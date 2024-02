Juana Repetto enfrentó las críticas por los zapatos de su hijo en el inicio de clases: “No podía faltar”

Juana Repetto

Como sucede con la mayoría de las familias argentinas en esta época del año, se acabaron las vacaciones y comienza una etapa cargada de horarios, rutinas y responsabilidades: la vuelta a clases. Y la casa que Juana Repetto conformó junto a su pareja, Sebastián Graviotto, y a sus hijos Toribio y Belisario, la y en ausencia de su pareja, Sebastián Graviotto, la hija de Reina Reech no fue la excepción y en las últimas horas se pudo ver en sus redes sociales desde el armado de la mochila y los útiles hasta el uniforme completo con el que el mayor de los niños se puso para comenzar las clases.

“Feliz comienzo amor de mi vida. 2do grado, ¿en qué momento?”, escribió Juana junto a la foto de Toribio vestido con el uniforme y la mochila en la mano para comenzar un nuevo año lectivo. En otras de las fotos que subió se puede ver a Belisario muy cerca de su hermanito. “Siempre vamos a estar para acompañarte... no se suelten nunca”, escribió como una expresión de deseo Juana. Y en una tercera imagen de los chiquitos juntos, sumó: “Y bien de cerca, ¿no Beli?”.

Sin embargo, este grato momento se vio opacado por algunos seguidores, que le hicieron sugerencias sobre el look de su hijo. En una repudiable práctica que en el caso de la cuenta de Juana ya se convirtió en un clásico, aparecieron las críticas. Fue la propia actriz e influencer quien expuso el comentario que recibió por privado por Instagram y respondió de forma contundente. Para ello, subió una captura del chat donde se leía que un usuario le escribió: “¿No se te ocurrió lustrarle los zapatos?”. Y sobre la imagen, Juana escribió con ironía: “No podía faltar el clásico de todos los años”.

El comentario privado que le hicieron a Juana Repetto y que usó para responder a las críticas (Fotos: Instagram)

No es la primera vez que la influencer recibe este tipo de comentarios por parte de su público, ya que años atrás le señalaron que el nene comenzaba las clases con zapatillas sucias. En ese entonces, grabó un video junto al nene para responder a quienes la juzgaron. “Mirá...”, dijo a cámara y mostró que las zapatillas blancas. “¿Qué?”, preguntó el niño que quedó al margen de la polémica. “Limpié las zapatillas, ¿no te diste cuenta? ¿Ayer sufriste mucho porque te mandé con las zapatillas sucias?”. Extrañado, su hijo mayor le respondió: “No sufrí nada”. Entre risas, Juana cerró el momento con un abrazo: “¡Ay! Obvio. Te amo”. Como para dar por concluido el tema, luego compartió una reflexión a través de varias stories. “¡Dios! El #zapatillasgate. Los comentarios que leí en las cuentas de los portales que lo levantaron: ‘Porque los compañeros se tienen que bancar sentirle el olor’; ‘Es tu responsabilidad como madre que esté limpio’; ‘Si no te importa que las zapatillas estén sucias, ¿para qué las limpiaste?’; y demás cuestiones por el estilo”, expresó en un comienzo.

“La realidad es esta: fui a agarrar las zapatillas que no usaba hace dos meses y estaban así. Le dí a elegir entre esas y otras, que estaban más o menos igual, y quiso esas. A mí realmente NO ME PREOCUPA -destacó en mayúsculas- que las zapatillas estén embarradas. Sinceramente se las puse y ya, ni lo noté”, aclaró. Y agregó: “Cuando veo el aluvión de mensajes haciéndomelo notar le pasé una toallita que no me costaba nada, y le limpié un toque la goma. Siguen ‘sucias’ porque están MANCHADAS, la tela se manchó con barniz y no va a salir, pero le gustan esas y le van perfecto”.

“LAS VA A USAR ASÍ. No considero que sus zapatillas definan NADA de él ni de su higiene ni de mí como madre. Que tenga la goma de las zapatillas embarradas no significa que él esté sucio, mucho menos que tenga olor. Se baña todos los días. Bah, alguno del finde quizá no y no por eso tiene olor ni mucho menos”, contó con humor. También reveló otro detalle: “Y las medias fue peor, literalmente tres agujeros cada una. Las tenía guardadas hecha bollito lavadas, blanco impoluto y cuando las abrí todas agujereadas. Bue, eran las únicas blancas, se las quiso poner y a mí ME DA IGUAL”.

Toribio y Belisario