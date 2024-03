BM reveló como se preparó para su debut en Lollapalooza 2024: “Estamos logrando un montón de cosas lindas”

BM en Lollapalooza

Tras un año lleno de éxitos y de liderar los rankings de las plataformas con sus temas -”La Morocha”, “Ni una ni dos”, “M.A” (remix) y más- BM llegó a Lollapalooza 2024 con el sueño de hacer estallar el escenario Perry’s, el cual debe su nombre al creador del festival, Perry Farrell.

Con esa idea en mente, el artista llegó a la fecha esperada después de una serie de shows y con ansias de reencontrarse con su público en su debut en el evento que celebra la música y el arte. Así las cosas, minutos antes de subirse al escenario, Brian Joel Martignone habló con Teleshow en el backstage. Fiel a su estilo calmado, el joven de Chivilcoy contó las ansias que tenía por presentarse y reveló cómo se preparó en la previa.

Ante la amplia oferta musical, BM reveló cuál es el artista qué más ansía ver en todo Lollapalooza 2024, del cual Infobae es único media sponsor. Tras pensar unos segundos, el joven de Chivilcoy reveló: “Feid”. Además destacó que colaborar con el colombiano sería un sueño para él.

BM en la previa del evento que soñó toda su vida (Franco Fafasuli)

—Cómo te preparas en la previa de Lollapalooza?

—Estamos con mucha ansiedad, con ganas de subir al escenario y ver toda la gente, ver cómo reacciona a los temas, ansioso.

—¿Cómo se prepara un artista para un festival como este?

—Ayer a la noche, eran las 5 de la mañana, y estaba grabando unos temas nuevos que tengo. Y mi manager me mandaba: “Acostate a dormir, andá a descansar que mañana tenemos un Lolla, pero yo soy muy inquieto, súper hiperactivo, entonces no podía quedarme con la intriga de terminar eso y me dormí re tarde. Me terminé despertando como al mediodía y vine para acá. Ahora ya estamos chill, ya estamos esperando nuestro momento para romperla y acá, activo.

—¿Y cómo imaginás el post show?

—Hoy se festeja con toda la banda cuando terminemos el festi y ya después tocará descansar, porque vengo de unas semanas super movidas. Va a ser algo tranqui, disfrutar con la familia, la banda, el equipo. Estamos logrando un montón de cosas lindas entonces tenemos que estar con los que están y disfrutarlo con los seres queridos.

Días atrás, el artista estrenó “Entre la playa, ella y yo”, el remix que reunió a BM, Rusherking, Peipper junto a Big Yamo para una nueva versión del hit mundial que fue lanzado hace más de 10 años.

El tema empieza con un teclado tan característico como vibrante para luego dar paso a las nuevas voces. La idea de este feat nació en 2023, cuando el tema volvió a ser tendencia en España debido a la aparición de Big Yamo en algunos festivales de reggaetón, donde puso a corear a todo el público.

Pero lejos de las palabras, BM salió a escena con sello característico. Con un look totalmente rojo, desde su pelo, pasando por su camisa y sus pantalones, el joven enloqueció a toda la gente con sus hits. El momento más especial fue cuando el artista cantó por primera vez en vivo “Entre la playa, ella y yo”. Con los celulares en alto, para poder revivir este momento, miles de personas grabaron y cantaron junto al cantante buscando guardar para siempre ese momento en sus dispositivos. Para ese entonces, Brian Joel Martingnone ya lo tenía grabado en su cabeza y en su corazón.