La indignación de Juana Repetto porque le cortaron el gas: “No sé hasta cuándo vamos a estar así”

La indignación de Juana Repetto porque le cortaron el gas y cómo solucionó los problemas colaterales

Juana Repetto logró conquistar a la audiencia digital gracias a sus ocurrencias y a la manera en que comparte su día a día en familia. Allí hace visible tanto sus tareas como mamá de Belisario y Toribio, la convivencia con su marido Sebastián Graviotto, padre de su nene más chico, algunas cuestiones profesionales y las vicisitudes propias de la cotidianeidad.

Con más de un millón y medio de seguidores en Instagram, en esta oportunidad la actriz reveló un suceso que tuvo que afrontar y que causó revuelo en sus fanáticos. A través de sus historias, contó que tuvieron que cortarle el gas en la casa donde vive toda su familia y relató los inconvenientes que se sucedieron a continuación.

“Hubo una pérdida bastante grande”, comentó preocupada la actriz a modo de prólogo. “Se rompió un caño de gas de la casa que alquilo, en la puerta donde está el medidor y no sé hasta cuándo vamos a estar así”, agregó. Según detalló, el gasista que contrató le aseguró que probablemente la empresa se demore un mes en devolver el servicio.

En medio de ese contexto, Juana confirmó que esto provocó otras complicaciones en su día a día como por ejemplo, que no tiene agua caliente. “Nos podemos bañar en lo de mi vieja que está cerca”, aclaró confirmando cómo resolvieron la situación, gracias al rescate de Reina Reech.

“Igual siempre agradezco. No tenemos agua caliente y nos podemos bañar en lo de mi vieja que está cerca. Tengo la bendición de tener aparatos para resolver la comida”, contó Repetto quien ya solucionó a medias el conflicto. “Venimos en una racha de que nos pasan un montón de cosas juntas”, siguió Juana y les pidió a sus seguidores que le dieran tips o contactos para hacer una limpieza energética.

Juana Repetto empezó la obra de su nueva casa aunque contó con algunos inconvenientes

Cabe destacar que este no fue el único inconveniente que vivió la actriz en el último tiempo, también contó que tuvo que achicar lo que iba a ser la casa de sus sueños para poder empezar a construir debido a que los gastos en la construcción aumentaron mucho.

“¡Emoción total! Después de un mes de atraso por problemas que les cuento en esta historia, arrancamos la obra”, escribió contenta aunque un poco estresada y explicó: “Básicamente, el terreno tiene menos metros que los que figuran en la escritura. O sea, de los que garpamos”, sostuvo confirmando que el lugar para construir su vivienda es de 9 metros menos de lo que creían.

Por su parte, la actriz le contó a sus fanáticos qué fue lo que pasó con su nuevo hogar. “Estoy por ir a ver los avances en la obra. Empezaron a hacer el pozo. Se atrasó todo un montón porque tuvimos problemas. Cuando empezamos a plantar la casa, que se ponen unos hilos como para hacer la forma, nos venimos a enterar de que el terreno tiene menos metros de que pagamos”, siguió y ante esta situación confesó que la única opción que les queda es la de “achicar la casa para poder empezar (con la construcción) y no seguir perdiendo plata”.

También señaló que ella aun no sabía quién había sido el culpable de la situación. “¿De quién es la responsabilidad? No sabemos aún. No hablé con los exdueños que son un amor. Me terminé haciendo casi amiga de la mujer del exdueño”, relató. “Los dueños anteriores contrataron un agrimensor para que vaya a medir el terreno y diga ‘sí, ustedes están vendiendo un terreno que tiene la misma cantidad de metros que figuran en la escritura’. Los dueños le pagaron al tipo y listo. No fueron a medir ellos, no tienen ningún tipo de responsabilidad”, explicó.