Tamara Pettinato habló de las denuncias contra su papá: “No hay nada judicial, es todo mediático”

Hace algunos años, varias mujeres que trabajaron con Roberto Pettinato en diferentes programas de radio y televisión lo denunciaron en forma pública por acoso sexual. La polémica volvió a estallar estos días, luego de la visita de Amalia Granata al programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, en Radio con vos, el ciclo de Ernesto Tenembaum donde justamente trabaja su hija, Tamara Pettinato.

En esa oportunidad, Amalia se explayó acerca de su trabajo junto al conductor en Un mundo perfecto. “Fui muy feliz porque me dejaba desarrollar no solo como panelista, en ese momento se usaba mucho mostrar el cuerpo y me divertía. No me sentía cosificada mostrando el cuerpo”, había expresado. Esta entrevista fue reproducida el martes por la noche en LAM, a donde la actual diputada estuvo como invitada al estudio. Mientras Granata destacaba su buena relación con Pettinato, Tamara asentía con la cabeza. “Después desfilaron muchas que no congeniaban con Roberto. Cuando lo sabés llevar te divertís y lo pasás bien. El resto de las que pasaron por esa silla se sentían acosadas, se sentían ofendidas... yo he visto cada cosa, que si yo hablara... Después eran todas acosadas”, aseguró.

En diálogo con Ángel de Brito y sus panelistas del programa de América, Granata tuvo un tenso cruce con Fernanda Iglesias. Todo comenzó cuando luego de ver el tape de la entrevista de la diputada en Radio con vos, ella destacó: “A lo mejor los gemidos que escuchábamos no eran de placer. Puede ser. Yo escuchaba gemidos de dos personas placenteras”. Acto seguido, se dirigió específicamente a Iglesias, quien en el pasado había denunciado al conductor. “Vos fuiste novia de Roberto, tuviste un approach con él”, sostuvo. Pero la periodista lo negó rotundamente. “Yo fui acosada por Roberto, él se metía en mi camarín como si fuera una violación. Te lo quiero decir así, en la cara”, disparó.

Pero no quedó todo ahí. En ese instante, la panelista dio su punto de vista sobre las declaraciones de la diputada. “Es horrible que digas ‘escuchaba gemidos y no se qué’, porque se dijo que tenía una relación cuando estaba siendo acosada en un camarín mientras trabajaba con él en Duro de Domar”, enfatizó visiblemente enojada. “Obviamente se escuchaban ruidos, las maquilladoras estaban al lado y decían ‘tienen un romance’. No, yo estaba siendo acosada”, redobló la apuesta.

Tras estas declaraciones que volvieron a tomar estado público, Tamara Pettinato fue interceptada a la salida del programa radial en el que trabaja. Al aire de Socios del espectáculo, la hermana de Felipe Pettinato se detuvo para responderle a la cronista. “Yo nunca me metí en nada de esto, no me tienen que venir a preguntar a mí en realidad”, comenzó diciendo la panelista. “Vino Amalia ayer de invitada a la radio y hablamos de cosas que nosotras vimos y sabemos, que no lo hablamos al aire, que no lo desarrollamos, pero eso es todo, no es algo de lo que yo me tenga que meter”, afirmó.

Más adelante, agregó: “Son cosas que hablamos fuera del aire. El día que quiera hablarlo al aire y contar cosas que vi y que sé lo hablaré al aire, por ahora no es algo en lo que yo tenga que participar, que sigan hablando, que digan lo que quieran, no me incumbe”. Luego, la hija del conductor expresó: “No me interesa entrar en esta polémica, además no es algo que haya denuncias en la Justicia, es algo que lo hacen mediático y nada más, entonces no entiendo para qué, no quiero sumar mi granito de arena en nada”, concluyó tajante.

