VivaElAmor con Lourdes Sánchez y el Chato Prada: “La idea de abrir la pareja es un encendedor de llamas”

Viva El Amor -con Lourdes Sánchez y el "Chato" Prada

Esta es sexta edición de #VivaElAmor, el nuevo ciclo de Infobae en el que parejas famosas exploran los hitos más significativos de su relación, narran su trayectoria hacia el mutuo compromiso, exponen sus contrastes y, además, disfrutan públicamente participando en una serie de preguntas variadas que se plantean.

Con todo se animaron Lourdes Sánchez y Chato Prada, la bailarina y el productor de televisión y teatro tuvieron un flechazo de inmediato luego de la temporada de verano en Carlos Paz. Mientras se destacaba arriba del escenario, el hombre cayó rendido a sus pies y no pudo apartar sus ojos de ella, por lo que hizo todo para conquistarla. Producto de su amor nació Valentín, quien cuenta con 7 años. Con ganas de hablar de hablar sobre la dinámica de su relación y lo que más les gusta y lo que no del otro, la pareja de famosos llegó al estudio de Infobae con mucha buena onda y complicidad.

Completamente enamorados, Lourdes Sánchez y Chato Prada hablaron de todo en el nuevo ciclo (Adrián Escandar)

La entrevistada aprovechó para hacerle la primera pregunta, la cual descolocó un poco a su pareja debido a que creía que su mujer sabría la respuesta: “¿Qué es lo que más te hace enojar de mí?”. “Un poco lo sabes”, le comentó el productor, lo cual hizo sorprender a la bailarina, quien desconoció la respuesta que iba a dar ante las cámaras. “Tiene que ver con el orden, mi vida”, señaló Prada, lo cual provocó la indignación de Sánchez. “Bueno, tampoco es que sos Mary Poppins, amor”. “Soy un poco más ordenado que vos, pero tu mesa de luz es fatal. Cuando la abrís podemos encontrar alfajores, chicles, bombones por la mitad, un cuadernito, una lima para las uñas, unas tijeritas, y un gel”, señaló, entre risas de ambos, sobre lo “acumulativa” que es la madre de su hijo.

Luego llegó el turno de Chato de consultar qué era lo que más le hacía enojar de él. Sin dar muchas vueltas, ella señaló: “Es una lista muy larga. ¿Pero sabes qué es lo que más me molesta de vos? Me molesta que te metas en mi comida. Que metas la cucharita, ay, eso me molesta, me saca. Yo tengo el pancito al lado de mi plato, me lo sacas y te comes todo alrededor y dejas la miga”. Entre carcajadas, se defendió de las acusaciones: “Me llama la atención lo que tiene el plato del otro”. “No está mal, pero no seas curioso con mi comida”, expresó, entre un tono serio y en broma.

La pareja habló a corazón abierto de los detalles de su relación (Adrián Escandar)

La próxima pregunta por parte del productor fue cuándo se dio cuenta que era el amor de su vida. A corazón abierto, la correntina le explicó que en su segunda vuelta. “Tuvimos una primera que no funcionó, tuvimos un tiempito. Y esa segunda vuelta estaba yendo a casa de Momi Giardina, pasaste con tu perro, Marlo, ese año ni me hablabas, me saludaste muy amoroso y me diste un abrazo. Yo, en ese abrazo, me dije que me pasaban cosas”. Sus palabras emocionaron a su pareja, quien coincidió con el momento y admitió que sintió lo mismo: “Hay un momento que hizo crack, lo corto e hice lo que tenía que hacer”.

Emocionado por recordar ese momento, Chato no dudó en dar su punto de vista de aquella reconciliación. Ante las cámaras, explicó: “Creo que está conectado con lo que pasó en esa vuelta, cuando estaba caminando por Arévalo, te vi tocando el timbre de Momi y te vi hermosa. Primero cruzamos miradas, mantenías esa cosa seria, nos dimos ese abrazo y a partir de ahí sentí que eras el amor de mi vida”.

La bailarina confesó cuándo supo que su pareja era el amor de su vida (Adrián Escandar)

En otra de las clásicas preguntas del ciclo, Lourdes consultó: “¿Qué tema nunca puedes hablar conmigo?”. Sin dar muchas vueltas, la figura de la televisión señaló que nunca hablaban de sus exparejas, pese a que mantuvo cenas con las de la bailarina. También señaló que “hay temas de laburo que no hablo, que me guardo por mí, vos te enteras por amigos y conocidos”. En medio de la risa, ella le señaló: “De la plata tampoco querés hablar”. Él no dio el brazo a torcer e intentó defenderse, señalando que comparten todo, incluso la clave de homebanking.

