La emoción de Julieta Cayetina al recordar cómo su hermano se recuperó de su adicción al juego: “Es confiar en él cada día”

Julieta Cayetina llorando por la recuperacion de Cayetano (Video: DDM -América TV)

La ludopatía se convirtió en una problemática cada vez más frecuente, a partir de la difusión de los casinos y apuestas en línea. En ese contexto, varias figuras conocidas salieron a contar sus experiencias, los reconocidos periodistas Fernando Carolei y Nicolás Cajg. Este miércoles, este último brindó una entrevista en El Diario de Mariana (América) junto a su hermana, Julieta Cayetina, quien se emocionó al recordar los momentos que atravesó la familia por la adicción al juego de Cayetano.

En diálogo con Mariana Fabbiani, los Cajg hablaron a corazón abierto del tratamiento que realizó el periodista deportivo para recuperarse de las apuestas y cuyo proceso plasmó en un libro. “Si me preguntan, él es otra persona. Está recuperado hace años, pero con la publicación del libro se abrió un mundo para todos”, confesó la columnista, en alusión a “No va más”, la obra que publicó su hermano hace poco tiempo y en la que escribió con lujo de detalles la situación que atravesó.

Además, hizo referencia a cómo cambió su vínculo familiar, ya que sus adicciones habían creado una grieta entre ellos. “Obviamente, estamos removiendo un montón de cosas. Él es otra persona, ahora me siento con mi hermano mayor, que a veces parece menor, y tenemos un diálogo, conversamos y charlamos, porque antes pensaba que él tenía otra personalidad en lo íntimo”, dijo.

Por su parte, el periodista de radio Metro no pudo evitar el llanto ver a su hermana sensibilizada en pleno programa. Mientras Julieta se secaba las lágrimas, Cajg confesó: “Mi familia fue fundamental para que yo pudiera salir. Me había convertido, sin darme cuenta, en un mentiroso profesional. No en todo. No en la vida, sino en el juego”, dijo y aseguró que, en esa época, intentaba evadir cualquier obligación con excusas que le permitían quedarse apostando en su casa.

Julieta Cayetina habló de la ludopatia de su hermano y cómo lo afrontó con su familia (Video: DDM - América TV)

“Como parte de la recuperación, pasé para el otro lado. No tengo siquiera mentiras pequeñas porque entiendo que la honestidad y la verdad son esenciales, aunque me cueste una pelea, una discusión o una mala cara”, completó el invitado al ciclo, quien se autodenominó como un “mentiroso serial”. Asimismo, hizo referencia a la gran difusión que tuvo su caso, el cual le dio lugar para ayudar a adolescentes que cayeron en la misma adicción que sufría él.

En otro momento del programa, Julieta rememoró lo difícil que fue acompañarlo en todo el proceso. “Para la familia fue durísimo, durísimo”, señaló al explicar que, en un primer momento, no entendían a qué se enfrentaban. “Para mí era la personalidad de mi hermano en ese momento”, destacó a la hora de comentar que Cayetano siempre estaba pendiente de la televisión y de su teléfono para ver el resultado de los partidos de ciertos deportes.

También confesó que lo acompañó a realizar su tratamiento a Jugadores Anónimos y contó que no entendía ese mundo del que Cayetano formaba parte hasta que se vio cara a cara involucrada en uno de sus inconvenientes: “Yo escuchaba historias que yo no podía creer. Es una locura. Incluso hablé con alguien a quien mi hermano le debía un dinero pequeño y yo decía: ‘No puedo creer estar hablando con esta persona porque mi hermano le debe esto’”, reveló.