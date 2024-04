Antonela Roccuzzo saludó a Victoria Beckham por su cumpleaños: “El más feliz”

Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham (Instagram)

Desde que se instalaron en los Estados Unidos, Lionel Messi y su familia adoptaron una exposición distinta a la que venían teniendo. Si bien mantienen el perfil bajo en el que siempre se escudaron para disfrutar de su vida privada, los medios y fanáticos están pendientes de cada movimiento que tiene el 10 de la Selección Argentina y los suyos. Además, se hicieron amigos de varias celebridades, empezando por David Beckham y su mujer Victoria.

Antonela Roccuzzo, la mujer de Messi, trabó una buena relación con la esposa del accionista del Inter Miami, club en el que se desempeña el astro, y los cuatro juntos se mostraron varias veces en público, ya sea en reuniones sociales, fiestas o cenas íntimas. Este miércoles, la ex intengrante de las Spice Girls cumplió 50 años y la rosarina decidió celebrarlo en sus redes sociales. Sobre una foto de las dos, le escribió una sentida dedicatoria en sus historias de Instagram. “The happiest birthday to you, Victoria” (“El cumpleaños más feliz para vos”), escribió Antonela en inglés y arrobando a Beckham.

En las redes sociales, esta imagen se viralizó rápidamente. La realidad es que no deja de sorprender esta buena relación y los frecuentes encuentros entre ambas, teniendo en cuenta que hasta hace un año la dupla no estaba en los planes de nadie.

La dedicatoria de Antonela Roccuzzo para Victoria Beckham en su cumpleaños (Instagram)

A principios de marzo Roccuzzo cumplió 36 años. Después de una celebración para los íntimos que realizó en la casa que tienen con Messi en Miami, a la que asistieron varias celebrities, la rosarina festejó con una súper fiesta donde tiraron la casa por la ventana. El elegido fue el restaurante japonés Gekko, que tiene Bad Bunny en dicha ciudad estadounidense, uno de los favoritos de la pareja, donde dio un show nada menos que Bizarrap.

“Insuperable”, definió Antonela su gran noche, para sus más de 40 millones y medio de seguidores en Instagram, junto a una postal en la que aparece posando con el futbolista junto a una torta muy especial. Cubierta de flores, plumas y fotografías suyas, de la familia, como de la pareja, el pastel se destacó por su estilo súper barroco de tres pisos.

En una noche llena de las estrellas del fútbol, Bizarrap brilló con toda su magia. El cantante viajó especialmente para la celebración y puso a Leo a bailar junto a todos sus compañeros del Inter de Miami como a otros amigos como Luis Suárez, Jordi Alba y Pepe Costa, quien es asistente del jugador desde sus años en el Barcelona. Todos bailaron y corearon al ritmo de “Quédate”, el éxito del famoso DJ con Quevedo.

Lionel Messi Hizo Pogo Al Ritmo De Bizzarap Cantando Quédate (Video Instagram)

En las imágenes aparece Leo cantando a los gritos en medio del restaurante junto al delantero uruguayo y al lateral español. “¡Sos crack, Bizarrap! Hermosa noche con amigos”, le agradeció, encantado por tenerlo en la celebración del cumpleaños de su esposa. Antonela registró ese momento tan especial para sus redes, al que sumó otro artista que viene arrasando. Louta fue parte del show de Bizarrap y le puso un condimento más a una fiesta marcada por la buena onda, artistas internacionales brindando un exclusivísimo show único, y por supuesto lo mejor de la alta cocina y los tragos.

Según afirma el sitio web del restaurante japonés, este se caracteriza por los sabores del país oriental. Tiene cortes de carne de primera calidad, piezas de sushi muy particulares y aperitivos de mariscos. También cuenta con una especial variedad de cócteles personalizados, amplia carta de vinos y servicio de botellas.

El restaurante del ídolo del trap lleva un nombre que significa “luz de luna” y su intención es “transportar a los visitantes a un mundo nocturno, íntimo y único”. Una premisa que cumplió con el súper festejo por los 36 de Antonela.