En esa misma línea, Sánchez señaló: “Yo sé que con vos no puedo hablar cuánto gasto en una cartera. No lo entiendes, por más que sea mi plata, no lo entiendes, dices que es algo al divino botón y tiene que ver con algo que me encanta”. Divertido por los dichos de la bailarina, Prada lo confirmó: No lo entiendo porque son muy caras. En el fondo me encanta que inviertas en eso, pero no lo entiendo”.

En otro momento del segmento, la pareja se consultó cuál fue el mejor regalo que se hicieron el uno al otro. A Lourdes le fue fácil de responder, ya que aseguró que “estuvo buenísimo” cuando le pagó le pagó las patentes del auto. “Fue un regalazo. Nunca le pegas con el cumpleaños, entonces prefiero que me des la plata. Fue una idea original estuvo buenísimo”, señaló la artista. Por su parte, él sacó su lado más romántico y confesó: “Me has regalado muchas cosas que tienen lugar en la ropa, pero el mejor indudablemente ha sido Valentín”.

El producto de televisión no se guardó nada ante la cámara(Adrián Escandar)

“Si tuvieras que cambiar algo de mi personalidad, ¿qué cambiarías?”, le consultó Lourdes a Chato, quien ahondó en la comunicación del día a día. “A veces siento que, por ahí, digo algo y vos estás interpretando que lo diga de una manera, o estoy enojado, y le pones una carga que nada que ver”, explicó ante su pareja, quien reveló que esto era verdad. “Pasa que vos a veces tenés un tonito que… Siempre tiene esa carga del ‘¿qué hice?’ Yo sé que tenés esos tonos que te das cuenta que no es natural. Pero yo también interpreto y le pongo una carga extra”, reflexionó.

De igual manera, la modelo aseguró que cambiaría el volumen de voz. “Gritas mucho, para decir algo a veces gritas demasiado”, comentó. Incluso recordó que es algo que acostumbra a hacer desde antes de conocerla. “Dicen que, los que te conocían antes que yo, gritabas mucho más “, continuó. Por su parte, el productor se defendió por su forma de hablar y explicó que es algo que va más allá de él: “Es de familia”.

La pareja pasó por el ping pong

(Adrián Escandar)

—¿Quién es más celoso? La bailarina levantó la mano y confesó: “Sí, soy recelosa, pero mal. Quizás no lo demuestro tanto. Pero sí he hecho cosas por celos. Íbamos en el auto. Yo tenía el teléfono de él. No me acuerdo por qué razón, pero tenía su teléfono. Cae justo un mensaje de una bailarina. Ahí nomás la llamé, la ubiqué un poquito.”

—¿Quién es más controlador? “Yo creo que soy más controlador”, aseguró Prada. Me parece que soy controlador. Me sale naturalmente ser controlador de en todos los ámbitos. En la casa, en nuestra vida, con Valentín Siempre estoy como atento a todo, a todas las dificultades, me sale naturalmente.

—¿Quién es más sexualmente activo? “Ah, bueno, si él está como un poco más arriba”, dice Lourdes entre risas, yo soy muy activo. Por mí sería todos los días. Ella tiene sus tiempos, tiene que descansar”, dijo Prada.

—¿Y quién se enamoró primero? “Es verdad, mi amor fuiste vos”, le dice Lourdes. Sí, yo me enamoré perdidamente, aseguró el productor.

—¿Quién abriría primero a la pareja? “Lo hemos hablado, tiene que ver hasta con un juego íntimo nuestro, confiesa Prada...Y es como ¿un encendedor de llamas?”, dice Sanchez.

—¿Quién perdonaría una infidelidad? Lourdes fue categórica: “Yo recontra perdonaría, Te perdonaría mi amor, porque es como que priorizo nuestro amor. Creo que que nos tenemos un amor muy grande. Por eso estamos hace tantos años juntos. Pasamos un montón de cosas y no me parece algo demasiado grave. Si por una noche de calentura te acostás con alguien... no me parece algo bueno romper todo ese amor que que tenemos entre nosotros. Nos decimos todo y es uno de nuestros secretos para estar tan bien hace tantos años.