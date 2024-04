El paso de Lali Espósito por la TV española: de las acrobacias en una cama elástica a la desopilante anécdota sexual

Lali Espósito contó el momento más vergonzoso que vivió mientras tenía relaciones sexuales

Lali Espósito es una de las artistas locales que pisa fuerte en el exterior, sobre todo en España tras su protagónico en la serie de Netflix Sky Rojo y ahora como jurado de Factor X. En los últimos días, la cantante visitó varios programas televisivos causando furor con sus anécdotas y sus ocurrencias, como ocurrió en su paso por Martínez y Hermanos, ciclo que conduce Dani Martínez.

Al inicio del programa hubo una sección conocida como “romper el hielo“. en el que los invitados -además de Lali, el actor Álvaro Morte y la humorista Esperansa Grasia- tienen que responder a algunas preguntas íntimas o recordar anécdotas de su vida personal o profesional. En ese sentido, la primera consulta que se les hizo fue si tuvieron un momento ‘tierra trágame’ que hayan vivido y se hayan sentido muy avergonzados.

“Hay varios, pero recuerdo uno en particular cuando estaba teniendo relaciones sexuales con un muchacho que me gustaba bastante”, intervino Lali, fiel a su estilo y con su habitual espontaneidad. ”Yo lo estaba dando todo, estaba en una perfo increíble, casi coreográfica”, recordó, y agregó que venía de dar uno de sus shows y se había lookeado para la ocasión. “Tenía una súper cola de caballo. Estaba regia”.

Lali Espósito habló de su show en Vélez y contó cómo fue esa experiencia en la televisión española

Lo cierto es que decidió aparecer así con su cita porque se veía muy bien: «Me lo había dejado para el momento sexual porque me dije: ‘Estoy divina’. Entonces yo estaba así subida al muchacho cuando de repente vuela mi pelo“, recordó de manera anecdótica y generando la risa de todos los presentes. “Claro cuando él me miró yo era un caniche toy al lado”, comentó ya que la enorme peluca que se había caído de su cabeza.

A pesar del inconveniente, Lali reveló que continuó con normalidad el momento y que al día siguiente cuando el joven se fue a la cocina a preparar unos mates ella se puso a buscar el pelo y lo guardó en su cartera. Aunque no se dio cuenta que algo más vino enganchado en ella.

“Cuando llegué a mi casa y desarmé el bolso saqué la cabellera y estaba el calzón del muchacho: su ropa interior”, comentó la artista entre risas y relató que acto seguido decidió mandarle una foto al chico para aclararle que se lo había llevado por equivocación. ”No soy una bruja, no me llevé tu calzón para hacerte una especie de hechizo, no pienses mal. Vas a buscarlo y no lo vas a encontrar, lo tengo yo“, le dijo Lali, y concluyó la anécdota confirmando que luego se volvieron a ver con el joven y quedó todo bien.

Lali Espósito se animó a un divertido juego en la televisión española

Durante ese mismo segmento, le consultaron a Lali por su show en Vélez donde vendió 50 mil entradas y se convirtió en la primera argentina en haberlo logrado. “Creo que más allá de estar preparado o de haberlo dado todo, la adrenalina que se sintió es increíble. Fue estar cumpliendo un sueño y no quería dejar de ser consciente de lo que estaba viviendo, estoy muy agradecida al público y por haber demostrado que las mujeres podemos lograr eso, sobre todo para mis colegas que hay muchas artistas en Argentina muy buenas“, confesó Espósito mientras de fondo pasaban imágenes del concierto.

La entrevista tuvo más momentos vinculados al anecdotario, donde Lali demostró su carisma. Y cerca del final, se animó a un divertido juego en el que los invitados tenían que subirse a una cama elástica, saltar por encima de una pared y hacer señas de diferentes acciones. Iban pasando de a uno y los otros dos que quedaban esperando tenían que adivinar de qué se trataba. En esta oportunidad, la cantante cosechó tres aciertos y generó la risa de todos los presentes en el estudio.