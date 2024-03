Sol Perez dejó de entrenar para dedicarse de lleno a un objetivo mayor: “Es mi prioridad”

Sol Pérez (Instagram)

En las redes sociales, Sol Pérez es sin dudas una de las más importantes influencers fit, ya que suele compartir contenido relacionado a sus rutinas de gimnasio e incluso los outfits ideales para el entrenamiento. Sin embargo, en las últimas horas sorprendió luego de haber revelado que desde hace un mes no practica gimnasia.

“Hace más de un mes que no entreno. Hoy tengo otro objetivo, otra prioridad que no me lo permite… pero hoy cuando me desperté con mi cabeza llena de mier*, me recordé que NO PASA NADA, que no hay que exigirse tanto a veces”, confesó la panelista.

“Y se los quería compartir por si alguna o alguno está colapsado como yo, los quiero!”, cerró en su mensaje. Si bien Sol no especificó cuál era ese objetivo importante, entre los comentarios se destacó la respuesta de su marido Guido Mazzoni quien le expresó: “No queda nada”, junto a dos emojis, uno de libros y otro de una balanza. Claro, la referencia se debe a que Pérez se encuentra finalizando la carrera de abogacía y es por eso que dejó todo en pos de lograr su objetivo universitario.

La reflexión de Sol Pérez en su cuenta de Instagram

Hace poco más de un mes Pérez le hizo una suerte de cámara oculta a su marido mientras compartían un día de compras. El matrimonio se acercó hasta un centro comercial para que la panelista se probara una prenda que había visto anteriormente y que le había gustado. Fue acompañada por él para saber su opinión al respecto.

Lo que el empresario -dueño de una reconocida cadena de gimnasios de crossfit- no sabía es que su esposa lo filmaría para exponerlo en las redes sociales. Siempre en tono de chiste, claro. “Confirmen si son todos iguales”, escribió Sol en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene seis millones y medio de seguidores. Allí, publicó un video editado en el que primero contó su plan, anticipando que engañaría a su marido buscando demostrar su distracción, y luego grabó la secuencia.

La futura abogada contó la aventura: “Vinimos al shopping con Guido a probarme un pantalón que me había gustado -introdujo-. Vamos a ver la reacción: le voy a mostrar dos veces el mismo para ver si me presta atención”.

Luego, Sol salió del cambiador y caminó hacia donde estaba su marido esperándola sentado en un banco del local. “Este es el pantalón 1″, le comunicó a Guido, quien la miró y dio su aprobación. “Me encanta”. “¿Te gusta?”, le preguntó su esposa. “Posta, está buenísimo”, insistió él. Entonces, la influencer le hizo creer a su marido que regresaba al cambiador para probarse otro talle. Sin embargo, allí dentro hizo tiempo y grabó un otro video en complicidad con sus seguidores. “Bueno, me metí de nuevo y voy a salir con el mismo pantalón a ver qué me dice. Posta que es el mismo, no me voy a cambiar”, explicó quien vestía una prenda de color verde que combinó con una remera blanca, con la que llegó al shopping.

El divertido video de Sol Pérez con su marido: "Confirmen si son todos iguales"

“Y ahora este, gordi”, le dijo Sol a Guido, que estaba sentado en el mismo lugar y manipulando una de las compras que había hecho anteriormente. “¿Cuál te gusta más?”, quiso saber su mujer. Y llegó la respuesta con la que Sol expuso a su marido, quien no se dio cuenta de que era el mismo pantalón que el primero.

“Este. Te queda mejor de calce”, respondió el empresario sobre la segunda opción que le había mostrado su mujer. “¿Este me queda mejor? ¿El otro me quedaba un poco grande?”, le siguió la charla ella, mientras él sostenía, de manera ingenua: “Tal cual. El que a vos te guste, a mí me gusta”. El video termina así, sin saber cuál fue la reacción de Guido cuando Sol le contó la verdad. Y una vez que lo terminó de editar, decidió publicarlo en sus redes sociales para obtener la opinión de sus seguidores. Ahí mismo, se destacó un mensaje de Guido entre los comentarios. “Estaba en piloto automático. En modo shopping”, se justificó el empresario y sumó emojis de caras llorando de risa, en clara alusión a que se tomó con buena onda la cámara oculta que le hizo su esposa en las últimas horas.