Susana Roccasalvo, picante después de que Zoe de Gran Hermano no quiso hablar sobre la polémica con su mamá: “¿Estudiaste ‘alguito’?”

Zoe dio detalles sobre su reacción tras salir del reality (Video: Implacables - Canal 9)

Hace tan solo una semana, Zoe Bogach formaba parte de la casa más famosa del país. Pero en la última gala de eliminación en Gran Hermano 2023 (Telefe), la joven se quedó afuera al recibir su madre, Aixa Abasto, la menor cantidad de votos por parte del público. Una vez fuera del programa, la joven pasó por varios programas y estuvo en el ciclo de Susana Roccasalvo.

En la última emisión de Implacables (Canal 9), la última eliminada pasó por el estudio y charló con el equipo de la conductora. “Es duro estar ahí, es un Gran Hermano pesado. Imaginate nosotros de adentro, algunas personas están acostumbradas porque tienen esa personalidad, pero hay otras como yo que nunca llegamos a pasar por tantas discusiones y peleas. Fue re heavy estar pasando por eso, me daba ansiedad”, explicó la joven ante la consulta de la animadora al respecto.

Zoe y su mamá Aixa cuandp quedaron eliminadas de Gran Hermano 2023 (Foto: GH. Telefe)

Por otro lado, aprovechó para referirse al proceso de casting, el cual llevó adelante luego de varias etapas de selección. “Yo de chiquita siempre quise ser conocida, así que fue una gran oportunidad”, confesó, sobre sus aspiraciones artísticas y cómo estas la llevaron a formar parte de la competencia.

Al hablar sobre ello, el periodista Gustavo Méndez aprovechó para consultarle sobre su mamá, Aixa, quien se volvió el blanco de críticas por parte de los fanáticos del certamen. “¿Creés que el ingreso de tu mamá te perjudicó?”, le consultó el panelista a la exparticipante. Con una mirada dura, ella decidió que no iba a referirse a su progenitora, quien la apoyó desde su ingreso a la casa: “Preferí no hablar más de eso. Es por muchas cosas. Se generaron muchos problemas. Están hablando de eso y preferí apartarlo”, comentó, con fastidio.

La incomodidad de Zoe ante los comentarios de Susana Roccasalvo (Video: Implacables - Canal 9)

“El otro día apareció un video tuyo en la calle y todos decían ‘la vemos asustada’, ‘la vemos preocupada’. ¿Cómo son tus días ahora?”, le consultó Naiara Vecchio, en alusión a una de las últimas imágenes que se vio de la joven en la vía pública.

Lejos de evadir la pregunta, la participante explicó que fue un gran impacto salir de la casa, donde no podía tener la noción de la gran repercusión que obtuvo su participación. “Es verdad que en la calle me shockeó mucho no ser nadie antes y después que venga alguien, te ponga una cámara en la cara y te pregunten cosas después de estar cinco meses encerrada”, aseveró. Además, sumó: “Después, de mis compañeros, hay un montón de cosas que me sorprendieron, que me contaron y que no sabía que pasaban”, se sinceró.

La incomodidad de Zoe tras salir de Gran Hermano en Implacables (Foto: El Nueve)

Al cierre de su entrevista, el panel destacó que Zoe fue vista haciendo cosas inimaginables. “Te vimos hacer de todo, hasta limpiar el baño que vos dijiste que nunca lo harías”, comentó, entre risas Naiara. Pero lo que no pasó desapercibido fue el comentario de Roccasalvo, quien le consultó qué iba a hacer de su vida tras salir del reality: “Vos dijiste que te gusta todo eso de la fama... ¿Y estudiaste algo, un ‘alguito’ de algo?”.

Por su parte, Bogach contó que no descartaba en continuar en el mundo del espectáculo, en especial a sus participaciones en diferentes programas de televisión y streaming. “Supongo que en este trayecto voy a ir dándome cuenta qué es lo que me gusta”, aseguró la exparticipante. “Bueno, te deseamos lo mejor, y como sos linda te va a ir seguramente bien. Hay que ponerle onda y buscar laburo, ¿dale? Me alegro que estés afuera porque sos muy linda para estar adentro de ese gallinero”, le comentó la animadora, filosa.