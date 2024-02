Carlos Perciavalle reveló sus ganas de ser padre tras su casamiento: “Es un proyecto para este año”

Carlos Perciavalle y sus ganas de ser padre

A mediados de noviembre último sorprendió la información de que el reconocido actor Carlos Perciavalle se casaría con su mánager y amigo cercano, Jimmy Castilhos. Esta revelación no solo captó la atención por la unión de estas dos personalidades sino también por los detalles que acompañan este acontecimiento. Tras el anuncio, ambos enfrentaron las cámaras del programa A la tarde (América TV) donde el capocómico compartió con entusiasmo una serie de aspectos significativos relacionados con esta trascendental y emotiva decisión que tomó junto a su pareja, marcando un momento importante y memorable en sus vidas.

“Lo conozco hace 23 años, ha sido productor mío en todas las temporadas que he hecho en el Uruguay”, detallaba en ese momento. Así, la relación profesional que en principio los unía creó luego un vínculo diferente: “Hemos tenido una relación maravillosa, me he reído mucho, me hace reír mucho, me pone de buen humor y yo hace años que digo que la clave para una pareja, para que realmente surja el amor y resplandezca y vibre es reírse, porque el sexo, la droga y el rock and roll pasan, pero la risa queda siempre”.

Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos al momento de acercarse a la ceremonia civil

Finalmente, el pasado 19 de febrero se unieron en matrimonio tras pasar por el Registro Civil en la ciudad de San Carlos, en Maldonado, Uruguay. La ceremonia íntima se dio ante un puñado de amigos y familiares quienes acompañaron a la pareja en tan especial ocasión. Perciavalle se vistió de blanco con un pantalón ancho y una túnica en el mismo tono, look que completó con una campera rosa metalizada y brillante. Castilhos, en tanto, fue por algo más sobrio y tradicional, con un traje azul oscuro coronado por una camisa de color salmón. Y en el juego de las coincidencias, ambos usaron lentes de sol.

La oficial del Registro Civil que los unió fue Cecilia Mancini, mientras que Eduardo y Elina Costantini fueron los padrinos de la boda. “Carlos Ernesto Perciavalle Bustamante, ¿toma como legítimo cónyuge a Jimmy Castilhos Montes?”, exclamó Mancini, a lo que el actor respondió: “Sí, lo tomo”. La misma pregunta se le hizo a continuación a Castilhos, quien permaneció de pie mientras que Perciavalle estuvo sentado durante el evento. Él tiene 82 años y su flamante marido, 52.

Tras ello, llegaría la celebración religiosa el pasado miércoles 21 de febrero, donde la pareja preparó una fiesta para unos 400 invitados en la chacra El Paraíso, en Laguna del Sauce, propiedad del rey del café concert. En la misma, no faltaron las más variadas personalidades tanto de la Argentina como del Uruguay.

Carlos Perciavalle junto con su flamante marido, Jimmy Castilhos

“Al principio nos divertíamos mucho, él fue el único productor que me vino a contratar, vestido de traje, camisa y corbata, que para mí, conociéndome, es una cosa ya muy exótica, me llamó la atención y me hizo reír. Hicimos muchísimas temporadas en el Uruguay, en Montevideo, temporadas que iban a ser de dos días y terminaron siendo tres meses”, detallaba Perciavalle sobre el comienzo de esa unión.

Así, en las últimas horas, en charla con el ciclo Implacables (El Nueve), el cómico reveló los pasos a futuro en la relación y consultado sobre la idea de ser padre destacó: “Es un proyecto para este año. Esa idea más que nada es de Jimmy, yo creo que me estoy casando un poco apurado y no me dijo nada todavía. Él quiere tener hijos, siempre fue su obsesión. y bueno, lo que quiera Jimmy yo también lo voy a querer. Dentro de lo que pueda hacer, voy a hacer todo lo posible por ser un padre amoroso, trabajador, ocupado”, afirmó, en tanto que su marido lo interrumpió: “Cambiar pañales y todo, pero que no sean pañales con lentejuelas, por favor, que se lastima el gurí, o la gurisa, o incluso podrían ser dos o trillizos”. En medio de ese relato, el propio Jimmy afirmó: “Con uno ya estoy contento, ahora si vienen tres, vienen tres, y habrá que trabajar más”.