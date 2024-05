La insólita reacción de Martín con su amigo en Gran Hermano que terminó en una pelea de puños y sorprendió a todos

La insólita reacción de Martin en Gran Hermano que casi termina a los golpes (Gran Hermano,Telefe)

A días de una nueva gala de eliminación, los participantes de Gran Hermano (Telefe) disfrutan de los últimos momentos con sus familiares y amigos. Desde palabras de apoyo hasta la posibilidad de observar el juego desde otro punto de vista, cada acompañante buscó sostener a su jugador. Como si fuera poco, los hermanitos realmente sienten ese impulso, ya que a poco de entrar en la recta final, deberán desprenderse de sus seres queridos, y volver a afrontar la convivencia ellos solos. Ante ese panorama, este miércoles, el Big les propuso un nuevo desafío. Divididos en grupos, los jugadores protagonizaron un programa de stream llamado “Radio GH”.

Uno de los momentos más destacados de la consigna fue durante el turno de Furia, Bautista, Martín y su amigo, Facundo. Al comenzar el programa, la doble de riesgo se sentó en la cabecera de la mesa y tomó el rol de conductora. “Bienvenidos a nuestro programa de GH, bloque número tres de los mejores jugadores que están sentados en la mesa, y creo que los voy a ver en la final. Opa, dije una predicción”, comenzó diciendo.

Martín Ku inventó una pelea con su amigo Facundo (Captura de video)

Acto seguido, Juliana pasó a presentar a todos sus compañeros, el primero de ellos fue el joven nacido del otro lado del Río de la Plata: “Vamos a arrancar por Bautista, 27 años, músico, vino desde Uruguay. Último uruguayo que queda en la casa, indiscutible. Eran dos nada más, pero no pudimos destruirlos. Le hicimos la fulminante a la novia. Pensamos que Bautista iba a decaer, pero no fue así”. Luego, continuó con uno de sus mayores contrincantes en el reality, el Chino: “Gana todas las pruebas del líder, y después de ganarlas lo re cag..a votos. Igual no lo pueden sacar de la casa. Creo que es el líder de los Bros, además tiene un perro. Es muy competitivo y quiere llegar a la final. Además trajo a un amigo y es chino igual que él”.

Más adelante, el programa continuó con diversas consignas. Sin embargo, la más llamativa fue una indicación que les dio el Big. Los jugadores debieron fingir una pelea. Fue entonces que Martín le dijo a Facundo que quería decir unas palabras. “Esto posta lo quiero leer yo”, se escuchó que le dijo el Chino a su amigo, quien le devolvió: “Dejame a mí, boludo”. Al escuchar las palabras de su compañero, el joven tomó un vaso con agua y se lo tiró en la cara. La respuesta no se hizo esperar, enseguida el chico se sacó los auriculares y le dijo: “¿Qué te pasa, pelot...?”. Así, ambos se pusieron de pie.

Zoe fue la última participante en abandonar la casa

Ya lejos de la mesa, Facundo empujó a Martín. Al ver que el tono de la discusión se elevaba, el Chino también tiró los auriculares y arremetió contra su compañero. Entre forcejeos e insultos, la pelea continuó en el piso. Sin embargo, al cabo de unos segundos los jugadores entendieron que habían cumplido la consigna y dieron por terminada “la discusión”. Quien no había terminado de entender la situación había sido Arturo, el perro de la casa, que muestra mucho apego a Martín. El animal estaba por tirarse sobre los chicos cuando frenó su actitud. En paralelo, el resto de la casa aplaudió a los hermanitos por su acting. La actividad, incluso, también consistió en que Furia y Bautista se pelearan, aunque su discusión no pasó a mayores como la del Chino y su amigo.