada cuando me fui y no estaba separada cuando volví. Pero pasaron cosas que me hicieron tomar esa decisión y él también estuvo de acuerdo. La verdad es esa, así que sí, con mucha tristeza”, aclaró la panelista, quien en marzo de este año había decidido continuar su vida en el Viejo Continente junto a su hija mayor, pero regresó tres meses después.

“¿Fue en buenos términos la separación?”, siguió el conductor con las preguntas. “En buenos términos nunca pasa, la verdad que no. Tratamos todo el tiempo de que sea en buenos términos, pero cada tanto surgen cosas. Igual todo el tiempo estábamos diciendo: ‘Vamos a ponerle onda’. La decisión de separarnos la venimos charlando desde que volví de España”, dijo Iglesias.