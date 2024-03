Oriana Sabatini estrenó su nueva canción en colaboración con una artista de Chile: “¡Qué increíble experiencia!”

Oriana Sabatini, Denise Rosenthal - No te pases

Luego de generar cierta expectativa desde sus redes sociales, Oriana Sabatini lanzó en la noche de este jueves 29 de febrero su nueva canción “No te pases”. En la misma cuenta con la colaboración de la cantante chilena Denise Rosenthal. “NO TE PASES ya disponible en todas las plataformaaaasss!!!! Que increíble experiencia compartir esto con vos, Denise”, escribió la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini en el posteo que subió a su feed de Instagram en paralelo al estreno digital de la canción. “Te amoooooo. Oriana, eres lo más precioso”, le correspondió Denise en los comentarios de la publicación.

El track en cuestión es un pegadizo pop con un beat con aires veraniegos y un estribillo que hace rebotar las sílabas del leit-motiv: “Pero no te pases, no te pases / No te pa-pa-pa-pa pases / No te pa-pa-pa-pa pases / No te pa-, pero no te pa-, pero no te pases...”, entonan las muchachas. En el videoclip, ambas derrochan sensualidad con un estilismo totalmente negro y sobre un paisaje de discoteca vacía y en rojos vivos.

Oriana Sabatini y Denise Rosenthal en el backstage del videoclip de "No te pases" (Foto: Instagram)

La última canción que había publicado Oriana fue a mediados de diciembre, cuando presentó un sentido haciendo un cover de la canción “Para siempre”, de Benjamín Amadeo la cual se la dedica a su futuro marido, Paulo Dybala.

“Para Paulo”, dice al principio del video dejando el claro el destinatario del tema. Allí se la ve en varias oportunidades tocando el órgano y los planos apuntan al anillo de compromiso que el futbolista le dio, en la romántica propuesta de matrimonio en la Fontana di Trevi. “Para siempre ya disponible. Fue un regalo de cumpleaños para una persona muy especial y ahora se convirtió en un regalito de fin de año para ustedes, gracias Benja Amadeo por dejarme cantar este temón”, declaró la cantante al lanzarla.

En aquella oportunidad, Teleshow se comunicó con la cantante quien reveló por qué decidió hacerle este regalo a su novio.”Esta canción la escuché hace varios meses y me pareció hermosa, me súper identifiqué con el tema, con mi relación con Paulo y me pareció como un hermoso gesto que al no estar juntos en el cumpleaños de Paulo porque él estaba en la selección hacerle el regalo sorpresa de grabar el tema con un vídeo y mandárselo para que al menos estando lejos pudiera recibir algún lindo regalito”, dijo.

La boda entre Sabatini y Dybala se realizará el próximo 20 de julio en Buenos Aires. “Son trescientos invitados, habían soñado con una cosa chiquitita pero empezaron a estirar. Obviamente van a invitar a todos los jugadores de la Selección, que son compañeros de Dybala, más todos los amigos de Oriana de la música, va a ser el casamiento del año”, había adelantado Ángel de Brito en LAM (América).

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casarán el próximo 20 de julio (Instagram)

La letra completa de “No te pases”, el tema de Oriana Sabatini junto a Denise Rosenthal

Cuando yo paso, to’s se voltean

Tengo mi cuarzo en mi cartera

Se quedan mudos, se desesperan... Y no me llegan

De enamorados yo tengo una fila

De to’s los bobos yo ando protegida

Tu mala intención la veo por encima

Soy la que perdona pero no olvida

Mi intuición no falla desde que nací

Hace rato te leí

Mira, yo no voy a perder mi ki

Pero no te pases, no te pases

No te pa pa pa pa pases

No te pa pa pa pa pases

No te pa, pero no te pa, pero no te pases...

Los que no respiran por estar pendientes de mi

Hilo rojo pa’ tu mal de ojo

Prendo una velita y hago mi despojo

No me puedes dañar, yo no tengo nada que aparentar

Tengo miles de amuletos y lo que das vuelve a ti de regreso

Yo a tu envidia no le temo

Porque lo que das vuelve a ti sin boletos

Pero no te pases, no te pases

No te pa pa pa pa pases

No te pa pa pa pa pases

No te pa, pero no te pa, pero no te pases...

De enamorados yo tengo una fila

De to’s los bobos yo ando protegida

Tu mala intención la veo por encima

Soy la que perdona pero no olvida

Mi intuición no falla desde que nací

Hace rato te leí

Mira, yo no voy a perder mi ki

Pero no te pases, no te pases

No te pa pa pa pa pases

No te pa pa pa pa pases

No te pa, pero no te pa, pero no te pases...